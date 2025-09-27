Când începe Black Friday, ziua cu cele mai mari reduceri din an

Black Friday, perioada preferată de români pentru cumpărături, începe pe 7 noiembrie, așa cum au stabilit mai mulți comercianți. În mod normal, Black Friday, care a luat naștere în SUA, începe imediat după Ziua Recunoștinței, sărbătorită pe 27 noiembrie.

În această zi, platformele de vânzări online, cât și magazinele fizice din diverse centre comerciale vor derula oferte speciale, la diverse articole precum îmbrăcăminte, încălțăminte și accesorii, dar și electrocasnice, gadgeturi, produse cosmetice.

Cu toate acestea, românii sunt avertizați să verifice evoluția prețurilor în timp, nu doar prețul redus de Black Friday, dar și calitatea produselor și termenul de livrare.

Anul trecut, vânzările de Black Friday înregistrate de o cunoscută platformă online au crescut cu 30% ca volum, deși valoarea medie a cumpărăturilor a scăzut ușor.

Românii au cheltuit, în medie, pentru o comandă, 252 de lei în ziua de 8 noiembrie 2024, potrivit datelor înregistrate în platforma SaaS de automatizare a activităților de eCommerce easySales. Suma a fost ușor redusă față de nivelul înregistrat de Black Friday 2023, când a atins 263 de lei.

Ponderea plăților online a crescut, de Black Friday 2024, la 70%, față de cele două treimi care au optat pentru această modalitate de plată în 2023.

Cea mai mare comandă de Black Friday realizată prin magazinele din platformă a depășit 47.000 de lei, dublu față de nivelul maxim înregistrat în 2024, și a constat în materiale și echipamente de construcții, printre care și un utilaj de turnat ciment.

Cele mai mari creșteri ale volumelor de comenzi au fost înregistrate de categoriile:

• Hrană și accesorii pentru animale de companie, +106,9%

• Modă și bijuterii, + 90,3%

• Electronice, +79,8%

• Alimente, produse de curățenie, +64,8%

• Piese și accesorii auto, +61,9%

• Echipamente pentru birou, +43,8%

• Echipamente sportive și pentru aer liber, +36,4%

• Casă și bucătărie, +23%

• Jocuri și jucării, +15,8%

• Produse farmaceutice, +11,6%

Cele mai mari vânzari sunt înregistrate în cele mai mari județe din România: București, Ilfov, Cluj, Timiș, Iași, Constanța, Brașov, Prahova, Sibiu, Dolj.

Avertismentele ANCOM

Tot anul trecut, Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) a emis o serie de recomandări pentru utilizatorii care achiziționează produse online în perioada Black Friday.

Instituția recomanda utilizatorilor să verifice opțiunile de livrare oferite de comercianți, să ia în considerare servicii suplimentare de siguranță, precum „deschiderea la livrare” sau trimiterea cu valoare declarată, și să fie atenți la condițiile de plată și termenul de livrare, care pot fi prelungite în această perioadă aglomerată.

Pentru a evita neplăcerile, utilizatorii ar trebui să țină cont de următoarele: