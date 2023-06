Retaileri: Supermarketurile au respectat cu strictețe reducerea prețului la lapte

În urma insinuărilor recente privind reducerea prețurilor la lapte de către marii retaileri, asociația din domeniu precizează că a respectat cu strictețe acordul încheiat cu Guvernul.

Toți membrii AMRCR au respectat cu strictețe Acordul Voluntar privind scăderea la raft a prețului la lapte proaspăt produs românesc, 1,5% - 3,5% grăsime, convenit sub patronajul Guvernului

În luna aprilie a fost agreat - sub patronajul Guvernului - un Acord Voluntar, la care au participat retaileri, procesatori si fermieri, prin care a fost convenit ca marile rețele comerciale să reducă cu minim 10% prețul la raft al produsului lapte românesc proaspăt - de 1 litru - de așa maniera încât acesta sa scadă sub 7 lei, cu începere de la 1 mai 2023, pentru o perioadă de 6 luni.

Toti membrii AMRCR au respectat cu strictețe angajamentul asumat, acest fapt fiind certificat și în cadrul întâlnirilor săptămânale ale Grupului de monitorizare organizat la Ministerul Agriculturii - condus de Ministrul Agriculturii în funcție la momentul respectiv - și la care a participat și Consiliul Concurentei.

Din acest punct de vedere, considerăm că membrii AMRCR au dovedit seriozitate și responsabilitate și nu ni s-a adus la cunoștință că prin respectarea acestui Angajament am fi produs efecte colaterale negative care să ne fie imputabile și care să creeze percepția că nu am fi respectat Acordul Voluntar în formula în care a fost agreat.

Având in vedere cele de mai sus, folosirea motivării că nu am fi respectat Acordul Voluntar de la lapte, este una care nu are acoperire în realitate si nu poate fi invocată ca argument pentru a elimina opțiunea unui Acord Voluntar mai extins pentru alimente de bază.

În urmă cu două zile, reprezentanții Pro Agro au invocat, într-o scrisoare remisă premierului Marcel Ciolacu referitoare la reducerea prețurilor alimentelor de bază, „experiențele pe care le-au avut în cazul reducerii prețului laptelui”.

"În aceste condiţii, având în vedere experienţe similare precum reducerea preţului la lapte, ne manifestăm îngrijorarea că o eventuală scădere a preţurilor la toate alimentele va fi suportată tot de către producători şi implicit de către bugetul de stat, afectate fiind fermele comerciale care sunt contributori la buget. Menţionăm că este specific actului de comerţ dezechilibrat în favoarea retailului, ca orice reducere sau plafonare a adaosului comercial să fie în fapt trecută în sarcina producătorului, ori acesta vinde deja în pierdere. Pentru aceste motive insistăm ca la masa acestor discuţii să participe şi reprezentanţii producătorilor şi industriei alimentare, riscul ca reducerile să fie suportate de aceştia din urmă este unul neacceptabil", subliniază sursa citată.