search
Miercuri, 15 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Black Friday 2025. Primele magazine au anunțat deja data lansării

0
0
Publicat:

Black Friday 2025, evenimentul mult așteptat de românii care vânează reduceri, va fi lansat curând, trei mari retaileri anunțând deja data lansării. În mod normal, Black Friday, care a luat naștere în SUA, începe imediat după Ziua Recunoștinței, sărbătorită pe 27 noiembrie.

Panou negru pe care scrie cu alb și roșu Black Friday
Mai mulți retaileri au anunțat data lansării Black Friday 2025. Foto 123 RF

Câțiva mari retaileri din România au anunțat că Black Friday 2025 va începe la final de octombrie și va ține o perioadă mai îndelungată, existând și situații în care evenimentul de shopping al anului va fi organizat în două etape de către același magazin. 

Altex va organiza Black Friday între 30 octombrie și 19 noiembrie

Altex a anunțat că va organiza Black Friday între 30 octombrie și 19 noiembrie, ceea ce înseamnă o campanie de 21 de zile. În aceeași perioadă se va ține Black Friday și la celelalte două companii din grup: Media Galaxy și Brico Depot.

Produsele incluse în campanie vor fi disponibile mai devreme în aplicația Altex, iar compania promite că ofertele vor fi actualizate săptămânal.

Black Friday la eMag începe pe 7 noiembrie

La final de septembrie, eMAG a comunicat faptul că va ține Black Friday pe 7 noiembrie. Evenimentul care a devenit deja un fenomen social promite, și în acest an, reduceri masive și campanii speciale pentru clienți, fiind așteptat să genereze din nou cele mai mari vânzări din comerțul online românesc.

Tudor Manea, CEO eMag, a declarat că retailerul este „angrenat ca să crească”, iar strategia din acest an pune un accent puternic pe soluțiile de creditare oferite clienților.

Avem campanii agresive pe partea de credit și lucrul acesta ar trebui să ajute. Cel mai mare uplift în comerț este la un client care folosește toolurile noastre de credit. Varianta de creditare trebuie implementată foarte bine, avem rate de conversie foarte, foarte bune”, a explicat Manea la GpeC octombrie 2025.

Trendyol organizează două ediții Black Friday

Trendyol, retailerul online turc al cărui acționar majoritar este gigantul chinez Alibaba, va organiza Black Friday 2025 în perioada 31 octombrie - 11 noiembrie, conform mai multor surse din piață consultate de Wall-street.ro. Va exista și o a doua ediție, sub numele Black Friday Best Sellers, ce se va desfășura între 25 noiembrie și 2 decembrie.

Românii vor cheltui mai puțin de Black Friday 2025

A 15-a ediție a Black Friday în România, eveniment ce va avea loc în luna noiembrie, va aduce cel mai mare interes din istoria comerțului românesc, mai ales în online. Românii vor căuta cele mai bune oferte, reduceri și discounturi în special pentru produse de îmbrăcăminte și încălțăminte, pentru parfumuri, cosmetice în general și mai puțin pentru electronice și electrocasnice. 

Estimările companiei de consultanță, bazate pe prognozele de vânzări din piață, indică faptul că, în 2025, comanda medie realizată de români va fi în jurul a 400-500 de lei, sub cea de anul trecut.

„Dacă anul trecut am văzut o creștere cu 50 de lei a comenzii medii, anul acesta oamenii vor avea mai puțini bani la dispoziție, în contextul scăderii reale a veniturilor, din cauza inflației record, de 10%. Scăderea puterii de cumpărare se simte tot mai mult, iar efectele se vor vedea și de BF2025”, arată analiza.

Black Friday va aduce cele mai multe comenzi din mediul online, acolo unde principalii jucători din piață vor depune și cele mai multe eforturi de marketing.

„Logistic, vânzările online devin cele mai profitabile. Eforturile de marketing se vor concentra pe acest canal de vânzare care, în 2025, va atinge un record istoric în ceea ce privește traficul, audiența site-urilor de vânzări online urmând atingă cel mai ridicat nivel din istoria Black Friday”, afirmă analiștii.

Potrivit experților, vânzările de Black Friday 2025 vor atinge maximul anului, cu un volum de marfă de 4-5 ori mai mare decât în restul perioadelor din an, inclusiv de Paște și Crăciun.

Economie

Top articole

Partenerii noștri

image
Prima țară din UE care va introduce ziua de lucru de 13 ore: „Distrugerea oricărui concept de viață familială”
digi24.ro
image
Un român s-a furișat în Muzeul Drents înainte de furtul Coifului de la Coțofenești. Legături cu o bandă de hoți de artă
stirileprotv.ro
image
S-au întors ploile, iar mercurul din termometre coboară. ANM, pentru Gândul: „E o vreme rece, în mod obișnuit ar trebui să avem spre 20 de grade”
gandul.ro
image
Val de cutremure în această dimineață în România: Vrancea, Satu Mare și Marea Neagră
mediafax.ro
image
Când pleacă Mircea Lucescu de la echipa națională! Selecționerul a dat un răspuns ferm: “Am promis de la bun început”
fanatik.ro
image
Kövesi: „Nimeni din România nu ne sesizează legat de neregulile din Portul Constanța, dar vă promit că o să ajungem și acolo”
libertatea.ro
image
VIDEO Generalul Ben Hodges îl amenință direct pe Putin: „Kaliningrad va fi distrus în primele ore”
digi24.ro
image
Cum a trăit soția lui David Alaba eșecul de la București » Imaginile postate în timpul meciului România - Austria
gsp.ro
image
Un angajat și-a luat inima în dinți și s-a dus în biroul milionarului: ”Pot să încep o relație cu fiica dumneavoastră?”
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
Momentul în care o mamă e lovită mortal a fost filmat de camera de bord a mașinii. Șoferul accelerează înainte de trecerea de pietoni
antena3.ro
image
Faptele comise în trecut de șoferul care a ucis o mamă pe trecerea de pietoni
observatornews.ro
image
Cine este, de fapt, fabrica de bani a lui Toto Dumitrescu. Produce milioane de euro din imobiliare
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
prosport.ro
image
Cum se majorează pensiile românilor până în 2030, an cu an. Ce spune legea indexării
playtech.ro
image
Top 5 cei mai puternici oameni de pe planetă! Pe ce loc e Donald Trump și surpriza totală de pe locul 4
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Gigi Becali a primit pe stradă Noul Testament și după câteva secunde a făcut un gest neașteptat
digisport.ro
image
Șeful Statului Major cere tuturor românilor să-și pregătească o rezervă de urgență: Cu toții ar trebui să știe să tragă cu arma
stiripesurse.ro
image
Trei cutremure azi dimineață, în România! În ce zone s-au produs și cât de puternice au fost
kanald.ro
image
S-a schimbat Codul Rutier – aplicația care te ajută să sancționezi șoferii agresivi în trafic. Cum funcționează, procedura completă
playtech.ro
image
Ea este mama ucisă pe trecerea de pietoni, în Berceni! Elena avea 35 de ani, iar acasă o mai aștepta un copil
wowbiz.ro
image
Vlăduța Lupău, declarații despre al treilea COPIL! Artista le-a arătat fanilor imagini cu burtica ei! Ea și Adi Rus mai au doi băieței, pe Iair și pe Isaia!
romaniatv.net
image
Adio carne de porc, chiar de Crăciun! ANSVSA face anunțul îngrijorător
mediaflux.ro
image
Nadia Comăneci, întâlnire cu Ilie Bolojan » Planul pus la cale în culise
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Zodii care pot regreta deciziile financiare luate în grabă: horoscop egiptean pentru 14 octombrie 2025
actualitate.net
image
Dezvăluire neașteptată! Mădălin Ionescu, părere sinceră despre Mircea Badea: „Pot să spun un singur lucru”. Au fost colegi de trust
click.ro
image
Cornel Păsat, adevărul despre divorțul de Bianca! „Peste asta nu o să pot să trec!”
click.ro
image
Temperatura pe care medicul Vlad Ciurea o recomandă pentru un somn odihnitor. Câte grade trebuie să ai în dormitor
click.ro
Prințul Harry și Meghan Markle foto profimedia jpg
Reacția Prințului Harry după ce s-a zis că Meghan Markle a trecut nepăsătoare prin locul din Paris unde Prințesa Diana a murit
okmagazine.ro
Jennifer Aniston sursa foto Profimedia jpg
Jennifer Aniston și-a pus internetul în cap după ce-a recunoscut că nu suportă ideea adopției
clickpentrufemei.ro
Piatra funerară a unui soldat roman descoperită în orașul american New Orleans (© D. Ryan Gray / Preservation Resource Center of New Orleans)
Piatra funerară a unui soldat roman născut în Tracia, descoperită în America
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Scandal în toiul nopții la Adriana Bahmuțeanu acasă! Poliția, chemată la 1 dimineața: „E o nenorocire”
image
Dezvăluire neașteptată! Mădălin Ionescu, părere sinceră despre Mircea Badea: „Pot să spun un singur lucru”. Au fost colegi de trust

OK! Magazine

image
O singură vizită și mai multe ținute! Kate Middleton a surprins cu vestimentația și abilitățile sale la o călătorie din Irlanda de Nord

Click! Pentru femei

image
Jennifer Aniston și-a pus internetul în cap după ce-a recunoscut că nu suportă ideea adopției

Click! Sănătate

image
Medic: „Demența începe la picioare!”