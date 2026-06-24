România rămâne departe de adoptarea euro. BCE: Inflația, deficitul și legislația incompatibilă încetinesc convergența

România continuă să se confrunte cu obstacole în drumul către adoptarea monedei euro, potrivit Raportului de convergență 2026 publicat de Banca Centrală Europeană (BCE).

Instituția arată că România, Cehia, Ungaria, Polonia și Suedia au înregistrat progrese limitate în ceea ce privește convergența economică cu zona euro în ultimii doi ani. Deși economiile celor cinci state au demonstrat reziliență în fața șocurilor externe, persistă probleme legate de inflație, situația fiscală și compatibilitatea legislației naționale cu normele europene.

România depășește pragurile privind inflația și dobânzile

Potrivit raportului, România se numără printre statele care nu îndeplinesc criteriul privind stabilitatea prețurilor. Rata medie anuală a inflației a fost considerabil peste valoarea de referință de 2,7%, alături de Ungaria și Polonia, scrie Agerpres.

De asemenea, România a înregistrat una dintre cele mai ridicate rate ale dobânzilor pe termen lung dintre statele analizate. Media pe ultimele 12 luni a fost de 6,7%, peste valoarea de referință de 5,1% stabilită de BCE.

Deficitul bugetar rămâne o problemă majoră

BCE atrage atenția că deficitul bugetar s-a adâncit în majoritatea statelor analizate. În 2025, România, Polonia și Ungaria au depășit pragul de referință de 3% din PIB.

În cazul României, procedura de deficit excesiv este în vigoare încă din 2020, iar termenul pentru corectarea situației a fost extins până în 2030.

Mai mult, cele mai recente prognoze ale Comisiei Europene indică faptul că ponderea datoriei publice în PIB ar urma să depășească pragul de 60% în România și Polonia în cursul anului 2026.

Niciuna dintre cele cinci țări nu îndeplinește toate criteriile

Raportul arată că niciuna dintre cele cinci țări analizate nu participă în prezent la mecanismul cursului de schimb MCS II, etapă obligatorie înaintea adoptării euro.

În plus, BCE subliniază că legislația națională din România, Cehia, Ungaria, Polonia și Suedia nu este pe deplin compatibilă cu cerințele juridice necesare aderării la zona euro.

Instituția mai apreciază că îmbunătățirea calității instituțiilor și a guvernanței ar aduce beneficii economice importante, în special în România și Ungaria, mai notează Agerpres.

Potrivit BCE, perspectivele economice rămân afectate de tensiunile geopolitice, inclusiv de războiul din Ucraina, conflictele din Orientul Mijlociu și disputele comerciale internaționale, factori care continuă să influențeze inflația și creșterea economică.