Marți, 5 Mai 2026
Adevărul
Cum afectează volatilitatea prețurilor deciziile de investiții în infrastructura critică. Răzvan Pârvulescu: ,,Predictibilitatea este esențială pentru noi"

Extinderea rețelelor de gaze este esențială pentru dezvoltarea economică locală. Investitorii privați se confruntă însă cu numeroase provocări, în contextul geopolitc actual. ,,Predictibilitatea este esențială pentru noi. Volatilitatea prețurilor ne afectează, ca pe oricare alt actor din piață", a spus, la ,,Energy Forward by Adevărul", Răzvan Pârvulescu, Business Development Director, Gas Divison, în cadrul Haggag Energy.

Răzvan Pârvulescu, la Energy Forward by Adevărul FOTO: Ovidiu Udrescu
,,Noi ne uităm pe termen scurt, mediu, lung și foarte lung. Construim infrastructură pentru gaze – aceasta este baza. În paralel, operăm rețele de distribuție și dezvoltăm echipamente pentru industrie. Interesul nostru principal este pe termen foarte lung, pentru că operarea se desfășoară pe durata concesiunilor, adică aproximativ 49 de ani. Însă, pentru a ajunge la această etapă, trebuie mai întâi să construim infrastructura. De exemplu, ne dorim ca până la finalul anului 2027 să operaționalizăm toate cele 74 de concesiuni pe care le avem. Asta înseamnă investiții semnificative în infrastructură”, a detaliat Răzvan Pârvulescu. 

Potrivit acestuia, o altă provocare actuală este constituită de consturile materialelor de construcții. 

  „Prețurile au influențat puternic costurile materialelor de construcții, deoarece acestea depind, în bună măsură, de produse derivate din petrol. Vedem variații de câteva procente, ceea ce ne obligă să ajustăm calculele și să ne recalibrăm, însă rămânem fideli obiectivului pe termen lung: finalizarea infrastructurii și operaționalizarea distribuțiilor.”

,,Dacă măsuri precum plafonarea sunt prelungite prea mult, ajung să distorsioneze piața"

În contextul în Haggag Energy are și activitate de furnizare, Răzvan Pârvulescu spune că plafonarea prețurilor a afectat compania. 

,,Trebuie să punem lucrurile în context. Plafonarea s-a adresat în principal consumatorilor casnici. În România există aproximativ 4,6 milioane de consumatori casnici, dar și circa 214.000 de consumatori non-casnici, care asigură aproximativ 53% din consumul total. Așadar, rezolvăm o problemă pe o parte, dar, pe de altă parte, vedem o creștere a presiunii în alt segment al pieței. (...) În opinia noastră, orice schemă de sprijin poate fi utilă, dar trebuie să fie limitată în timp. Am mai avut în trecut scheme dedicate unor sectoare – construcții, IT – însă pe perioade determinate. Dacă astfel de măsuri sunt prelungite prea mult, ajung să distorsioneze piața și să influențeze artificial prețurile, ceea ce ne aduce în situația actuală", a declarat acesta. 

În prezent, impactul pentru companie nu este foarte mare, a spus acesta, dar că pe termen lung există riscuri.

,,Consider că perioada plafonărilor ar trebui să se încheie și că ar trebui să lăsăm piața să determine prețul, așa cum se întâmplă în majoritatea statelor europene. De altfel, ca exemplu, la finalul anului trecut, pe zona de gaze pentru consumatorii casnici, nu mai era necesară schema de plafonare-compensare, deoarece prețurile se stabilizaseră în mod natural", a completat Răzvan Pârvulescu. 

Reprezentantul Haggag Energy a fost speaker în cadrul ,,Energy Forward by Adevărul",  un eveniment de referință dedicat sectorului energetic,

