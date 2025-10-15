Black Friday 2025. Primele magazine au anunțat deja data lansării

Black Friday 2025, evenimentul mult așteptat de românii care vânează reduceri, va fi lansat curând, trei mari retaileri anunțând deja data lansării. În mod normal, Black Friday, care a luat naștere în SUA, începe imediat după Ziua Recunoștinței, sărbătorită pe 27 noiembrie.

Câțiva mari retaileri din România au anunțat că Black Friday 2025 va începe la final de octombrie și va ține o perioadă mai îndelungată, existând și situații în care evenimentul de shopping al anului va fi organizat în două etape de către același magazin.

Altex va organiza Black Friday între 30 octombrie și 19 noiembrie

Altex a anunțat că va organiza Black Friday între 30 octombrie și 19 noiembrie, ceea ce înseamnă o campanie de 21 de zile. În aceeași perioadă se va ține Black Friday și la celelalte două companii din grup: Media Galaxy și Brico Depot.

Produsele incluse în campanie vor fi disponibile mai devreme în aplicația Altex, iar compania promite că ofertele vor fi actualizate săptămânal.

Black Friday la eMag începe pe 7 noiembrie

La final de septembrie, eMAG a comunicat faptul că va ține Black Friday pe 7 noiembrie. Evenimentul care a devenit deja un fenomen social promite, și în acest an, reduceri masive și campanii speciale pentru clienți, fiind așteptat să genereze din nou cele mai mari vânzări din comerțul online românesc.

Tudor Manea, CEO eMag, a declarat că retailerul este „angrenat ca să crească”, iar strategia din acest an pune un accent puternic pe soluțiile de creditare oferite clienților.

„Avem campanii agresive pe partea de credit și lucrul acesta ar trebui să ajute. Cel mai mare uplift în comerț este la un client care folosește toolurile noastre de credit. Varianta de creditare trebuie implementată foarte bine, avem rate de conversie foarte, foarte bune”, a explicat Manea la GpeC octombrie 2025.

Trendyol organizează două ediții Black Friday

Trendyol, retailerul online turc al cărui acționar majoritar este gigantul chinez Alibaba, va organiza Black Friday 2025 în perioada 31 octombrie - 11 noiembrie, conform mai multor surse din piață consultate de Wall-street.ro. Va exista și o a doua ediție, sub numele Black Friday Best Sellers, ce se va desfășura între 25 noiembrie și 2 decembrie.

Românii vor cheltui mai puțin de Black Friday 2025

A 15-a ediție a Black Friday în România, eveniment ce va avea loc în luna noiembrie, va aduce cel mai mare interes din istoria comerțului românesc, mai ales în online. Românii vor căuta cele mai bune oferte, reduceri și discounturi în special pentru produse de îmbrăcăminte și încălțăminte, pentru parfumuri, cosmetice în general și mai puțin pentru electronice și electrocasnice.

Estimările companiei de consultanță, bazate pe prognozele de vânzări din piață, indică faptul că, în 2025, comanda medie realizată de români va fi în jurul a 400-500 de lei, sub cea de anul trecut.

„Dacă anul trecut am văzut o creștere cu 50 de lei a comenzii medii, anul acesta oamenii vor avea mai puțini bani la dispoziție, în contextul scăderii reale a veniturilor, din cauza inflației record, de 10%. Scăderea puterii de cumpărare se simte tot mai mult, iar efectele se vor vedea și de BF2025”, arată analiza.

Black Friday va aduce cele mai multe comenzi din mediul online, acolo unde principalii jucători din piață vor depune și cele mai multe eforturi de marketing.

„Logistic, vânzările online devin cele mai profitabile. Eforturile de marketing se vor concentra pe acest canal de vânzare care, în 2025, va atinge un record istoric în ceea ce privește traficul, audiența site-urilor de vânzări online urmând atingă cel mai ridicat nivel din istoria Black Friday”, afirmă analiștii.

Potrivit experților, vânzările de Black Friday 2025 vor atinge maximul anului, cu un volum de marfă de 4-5 ori mai mare decât în restul perioadelor din an, inclusiv de Paște și Crăciun.