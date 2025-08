România are nevoie de lideri. De ce lipsa MBA-urilor devine o vulnerabilitate economică

Doar 200–300 de manageri români urmează anual un program MBA sau Executive MBA, într-o economie care ar avea nevoie de cel puțin 750 pentru a susține o dezvoltare sustenabilă. Lipsa educației formale în leadership nu mai este doar o problemă de CV, ci o vulnerabilitate sistemică într-o piață a muncii tot mai competitivă și digitalizată.

„România are nevoie de cel puțin 750 de manageri anual care să urmeze un MBA pentru a putea răspunde nevoilor reale ale pieței muncii moderne. Lipsa educației formale în leadership reprezintă o vulnerabilitate economică majoră”, avertizează Vasile Alecsandru Strat, decanul Bucharest Business School.

Potrivit Eurostat, doar 8,9% dintre angajații români au participat în 2024 la activități de formare profesională, în timp ce media Uniunii Europene depășește 28%. Doar 1% dintre adulții români au urmat cursuri formale, adică studii cu diplomă recunoscută, în ultimul an. Restul educației corporative rămâne informală, livrată punctual de angajatori. Spre comparație, în alte țări europene, 47% dintre adulții între 25 și 64 de ani au participat la o formă de educație sau training în ultimele 12 luni, iar peste 64% au declarat că au învățat informal.

Această diferență de mentalitate în raport cu formarea continuă accentuează decalajele economice și sociale. În România, multe cariere de top s-au construit pe experiență și networking, nu pe educație formală. Dar, în noul context economic, lipsa unei fundații academice solide în leadership devine un punct slab, în special în companiile care încearcă să rețină talente sau să navigheze crizele.

Conform QS Global MBA Rankings 2024, absolvenții programelor MBA raportează creșteri salariale între 50% și 70% în primii trei ani după absolvire. Însă dincolo de veniturile directe, contează eficiența decizională, claritatea strategică și capacitatea de a conduce echipe în contexte instabile. Salariile mari nu mai sunt suficiente pentru a ține oamenii buni în companie. Angajații cer viziune, dezvoltare, încredere. Iar toate acestea depind de lideri pregătiți.

Raportul OECD Education and Skills in Romania (2024) indică faptul că România rămâne mult în urma celorlalte state europene la participarea în educația formală și non-formală. Doar 26% dintre români au învățat ceva nou în 2022, comparativ cu media europeană de 47%. Un adult din patru a spus că nu s-a putut înscrie la cursuri din lipsă de timp. Aproape jumătate invocă volumul de muncă sau responsabilitățile familiale. Alții menționează costurile sau lipsa unor oportunități adecvate.

Un alt blocaj important este lipsa de informare. Mulți profesioniști români nu știu că există opțiuni online, în limba engleză, cu diplomă recunoscută în UE și costuri accesibile. Fără o expunere constantă la oferte educaționale relevante, potențialii candidați rămân în afara sistemului, nu din lipsă de interes, ci din lipsă de vizibilitate. „După o analiză amplă a programelor MBA online și onsite din Europa, nu am găsit niciun alt program complet acreditat, cu un cost atât de mic și în limba engleză”, spune Alexandra Bădescu, Deputy General Manager IntegralEdu România.

Ea atrage atenția că există soluții educaționale pentru cei care caută promovare, reconversie profesională sau validare internațională, însă „multe dintre ele trec complet neobservate, în lipsa unei culturi reale a informării în rândul adulților”.

De pildă, Polonia arată că se poate construi și altfel. Deși are o economie doar de 2,5 ori mai mare, Polonia înregistrează peste 1.500 de înscrieri în programe MBA în fiecare an. Investiția în capitalul uman a devenit o decizie de politică economică, nu doar un gest individual, semnalează specialiștii. În România, accesul la educație managerială formală rămâne adesea limitat de costuri ridicate, multe programe MBA clasice au taxe care pornesc de la 10.000 de euro, o barieră pentru majoritatea profesioniștilor activi.

Dar și aici lucrurile încep să se schimbe. Accesul la MBA-uri internaționale în format online, cu durată de un an și prețuri reduse prin burse sau parteneriate, deschide o nouă perspectivă pentru profesioniștii de la noi care își doresc o promovare, o reconversie sau o validare internațională. Într-o economie digitală, adaptarea rapidă valorează mai mult decât conformismul.

Așadar, formarea liderilor nu mai poate fi o chestiune opțională. Este una dintre puținele investiții care oferă beneficii directe: cariere mai stabile, organizații mai eficiente, economie mai competitivă. Într-o Europă în care competența devine monedă forte, România are nevoie de lideri educați formal. Are nevoie de MBA-uri. Dar, mai ales, are nevoie să le facă accesibile.

Un MBA (Master of Business Administration) este un program de studii postuniversitare axat pe dezvoltarea competențelor în management, leadership, strategie și antreprenoriat, fiind destinat în special profesioniștilor care ocupă sau aspiră la roluri de conducere. În România, prețul unui MBA variază semnificativ în funcție de instituție, format și nivelul de acreditare. În 2025, taxele anuale pot ajunge la peste 40.000 de euro pentru Executive MBA-uri internaționale organizate în parteneriat cu instituții din străinătate. Cele mai multe programe sunt structurate modular, în regim part-time, și se adresează celor care vor să-și consolideze abilitățile de leadership și strategie. Cele mai frecvente sesiuni de începere sunt programate în lunile octombrie și noiembrie.