Academia de Studii Economice din București a intrat în Topul QS al programelor Executive MBA Joint Degree

Academia de Studii Economice din București este prima universitate din Europa de Sud-Est, care intră în prestigiosul Top QS al programelor Executive MBA: Joint Degree, prin programul ROCA Executive MBA de la ASE Bucharest Business School.

„Academia de Studii Economice din București anunță un succes notabil pe linia internaționalizării instituționale și a consolidării prestigiului său academic, devenind prima universitate din Europa de Sud-Est, care intră în reputatul clasament QS Executive MBA Rankings 2024: Joint Programmes, poziționându-se, prin programul său ROCA Executive MBA (Româno-Canadian), pe locul 27, din 222 de programe evaluate”, anunță instituția de învățământ într-un comunicat de presă.

Programul EMBA al ASE este desfășurat prin facultatea sa de profil - Bucharest Business School (BBS@ASE), în colaborare cu ESG (École des Sciences de la Gestion) de la Université Quebeque a Montreal (UQAM) din Canada.

ROCA Executive MBA@ASE se află în acest clasament alături de programe Executive MBA, organizate de universități de top din lume, precum: New York University (Stern Business School), INSEAD, London Business School, UCLA și National University of Singapore, IE Business School, Kellogg School of Management, WU Executive Academy, BI Norwegian, ș.a.

După obținerea acreditării internaționale AMBA, în 2023, și includerea ASE, prin facultatea sa de profil, ASE Bucharest Business School, în topul global al celor 300 de școli de business acreditate din lume, cea mai bună universitate economică și de afaceri a țării face acum încă un pas important în recunoașterea calității și valorii programelor sale MBA/Executive MBA.

Clasamentul QS Executive MBA Rankings 2024 este dedicat identificării și clasificării programelor Executive MBA de top, având un rol important în alegerile pe care le fac candidații din întreaga lume.

„Pentru noi nu este deloc o surpriză că programul ROCA Executive MBA a fost inclus în topul celor mai prestigioase programe Executive MBA cu dublă diplomă din lume. Această recunoaștere internațională nu doar că validează calitatea excepțională a programului nostru, dar și evidențiază eforturile susținute ale studenților noștri ambițioși, ale profesorilor noștri, ale echipei noastre și ale rețelei noastre puternice de absolvenți. Clasamentul QS Executive MBA Rankings este printre cele mai respectate evaluări globale ale programelor Executive MBA, bazat pe criterii riguroase, precum: calitatea academică, opinia angajatorilor, impactul absolvenților, evoluția profesională, respectarea diversității și a incluziunii. Faptul că am fost incluși în acest clasament este o dovadă clară a angajamentului nostru de a oferi o educație de cea mai înaltă calitate pentru liderii business-ului din Sud-Estul Europei”, a declarat Vasile Alecsandru Strat, decan ASE Bucharest Business School.

Singura universitate din România, aflată în clubul global al celor 300, acreditate internațional de Association of MBAs (AMBA), oferă pentru anul universitar 2024-2025, prin facultatea sa de profil - Bucharest Business School (BBS), trei programe MBA, respectiv: - ROCA Executive MBA (Româno–Canadian), în colaborare cu universitatea Université Quebeque a Montreal (UQAM) din Canada, cu o istorie de peste 30 de ani de excelență în leadership și afaceri (www.canadian-mba.ro).

Înscrierile la acest program sunt în derulare și se realizează până la mijlocul lunii septembrie: INDE MBA, în colaborare cu Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM), Paris, (Franța), destinat profesioniștilor și managerilor, care doresc să avanseze în plan profesional (www.inde.ro); - ENERGY MBA – destinat profesioniștilor și managerilor din domeniul dinamic al energiei (www.energy.fabiz.ase.ro).

„Devenită un pol regional de educaţie şi cercetare avansată în domeniul ştiinţelor economice, de afaceri, administrative, juridice şi socioumane la nivelul Europei Centrale şi de Sud-Est, Academia de Studii Economice din Bucureşti continuă eforturile susținute de internaționalizare și conectare la realitatea impusă de dinamica pieței muncii, oferind soluţii inovative şi eficiente pentru dezvoltarea sustenabilă a societăţii, în contextul exigenţelor unei economii globale. După acreditarea AMBA a programelor de masterat de tip MBA, desfășurate de ASE prin facultatea noastră de profil - Bucharest Business School, obținută în 2023, anul acesta suntem bucuroși să fim incluși în clasamentul QS Executive MBA Rankings 2024 - Joint Programmes, programul nostru fiind poziționat, astfel, la cel mai înalt standard pentru învăţământul universitar de afaceri, ca o recunoaștere a calității activității celor implicați în realizarea lor, a comunității noastre academice, în ansamblu”, a precizat prof. Nicolae Istudor, rectorul ASE.