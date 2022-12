Absolventă cu trei diplome Harvard și un MBA, șefa salubrității la New York: Șobolanii vor urî cu siguranță acest anunț. Dar șobolanii nu conduc acest oraș, noi o facem

„Șobolanii vor urî cu siguranță acest anunț. Dar șobolanii nu conduc acest oraș, noi o facem”. Când Jessica Tisch, care a preluat recent funcția de comisar pentru salubritate din New York a rostit aceste două propoziții în timpul unei conferințe de presă la mijlocul lunii octombrie în care anunța noi reguli pentru a pune saci de gunoi pe trotuar, nu avea nicio idee că urma să devină o senzație în social media, relatează The New York Times.

Însă, în curând, au fost publicate mii de clipuri video pe TikTok în care era folosită declarația acesteia ca o metaforă a victoriei. În plus, afirmația a devenit un meme și a fost imprimată chiar și pe un tricou. Dar poate ea să realizeze ceea ce puțini au reușit vreodată să facă?

Tisch, în vârstă de 41 de ani, care a lucrat în cadrul administrației municipale, are trei diplome Harvard, inclusiv un MBA și o diplomă în drept. Bunicul ei și fratele său au fondat Loews Corporation și, datorită donațiilor filantropice, numele lor figurează pe multe clădiri din New York, inclusiv la Muzeul Metropolitan de Artă, Universitatea din New York și Grădina Zoologică pentru Copii din Central Park.

Aceasta a acceptat acest post într-un moment deosebit de dificil. În anul 2020, pandemia de coronavirus l-a determinat pe primarul Bill de Blasio să pună orașul pe un „buget de război", reducând diverse servicii, inclusiv salubritatea. Ridicarea gunoiului a fost redusă, curățenia stradală a fost înjumătățită, iar șobolanii poate că nu conduceau orașul, dar păreau să fi înființat un guvern din umbră care prelua controlul după lăsarea întunericului.

Nu existau coșuri de gunoi

Primul șef de salubritate a fost numit în anii 1890. George Waring a creat un departament de curățenie stradală. Înainte de numirea lui Waring, „orașul era destul de murdar", a afirmat Esther Crain, fondatoarea Ephemeral New York, un site care prezintă istoria orașului New York. „Nu erau multe drumuri asfaltate și erau porci care umblau liberi”.

Mai mult decât atât, „nu existau coșuri de gunoi", a precizat Crain. „Oamenii aruncau gunoaiele pur și simplu de la fereastra blocului lor".

În deceniile de după Waring, departamentul de salubritate a evoluat într-o organizație uriașă, cu peste 8.100 de angajați și 2.000 de angajați civili. Angajații colectează zilnic aproximativ 24 de milioane de kilograme de gunoi și materiale reciclabile și sunt, de asemenea, responsabili pentru curățarea zăpezii.

Și totuși, provocarea persistă. Tisch, care a fost numită de către primarul Eric Adams, în luna aprilie, comisar al departamentului de salubritate, susține că vede situația deșeurilor din oraș ca pe „o oportunitate foarte interesantă".

Cu educația și pregătirea ei, probabil că ar fi putut face cam orice și-ar fi dorit. La ora 6 dimineața, într-o zi de marți, ceea ce voia să facă era să se întâlnească cu angajații într-un garaj pentru camioane de gunoi din Bronx.

În cizme negre din piele de căprioară și un pulover gri moale, ea le-a spus angajaților că primarul a investit mult în salubritate. New York-ul alocă 7,1 milioane de dolari pentru departamentul de salubritate în acest an fiscal și peste 6,5 milioane de dolari anual după acest an pentru a curăța în mod regulat circa 1.500 de locații din jurul orașului, care nu au fost considerate anterior sub jurisdicția departamentului de salubritate.

Programul „Borduri curate”

În plus, programul numit „Borduri curate” se află în curs de desfășurare. În cadrul acestuia gunoiul este depozitat în containere. Departamentul a înregistrat deja o scădere de 55 % a plângerilor privind coșurile de gunoi de când a intrat în vigoare în iulie.

În plus, Tisch a afirmat că este „obsedată” de curățarea orașului și îi place că există o modalitate vizibilă și tangibilă de a evalua progresul.

De asemenea, ea este interesată și de problemele politice. „Acesta este unul dintre acele locuri de muncă în care ai ocazia să le îndeplinești pe ambele”.

Aceasta se confruntă și cu probleme dificile. Un magazin din Manhattan și-a încetat activitatea recent, iar angajații au lăsat o grămadă uriașă de deșeuri pe trotuar. Tisch a explicat că amenda maximă a fost de 50 de dolari. „Dacă ești atât de nebun încât să arunci întregul conținut al magazinului tău pe strada de pe Sixth Avenue, o amendă de 50 de dolari nu te va descuraja", a declarat ea.

Înainte de a conduce departamentul de salubritate, Tisch a lucrat pentru departamentul de Tehnologie Informatică și Telecomunicații al orașului, unde a avut un rol important în primele luni ale pandemiei. Echipa ei a construit centrele de vaccinare împotriva COVID.

Emma Wolfe, care a fost șefa de cabinet a primarului și viceprimarului în timpul mandatului lui Bill de Blasio, a descris-o pe Tisch ca fiind o persoană foarte muncitoare.

Înainte de a lucra în departamentul de tehnologie, Tisch a petrecut 12 ani în cadrul departamentului de Poliție din New York, mai întâi ca analist de informații și apoi ca adjunct al comisarului pentru tehnologia informației. Colegii ei de acolo își amintesc de ea ca fiind tenace.

„Nu este pe placul tuturor", a afirmat John Miller, fostul comisar adjunct al Departamentului de Poliție pentru informații și antiterorism. „Ea își va face vocea auzită. Ea își va face cunoscute gândurile”.

Îi plac puzzle-urile

În calitate de studentă la Harvard, Tisch a intrat în echipa masculină de canotaj, a devenit cârmaci și a condus echipa la un campionat național.

Dacă problemele de salubritate din New York reprezintă un puzzle care trebuie rezolvat, newyorkezii ar trebui să știe că puzzle-urile sunt treaba lui Tisch.

„Lucrează la puzzle-uri timp de luni de zile", a afirmat Damian Williams, procurorul Statelor Unite pentru Districtul de Sud din New York. El a cunoscut-o pe Tisch când erau studenți la Harvard. Amândoi au fost stagiari la biroul procurorului general al SUA în timpul facultății de drept și au rămas prieteni apropiați.

„Garantat, există un puzzle care stă pe măsuța ei de cafea chiar acum", a mai declarat Williams, adăugând că, în trecut, a văzut-o lucrând la „cel mai nebunesc puzzle pe care l-am văzut vreodată, cu cele mai mici piese posibile".

„Jessie este o persoană care nu fuge de acest tip de provocare (n.red făcând aluzie la poziția pe care o ocupă în prezent). Ea o îmbrățișează", a mai spus acesta.

Tisch, care nu are aplicația TikTok instalată pe telefon, este conștientă că a devenit un meme viral.

Pe lângă clipul cu șobolani, Tisch apare și într-un videoclip care imită celebra reclamă ASPCA cu melodia „Angel" a lui Sarah McLachlan, cu excepția faptului că, în loc să ceară donații pentru a lupta împotriva abuzurilor asupra animalelor, aceasta îi imploră pe newyorkezi să își mute mașinile pentru a mătura străzile.