Criza politică din România lovește economia: Bursa de Valori București deschide pe minus

Bursa de Valori București (BVB) a început ședința de marți, 21 aprilie, pe minus, toți indicii fiind în teritoriu negativ în primele 30 de minute de tranzacționare. Rulajul se ridica la 20,5 milioane de lei (aproximativ 4 milioane de euro), arată datele BVB.

Indicele principal BET, care urmărește evoluția celor mai lichide 20 de companii, consemna, la deschidere, o scădere de 1,6%. BET-Plus, ce include 43 de acțiuni, se deprecia cu 1,57%, potrivit Agerpres.

Indicele extins BET-XT, care reunește 25 de titluri blue-chip, pierdea 1,55%, iar BET-BK, reperul fondurilor de investiții, scădea cu 1,51%. BET-FI, indicele SIF-urilor, era în declin cu 1,52 procente, în timp ce BET-NG, care reflectă evoluția companiilor din energie și utilități, cobora cu 1,02%.

Pe segmentul creșterilor, cele mai importante evoluții le înregistrau Uztel (+12,63%), Impact Developer & Contractor (+0,94%) și Erste Group Bank (+0,65%).

La polul opus, cele mai mari scăderi erau înregistrate de Casa de Bucovina – Club de Munte (-8,23%), F.I.A.I.R. BET FI Index Invest (-6,98%) și Carbochim (-4,38%).

Amintim că Bursa de Valori București a deschis ședința de luni, 20 aprilie, în scădere pe toți indicii, iar după primele 50 de minute de tranzacționare rulajul ajunsese la 20,25 milioane de lei (3,97 milioane de euro).

Pentru piețe, se vrea un semnal de control al situație

Amintim că președintele Nicușor Dan declara, ca reacție la ceea ce se întâmplă în Guvernul României că ,,probabil că vom intra în turbulențe politice"

Mesajul său a venit însoțit de o încercare de calmare: există consens pe PNRR și buget. Pentru piețe, se vrea un semnal de control al situației. Pentru cetățeni apare însă întrebarea: cum se vor simți aceste „turbulențe” în viața de zi cu zi? Politologul Cristian Pîrvulescu a detaliat pentru „Adevărul” posibilele consecințe.

„România trece acum nu doar printr-o singură criză, ci trei crize suprapuse: una politică endemică — instabilitatea guvernamentală este structurală cel puțin din 2007 —, peste care s-a adăugat acum o criză guvernamentală, care amenință să genereze o criză constituțională. Fiecare nivel este amplificat de precedentul, iar cetățeanul simte efectul cumula”, atrage atenția politologul Cristian Pîrvulescu. Dacă vorbim despre efecte imediate în societate, primul ar putea fi unul cu o miză foarte mare: întârzieri și disfuncționalități în domenii esențiale.

În perioada următoare, instituțiile nu vor mai livra politici publice coerente pentru că nu există un centru de decizie stabil. Spitalele, școlile, investițiile în infrastructură nu stagnează din lipsă de bani, ci din lipsă de autoritate executivă funcțional, spune politologul.