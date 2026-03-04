Republica Moldova anunță stare de alertă energetică pentru 60 de zile. Ce presupune măsura

Guvernul a instituit astăzi stare de alertă în domeniul energetic, pentru o perioadă de 60 de zile, în legătură cu situația externă și riscurile regionale.

„Măsura este una de atenuare și prevenție, menită să protejeze consumul intern și să mențină stabilitatea sistemului electroenergetic. Aceasta vine să asigure continuitatea alimentării cu produse petroliere și energie electrică respectiv, menținerea stocurilor de produse petroliere pentru următoarele 30 de zile de consum”, a informat miercuri Ministerul Economiei din Republica Moldova.

Decizia a fost luată după analiza factorilor externi și a piețelor de energie de către Centrul Național de Management al Crizelor, Ministerul Energiei și Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. În prezent, se atestă volatilitate crescută pe piețele petroliere în contextul situației din Orientul Mijlociu, afectarea continuă a infrastructurii energetice din Ucraina, ca urmare a atacurilor repetate ale Federației Ruse, precum și sistarea temporară a activității unor rafinării de petrol din regiune.

În aceste condiții, starea de alertă este o măsură de prevenție și va permite menținerea stocurilor suficiente de produse petroliere pentru consumul intern, asigurarea continuității alimentării cu energie electrică, în special în orele de consum maxim și protejarea consumatorilor.

Proiectul hotărârii de Guvern introduce condiționalități temporare privind exportul de produse petroliere, pentru menținerea stocurilor la nivelul unui prag de siguranță. De asemenea, sunt prevăzute măsuri de prioritizare a consumului intern de energie electrică în orele de vârf, pentru asigurarea consumatorilor din țară și protejarea stabilității sistemului electroenergetic. Totodată, este introdus un regim temporar de coordonare interinstituțională consolidată pentru o perioadă de 60 de zile, iar rezervele de stat vor fi completate.

Ministerul Economiei din țara vecină menționează că, spre deosebire de starea de urgență care presupune un regim strict cu măsuri care permit derogări de la cadrul legislativ în vigoare, starea de alertă este o măsură preventivă, care permite autorităților să acționeze mai rapid și să coordoneze mai eficient instituțiile responsabile, astfel încât resursele energetice disponibile să acopere în mod prioritar consumul intern al Republicii Moldova.