 România plătește 60,8 miliarde de lei doar pe dobânzi în 2026. Ce înseamnă nota de plată pentru fiecare român | adevarul.ro
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România plătește 60,8 miliarde de lei doar pe dobânzi în 2026. Ce înseamnă nota de plată pentru fiecare român

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România ar urma să cheltuiască aproximativ 60,8 miliarde de lei numai pentru dobânzile datoriei publice în 2026, echivalentul a circa 3% din PIB. Estimarea arată cât de mare a devenit factura împrumuturilor acumulate: banii achitați pentru dobânzi nu reduc sumele pe care statul trebuie să le ramburseze creditorilor.

Cineva ține în mână cinci teancuri de bancnote de 50 de lei
România se împrumută scump pentru a acoperi deficitul Foto: arhivă

Presiunea pornește de la diferența persistentă dintre cheltuielile și veniturile statului. După deficite de 9,3% din PIB în 2024 și 7,9% în 2025, ținta pentru 2026 este de 6,2% din PIB. Chiar și cu respectarea acesteia, deficitul nominal estimat după prima rectificare bugetară ajunge la aproximativ 130,3 miliarde de lei, sumă care trebuie acoperită prin finanțare.

Potrivit analizei publicate de Adevărul Financiar, necesarul brut de finanțare estimat pentru 2026 este de 275-285 de miliarde de lei. Acesta nu reprezintă doar deficitul bugetar: include și înlocuirea împrumuturilor ajunse la scadență. Peste 150 de miliarde de lei din necesarul estimat reprezintă datorii de refinanțat, față de aproximativ 99 de miliarde de lei în 2025, conform informațiilor Reuters citate de publicație.

Dobânzile cresc, iar datoria trebuie rambursată separat

Cheltuielile cu dobânzile estimate pentru 2026 sunt cu aproximativ 10,3 miliarde de lei peste nivelul de 50,5 miliarde de lei din 2025, potrivit datelor Ministerului Finanțelor prezentate în analiza citată. Plata acestora acoperă costul finanțării, nu principalul împrumutat. La scadență, statul trebuie să restituie separat suma datorată sau să contracteze un nou împrumut pentru a o refinanța.

Și condițiile de pe piețe sporesc presiunea. Analiza citează date Eurostat potrivit cărora randamentul mediu al obligațiunilor guvernamentale românești pe zece ani a fost de 6,71% în septembrie 2026, cel mai ridicat din Uniunea Europeană în acea perioadă. Comparativ, media UE a fost de aproximativ 4,20%, iar cea a zonei euro de 3,93%. Indicatorul nu trebuie confundat cu dobânda medie plătită pentru întreaga datorie: el reflectă condițiile de finanțare pe termen lung, în timp ce portofoliul statului include împrumuturi contractate în momente diferite.

Cum se transmite presiunea asupra populației

Datoria administrației publice a depășit 1.230 de miliarde de lei în august 2026 și a ajuns la 61,1% din PIB, potrivit datelor Ministerului Finanțelor citate în articol. Pentru comparația europeană trebuie folosită însă aceeași perioadă: la finalul trimestrului al doilea din 2026, România avea o datorie de 59,4% din PIB, față de 82,9% în UE și 88,8% în zona euro. Nivelul mai redus față de mediile europene nu elimină presiunea generată de deficite și de costul împrumuturilor.

Pentru populație, o factură mai mare a dobânzilor înseamnă mai puțin spațiu bugetar pentru investiții și servicii publice. Necesitatea reducerii deficitului poate duce la majorări de taxe, înghețări de cheltuieli sau restrângerea unor programe, fără ca aceste măsuri să fie o consecință automată. Totodată, randamentele ridicate ale titlurilor de stat pot influența indirect costurile de finanțare ale companiilor și ale altor debitori, în funcție de condițiile pieței.

Reducerea vulnerabilității presupune, potrivit analizei, o ajustare graduală a deficitului, colectarea mai eficientă a taxelor și prioritizarea cheltuielilor cu beneficii economice și sociale. Administrarea scadențelor și a riscului valutar poate limita presiunea refinanțărilor, iar fondurile europene pot susține investițiile fără ca întreaga povară să fie transferată asupra datoriei naționale. Miza nu este doar diminuarea împrumuturilor, ci corectarea dezechilibrului bugetar fără sacrificarea investițiilor productive.

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