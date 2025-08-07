Eurostat: România a înregistrat cel mai sever declin din UE al producţiei de servicii, în luna mai

Producţia de servicii a crescut cu 1,7% în Uniunea Europeană şi cu 2,1% în zona euro în mai, comparativ cu perioada similară din 2024, România înregistrând cel mai semnificativ declin la acest indicator, conform datelor publicate joi de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat).

Cele mai mari creşteri ale producţiei de servicii în mai, comparativ cu perioada similară din 2024, au fost în Grecia (12,9%), Lituania (8,9%) şi Estonia (7,6%), iar cel mai sever declin în România (minus 11,4%), Danemarca (minus 10%) şi Malta (minus 3%).

În rândul statelor membre UE, producţia de servicii a scăzut cu 1,4% pe segmentul „transport şi depozitare", în timp ce a crescut cu 5% pe segmentul „informare şi comunicare", cu 2,2% la activităţile imobiliare, cu 1,4% la activităţile profesionale, ştiinţifice şi tehnice, cu 0,6% la serviciile administrative şi de asistenţă şi cu 2,1% pe segmentul serviciilor de cazare şi alimentaţie publică.

Producţia de servicii a crescut cu 0,3% în UE şi cu 0,2% în zona euro, în mai, comparativ cu luna precedentă, când s-a înregistrat un declin de 0,3% în UE şi în zona euro.

Cele mai mari creşteri lunare au fost în Danemarca (2,8%), Luxemburg (2%) şi Polonia (1,8%), iar cel mai sever declin în Slovacia (minus 1,8%), Croaţia (minus 1,3%) şi Slovenia (minus 1%).

În România s-a înregistrat o creştere de 1,1% în mai, după un declin de 0,2% luna precedentă, potrivit Eurostat.

În rândul statelor membre UE, producţia de servicii a crescut cu 1,2% pe segmentul „informare şi comunicare", cu 1,4% la activităţile imobiliare, cu 0,1% la activităţile profesionale, ştiinţifice şi tehnice, şi cu 0,4% la serviciile administrative şi de asistenţă, în timp ce a scăzut cu 0,2% pe segmentul serviciilor de cazare şi alimentaţie publică, şi cu 1,3% pe segmentul „transport şi depozitare".