Românii, printre cei mai prost plătiți din Uniunea Europeană

Salariul mediu anual ajustat pentru angajaţii cu normă întreagă din Uniunea Europeană a fost anul trecut de 39.800 euro, reflectând o creştere de 5,2% faţă de nivelul din 2023, de 37.800 euro, conform datelor publicate miercuri de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat).

În rândul statelor membre UE, cel mai scăzut nivel al salariului mediu anual ajustat cu normă întreagă a fost în Bulgaria (15.400 euro), Grecia (18.000 euro), Ungaria (18.500 euro), Slovacia (20.287 euro) şi România (21.108 euro, de la 18.093 euro în 2023), iar cel mai ridicat în Luxemburg (83.000 euro), Danemarca (71.600 euro) şi Irlanda (61.100 euro).

Salariul mediu a crescut cu 56 de lei în septembrie în România

Potrivit datelor publicate miercuri de INS, salariul mediu net a fost 5.443 lei, în luna septembrie 2025, în creştere cu 56 lei (+1%) faţă de luna august 2025, iar câştigul salarial mediu brut a fost 9.078 lei, cu 76 lei (+0,8%) mai mare decât cel înregistrat în luna anterioară.

Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale (12.433 lei) şi în activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (12.136 lei), iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante (3.383 lei) şi în fabricarea articolelor de îmbrăcăminte (3.446 lei).

Cele mai mari și cele mai mici salarii nete din România

Cele mai mari salarii nete au fost înregistrate de angajați din următoarele domenii:

Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale – 12.433 lei

Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei; activităţi de servicii informatice 12.136 lei

Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului 11568 lei

Informații și comunicații 10.717 lei

Transporturi aeriene 10.602 lei

Activități de editare 10.166 lei

La polul opus, cele mai mici salarii nete s-au înregistrat în domeniile:

Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte 3.446 lei

Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite 3.746 lei

Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor 3.795 lei