România pierde miliarde de euro în fiecare an din cauza cotei unice de impozitare, avertizează fostul ministru Marius Budăi

România pierde 11,8 miliarde de euro anual ca urmare a menținerii cotei unice de impozitare, a avertizat, joi, fostul ministru al Muncii, deputatul social-democrat Marius Budăi.

Potrivit acestuia, „România are nevoie de impozitarea progresivă” şi veniturile populaţiei să fie taxate în funcţie de nivelul acestora.

„România este una dintre puţinele ţări din UE care încă aplică o cotă unică de impozitare a veniturilor personale - 10%, indiferent că vorbim de un angajat pe salariul minim sau de cineva care câştigă de 20 de ori mai mult. O reformă fiscală cu impozitare progresivă în 3 trepte (6% - 12% - 18%) ar însemna 0% sau impozit foarte mic pentru venituri mici, impozitare moderată pentru clasa de mijloc, o contribuţie mai mare pentru veniturile ridicate”, a transmis Budăi pe Facebook.

El a precizat totodată că simulările oficiale arată că, dacă ar schimba sistemul de impozitare, România ar colecta 11,8 miliarde de euro în plus la buget, o creștere de 25% a veniturilor din impozitul pe venit.

În același timp, inegalităţile ar scădea: cei mai săraci 10% ar câștiga puţin mai mult şi cei mai bogaţi ar contribui mai corect, iar sistemul ar deveni mai echitabil, mai eficient şi mai uman, mai susține fostul ministru.

„Impozitarea progresivă nu este o pedeapsă pentru succes, ci o formă de responsabilitate şi solidaritate. Sistemul actual favorizează uneori rentele şi veniturile din capital (care sunt slab impozitate), în timp ce salariile - chiar ale medicilor, profesorilor, inginerilor - sunt taxate la sânge. Impozitarea progresivă poate corecta aceste dezechilibre şi susține exact pe cei care chiar muncesc şi adaugă valoare în economie. Ţări dezvoltate precum Germania, Franţa sau Olanda şi multe altele spre care ne îndreptăm privirea de foarte multe ori aplică de ani buni astfel de sisteme, cu rezultate clare în reducerea inegalităţii şi dezvoltarea serviciilor publice. Dacă vrem educaţie, sănătate, infrastructură şi siguranţă socială, avem nevoie de un stat care funcţionează, iar pentru asta este nevoie de un sistem fiscal just", a conchis Budăi.