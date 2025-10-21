Recomandări pentru Black Friday. Ce trebuie să știe cumpărătorii și ce trebuie să facă retailerii

Black Friday 2025, perioada în care foarte mulți românii vânează reduceri, poate da multe bătăi de cap atât cumpărătorilor, cât și retailerilor, aceștia din urmă riscând amenzi serioase și chiar sancțiuni în cazul în care nu respectă legislația în vigoare.

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a făcut o serie de recomandări, cerând în special cumpărătorilor să verifice cu atenție prețurile prin consultarea site-urilor care afișează prețuri comparative pentru același produs.

Potrivit ANPC, cumpărăturile din perioada Black Friday pot fi făcute în deplină siguranță dacă:

Întocmiți o listă cu produsele pe care doriți să le cumpărați și cu prețurile actuale ale acestora.

Verificați stocul existent.

Verificați prețul afișat și dacă acesta este integral (conține sau nu TVA).

Verificați dacă prețul include și costul de livrare.

În cazul în care comandați online, verificați, înainte de a trimite comanda, dacă prețul fiecărui produs din coșul de cumpărături este același cu prețul redus indicat atunci când ați ales produsul.

Care sunt obligațiile magazinelor

Comerciantul este obligat să informeze corect și complet consumatorii, oferind, printre altele, următoarele informații:

Datele de identificare (denumirea, adresa poștală și electronică, numărul de telefon, numărul de înregistrare în registrul societăților comerciale și cel de înregistrare fiscală etc);

Caracteristicile esențiale ale produsului;

Prețul cu toate taxele incluse;

Cheltuielile de livrare, dacă este cazul;

Modalitățile de plată și de livrare;

Perioada de valabilitate a ofertei sau a prețului;

Durata minimă a contractului, în cazul contractelor care prevăd furnizarea curentă sau periodică a unui produs;

Funcționalitatea, compatibilitatea și interoperabilitatea bunurilor cu elemente digitale, a conținutului digital și a serviciilor digitale;

Existența și modul de exercitare a dreptului de denunțare unilaterală a contractului.

Cum trebuie afișat prețul în cazul promoțiilor

Indiferent că este vorba de un magazin online sau de unul clasic, prețul trebuie întotdeauna afișat clar, lizibil, în lei și cu toate taxele incluse (TVA și alte taxe suplimentare, dacă este cazul):

Prețul redus trebuie să fie inferior prețului de referință / prețului anterior.

Prețul de referință / prețul anterior reprezintă cel mai scăzut preț practicat în același spațiu de vânzare în perioada ultimelor 30 de zile, înainte de data aplicării prețului redus.

În cazul produselor susceptibile de a se deteriora sau a se perima rapid, prețul anterior reprezintă cel mai scăzut preț practicat de vânzător în aceeași suprafață de vânzare în perioada ultimelor 10 zile înainte de data aplicării reducerii de preț.

În cazul produselor prezente la comercializare într-o perioadă mai mică de 30 de zile, prețul anterior reprezintă cel mai scăzut preţ practicat de vânzător în această perioadîă înainte de data aplicării reducerii de preț.

Reduceri și mecanisme promoționale

Campaniile promoționale pot fi derulate oricând, însă doar în limitele cadrului legal, avertizează avocații de la Filip and Company, precizând că o ofertă reușită începe cu respectarea unor principii de bază, pe care ANPC le verifică constant:

reducerile trebuie aplicate fără a vinde în pierdere; campania trebuie să vizeze produse disponibile efectiv sau care pot fi reaprovizionate, ori servicii oferite în mod curent; comerciantul care promovează o categorie de produse într-o anumită perioadă are obligația fie să-şi reînnoiască stocurile pentru a acoperi cererea pe întreaga perioadă anunțată a campaniei, fie să informeze clar consumatorii că oferta este valabilă numai „în limita stocului disponibil”. În practică, această mențiune este utilă atunci când disponibilitatea variază, însă nu exonerează comerciantul de obligația de a planifica stocurile rezonabil, în funcție de impactul estimat al campaniei.

Formulări precum „până la X% reducere” pot atrage rapid atenția consumatorilor, dar și pe cea a autorităților. Ele trebuie să corespundă realității ofertei: trebuie să existe produse care ating efectiv procentul maxim, iar regulile de aplicare – pe categorii, intervale de timp sau condiții specifice – trebuie explicate clar, în proximitatea mesajului principal. Lipsa acestei clarități este frecvent sancționată ca practică comercială înșelătoare.

De asemenea, expresii de tipul „ultimele bucăți” sau „X persoane vizualizează acum” pot crea o presiune artificială asupra consumatorului și sunt permise numai dacă se bazează pe date reale și verificabile. ANPC tratează cu rigurozitate astfel de formulări, considerându-le practici comerciale agresive atunci când induc o urgență nejustificată în procesul de cumpărare.

Practici frecvent sancționate de ANPC

Din practica ultimilor ani, sancțiunile ANPC s-au concentrat în jurul acelorași tipare:

prețuri de referință incorecte,

lipsa sau insuficiența stocurilor fără avertizare clară,

neconcordanțe între prețul afișat și cel final din coș,

continuarea comunicării unor campanii expirate,

utilizarea de mesaje artificiale de urgență sau raritate a produselor în stoc.

Toate aceste situații pot fi evitate printr-o disciplină operațională clară, spun avocații, enumerând: verificarea prețurilor din ultimele 30 de zile, validarea logicii de calcul a reducerilor, implementarea bannerelor explicative în proximitatea mesajelor de reducere, testarea tehnică a fluxurilor de preț între paginile de produs și checkout.