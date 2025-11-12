search
Miercuri, 12 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Analiză E gata România să-și spună salariile pe față? „Pare o uniformizare, însă nu este"

0
Analize Adevărul
0
Publicat:

Din 2026, România va trebui să se alinieze la standardele europene în ceea ce privește transparența salarială. Veniturile individuale nu vor fi făcute publice, dar angajatorii vor fi obligați, la cererea salariatului, să comunice nivelurile medii de remunerare, defalcate în funcție de sex, pentru categoriile de angajați care prestează aceeași muncă. Va duce această transparență la tensiuni pe piața muncii? ,,În societatea noastră, am întâlnit cazuri în care se certau colegii pentru o diferență de 10 lei la salariu", spune consultantul fiscal Adrian Bența. Transparența vine desigur cu o serie de beneficii, spun specialiștii. Și nu doar pentru angajați. 

zodii care dau lovitura la bani, foto Shutterstock jpg

Principalele beneficii ale transparenței salariale

Odată cu noile reglementări, angajații care aplică pentru un loc de muncă au dreptul de a fi informați cu privire la nivelul inițial de remunerare sau intervalul remunerației. Informația va trebui fie clară și să permită o negociere transparentă, înainte de semnarea contractului. Acesta este principalul beneficiu al noilor reglementări, crede consultantul fiscal Adrian Bența. 

,,Unele anunțuri sună așa: program flexibil cu bonusuri extrasalariale. Iar când ajungi la angajare vezi că de fapt programul flexibil este de dimineața până seara, nenormat, iar bonusurile extrasalariale sunt doar niște tichete de masă. Astfel de anunțuri ar trebui să cuprindă mai multe detalii încă de la angajare. Până la urma urmei, și salariatul și angajatorul consumă cea mai importantă resursă: timpul. Timpul este o resursă ireversibilă. Pe când banii poți să îi mai faci, îi mai cheltui, îi mai produci înapoi. Și atunci ar fi bine ca lipsa unor informații să nu consume timpul nici al angajatorului, nici al salariatului", spune Adrian Bența. 

,,Pentru angajat, aduce mai multă informare și transparență. Îi dă posibilitatea acestuia să afle care este plaja salarială în care se încadrează atunci când aplică pentru un anumit post într-o companie, dacă oferta salarială care i se face este echitabilă", crede și Cristina Gheorghe, expert HR.

Pe lângă asta, reglementările ar urma să împiedice discriminările de natură salarială pe bază de sex. 

,,Principalul scop al acestei directive este reducerea diferențelor salariale între femei și bărbați pentru aceeași muncă sau pentru o muncă de valoare egală. Așa că, prin această transparență, unui angajat îi este mai ușor să identifice dacă remunerarea lui este discriminatorie sau nu", spune Cristina Gheorghe. 

Cristina Gheorghe, expert în Resurse Umane
Cristina Gheorghe, expert în Resurse Umane

,,Femeile teoretic câștigă mai puțin decât bărbații, deși doamnele muncesc uneori mai atent, poate chiar mai mult decât bărbații. Și atunci sunt cel puțin comunicate aceste discrepanțe care depășesc 5%, pentru angajatorii care au mai mult de 100 de salariați", subliniază și consultantul fiscal. 

Cât va mai conta experiența în negocierea salariului

,,Pare o uniformizare a salariilor directiva, însă nu este. Negocierea individuală a salariului ține în continuare de fiecare salariat. Și aici mai sunt salariați care știu să își vândă mai bine produsul, alții știu să își vândă mai prost. La urma urmei, salariul este plata unui serviciu făcut, la un preț negociat între părți. Unii știu să negocieze mai bine, alții mai puțin, asta este realitatea vieții", crede Adrian Bența.

Adrian Bența, consultant fiscal
Adrian Bența, consultant fiscal

Directiva privind transparența salarială prevede că angajații vor avea dreptul să îi ceară angajatorului informații cu privire la:  

  • nivelurile medii de remunerare, defalcate în funcție de sex, pentru categoriile de lucrători care prestează aceeași muncă sau o muncă de aceeași valoare
  • criteriile utilizate pentru a stabili evoluția remunerării și a carierei, care trebuie să fie obiective și neutre din punctul de vedere al genului

„Poate un angajat la început de carieră să câștige același salariu ca unul cu experiență care are același post?” - este întrebarea pe care și-o pun mulți.

Răspunsul este ,,depinde", spune analistul financiar. 

,,Să dau un exemplu concret. Noi suntem un angajator care săpăm șanțuri. Și am un angajat care sapă șanțuri de 15 ani și am un salariat care sapă șanțuri de o zi. În mod normal, fiind o muncă mai puțin calificată, chiar noul angajat s-ar putea să aibă o productivitate mai bună decâr angajatul mai vechi. Dacă  discutăm însă despre o profesie care presupune o experiență anterioară, un plus de valoare dat de studiul anterior, atunci trebuie evident luate în considerare și astfel de criterii de vechime. Mai sunt și niște criterii subiective, cum ar fi loialitatea față de companie. Sunt salariați care părăsesc un angajator pentru sume nesemnificative, sume modice. Poate salariații care sunt în companie și în perioade mai grele și nu pleacă la un alt angajator pentru 100-200 de lei în plus la salariu ar trebui diferențiați și motivați altfel", crede Adrian Bența. 

Când salariile devin motiv de ceartă

De multe ori angajatorii din România fac apel la confidențialitatea salariului și invocă tocmai tensiunile care ar putea apărea între colegi. 

,,În societatea noastră, am întâlnit cazuri în care se certau colegii pentru o diferență de 10 lei la salariu. Erau angajați la o fabrică de confecții și gândeau că de ce să aibă unul cu 10 lei mai mult decât altul. Nu neapărat impactul, ci era vorba ,,de ce unul mai mult decât altul". 

Probabil vor exista și astfel de tensiuni generate de ambiția fiecăruia, generate de modul în care își doresc să fie apreciați de companie. Știți că unul dintre principalele părăsiri ale jobului nu sunt întotdeauna cele de natură salarială, ci sunt și cele de apreciere a muncii salariatului din partea angajatorului", spune Adrian Bența.

Cristina Gheorghe comentează: ,,Ar putea apărea tensiuni între angajați sau demotivare în cazul unor diferențe salariale, chiar dacă acestea sunt justificate prin criterii obiective. (...) O  comunicare internă foarte clară înainte de implementare, în care angajaților să li se explice criteriile obiective de evaluare, conceptul de <<muncă de valoare egală>> și modul în care se calculează mediile salariale ar putea reduce apariția conflictelor în organizații".

Pe de altă parte, Adrian Bența crede că oricât de mult ar fi încercat angajatorii până acum să mențină secretul salariului, nivelurile de venit erau adeseori cunoscute printre angajați.

,,În principiu oricum în societățile mici și mijlocii, prin celebra bârfă colegială, se cunoaște cât are fiecare salariul. Iar în companiile mai mari, unde se muncește pe grilă, unde postul este bugetat probabil cu mai mulți ani înainte, iarăși se cam cunosc dinainte veniturile salariale".

Ce beneficii aduc reglementările pentru angajatori

Noile reglementări vin cu beneficii și pentru angajatorii care știu să transforme transparența într-un atu pe piața muncii. 

,,Dacă trecem de multele aspecte care ar trebui puse la punct pentru a ajunge la transparență salarială, pentru angajator aș puncta, în primul rând, îmbunătățirea imaginii de angajator echitabil prin aplicarea unei politici salariale transparente, care ar putea ajuta la atragerea și retenția talentelor în organizație. Există deja companii care fac asta și au un renume foarte bun în piață. Însă implementarea timpurie și de către alte companii ar putea fi un avantaj competitiv în piața muncii", subliniază expertul HR Cristina Gheorghe.

Pe de altă parte, ar putea apărea și probleme în cazul unei categorii de companii, crede aceasta:

,,În primul rând, problemele vor apărea la firmele mici și mijlocii, care nu au o structură clară a posturilor sau criterii de evaluare bine definite, pentru că implementarea acestei directive presupune clasificarea tuturor funcțiilor, stabilirea criteriilor de evaluare și raportări periodice către autorități. Toate acestea vor însemna costuri suplimentare și poate chiar nevoia de consultanță specializată în resurse umane" 

spatiu birouri (1) jpg

Societatea, pregătită sau nu pentru aceste reglementări?

,,Aș răspunde cu da și nu. Din punct de vedere tehnic, aș înclina să spun că da. Pentru că există deja baze de date salariale, există companii care fac studii salariale de ani buni, există sistemul REVISAL, iar grilele salariale din sectorul public sunt publice.

Dar România nu este, din acest punct de vedere, o societate suficient de matură, cu culturi organizaționale puternice care să poată susține o transparență salarială deplină. Și aici nu mă refer la companiile multinaționale care, în mare parte, au grile de salarii, bugete salariale stabilite și audituri periodice. Nouă ne este încă frică de comparații, iar până acum a existat o cultură a confidențialității salariale foarte rigidă. Să vorbești despre salariu era ceva tabu", concluzionează Cristina Gheorghe.

Directiva privind transparența salariilor trebuie să înceapă să fie implementată de la 1 ianuarie 2026, iar până la jumătatea anului trebuie transpusă în legislație. 

Societate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Imagini parcă rupte din „Mad Max” pe frontul din Ucraina: cum intră armata lui Putin în Pokrovsk
digi24.ro
image
Pedeapsa primită de un român din Italia care a furat două perechi de șosete: „Îmi cer scuze, îmi era frig”
stirileprotv.ro
image
Un Tsunami Solar poate lovi Pământul. Comunicațiile și rețelele elerctrice pot fi afectate. Aurora boreală pentru toți
gandul.ro
image
O femeie din Prahova a născut acasă, ajutată de o vecină ghidată de vocea dispecerului
mediafax.ro
image
Mirel Rădoi, mesaj bombă la miezul nopții după plecarea de la Universitatea Craiova: ”Personajul secundar ‘a murit’”
fanatik.ro
image
Românul plecat din Austria să-l răzbune pe Călin Georgescu. Drumul parcurs între „Doamne, să ne ierţi pentru ce va urma!” și „Acum realizez gravitatea”
libertatea.ro
image
Ce au în comun Dani Mocanu, Alina Bica, Ionel Arsene și Mario Iorgulescu? Cum ar putea scăpa manelistul de executarea pedepsei
digi24.ro
image
Fotbalistul de națională a fost prins în flagrant cu amanta » Iubita a publicat TOT: „Sunt distrusă! Știți ce e cel mai ironic?”
gsp.ro
image
Mădălina Ghenea a ”explodat”, după ce au apărut imaginile cu ea pe străzile din București
digisport.ro
image
„Borfaș e mă-ta” / „I-am dat țeapă lu' mă-ta?” - Adrian Năstase a răbufnit, după congresul PSD
stiripesurse.ro
image
Acum, fosta vedetă de filme pentru adulți Jenna Jameson îi ajută pe alții „să-l găsească pe Iisus”: „Am fost cunoscută pentru păcat”
antena3.ro
image
57.000 de lei net, pensia încasată de un magistrat. Bolojan insistă cu procentul de 70% la negocieri
observatornews.ro
image
Ce spun medicii de la Spitalul din Timișoara, după ce o adolescentă de 17 ani a murit. Ce probleme ar fi avut
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
prosport.ro
image
Cât va fi pensia ta dacă ai avut un salariu mediu brut de 6.000 de lei. Exemplu de calcul după noua formulă
playtech.ro
image
Când va fi gata noul stadion din Timișoara. Primarul orașului anunță data la care va avea loc inaugurarea ”bijuteriei”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Lovitură de teatru: Inter Miami a zis ”Da” pentru transferul lui Lionel Messi!
digisport.ro
image
Zelenski vrea să vândă armament României: „Avem sisteme gata de export și proiecte comune în programul SAFE”
stiripesurse.ro
image
Cine este tânărul care a înjunghiat de 33 de ori un pensionar, în București! Autoritățile au descins la locuința lui
kanald.ro
image
Ce înseamnă grupa II de muncă? Ce se ia în considerare la pensie
playtech.ro
image
A murit Louis Schweitzer, omul care a transformat Dacia într-un brand global. Fostul director general al Renault avea 83 de ani
wowbiz.ro
image
Monica Bîrlădeanu, în culmea fericirii! Vestea URIAȘĂ! Mare împlinire pentru ea, la 46 de ani. Fanii au felicitat-o imediat! ''Să dau viață''
romaniatv.net
image
Se recalculează pensiile și încep plățile. Anunțul mult așteptat de la Casa de Pensii
mediaflux.ro
image
Viorel Păunescu, apariție rară în public » Cum arată la 90 de ani
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
O fetiță de 10 ani, acuzată că a violat și a încercat să ucidă o copilă de 5 ani. Mama victimei: „Am găsit-o plină de sânge, cu părul smuls și urme de strangulare”
actualitate.net
image
Gigi Nețoiu, dezvăluiri neașteptate despre Nadia Comăneci. Ce legătură a fost, de fapt, între cei doi: „Doar eu știam că va pleca din țară înainte de Revoluție”
click.ro
image
Cum își împart Daciana Sarbu și Victor Ponta copiii de Sărbători: „Am ieșit dintr-o perioadă complicată”
click.ro
image
Ce pui în farfurie, ca să ai, și la peste 50 de ani, silueta Loredanei Groza, numită și Jennifer Lopez de România: „Zahărul îmbătrânește”. Cu ce înlocuim pâinea?
click.ro
Kate și Camilla de Ziua Comemorării, 2025, cu maci la rever, Profimedia (2) jpg
Îndrăzneața Kate! În momentul în care trebuia să fie cea mai pioasă, Prințesa s-a găsit să sfideze regulile regale
okmagazine.ro
Martha Stewart foto Profimedia jpg
Martha Stewart, confesiuni intime la 84 de ani: „Am avut mulți iubiți despre care n-a știut nimeni...”
clickpentrufemei.ro
James Garfield se prăbușește, după ce a fost împușcat de Charles Guiteau. Gravură publicată de presa americană la 16 iulie 1881 (© Wikimedia Commons)
Asasinarea lui James Garfield – Un președinte uitat al Statelor Unite
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cu cine și-ar fi înșelat dr. Cristian Andrei prima soție: „L-am filmat în patul nostru”
image
Gigi Nețoiu, dezvăluiri neașteptate despre Nadia Comăneci. Ce legătură a fost, de fapt, între cei doi: „Doar eu știam că va pleca din țară înainte de Revoluție”

OK! Magazine

image
Poartă Kate Middleton perucă sau nu? Cum se face că are un păr atât de lung și bogat după ce a suferit de cancer?

Click! Pentru femei

image
Martha Stewart, confesiuni intime la 84 de ani: „Am avut mulți iubiți despre care n-a știut nimeni...”

Click! Sănătate

image
Aşa afli dacă alcoolul ţi-a afectat ficatul!