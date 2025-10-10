Analiză Românii vor cheltui mai puțin de Black Friday 2025. Care este bugetul estimat

A 15-a ediție a Black Friday în România, eveniment ce va avea loc în luna noiembrie, va aduce cel mai mare interes din istoria comerțului românesc, mai ales în online. Românii vor căuta cele mai bune oferte, reduceri și discounturi în special pentru produse de îmbrăcăminte și încălțăminte, pentru parfumuri, cosmetice în general și mai puțin pentru electronice și electrocasnice.

Scăderea vânzărilor este o consecință a evoluției negative a puterii de cumpărare, arată o analiză realizată de compania de consultanță Frames.

Vânzările din comerțul cu amănuntul din România au scăzut semnificativ în ultimele luni, declinul fiind cel mai accentuat din UE. Motivele țin, în principal, de scăderea puterii de cumpărare pe fondul inflației record din România, de trei ori mai mare decât media europeană.

În condițiile în care veniturile au înghețat în multe sectoare, atât din mediul public cât și cel privat, deteriorarea puterii de cumpărare îi face pe români să fie mult mai atenți la ceea ce cumpără.

„În 2025, oamenii s-au angrenat într-o adevărată goană după promoții, discounturi și reduceri de prețuri, achizițiile lor zilnice fiind definite, în mare parte, de campaniile de marketing din retail”, arată analiza Frames.

„De Black Friday 2025 vor încerca să cumpere ce nu își mai permit în prezent, vor căuta pe site-uri și în magazine produsele cu cel mai mic preț, mai ales din zona de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru iarnă”, arată estimările companiei de consultanță.

Potrivit estimărilor companiei de consultanță Frames, după un an 2024 în care Black Friday a generat încasări record, de aprox. 500 milioane de euro (la nivelul întregii luni noiembrie /online&offline), nu este exclus ca 2025 să aducă încasări similare, stimulate în primul rând de efectele creșterilor de prețuri.

„Poate că în cifră de afaceri, în valoarea vânzărilor, BF 2025 va fi cel puțin la nivelul lui 2024 însă din punct de vedere al volumelor de marfă comercializate, este posibil să asistăm la o scădere față de anul trecut. În esență, oamenii vor cumpăra, probabil, mai puține produse, se vor focusa pe cele de care cu adevărat au nevoie”, afirmă Adrian Negrescu, managerul Frames.

Estimările companiilor din zona de retail (fashion, IT&C, bricolaj, beauty, food etc.), cu care compania de consultanță Frames colaborează, arată că în focusul vânzărilor de Black Friday 2025 se vor afla produsele de îmbrăcăminte și încălțăminte, alături de cele din zona de beauty.

Pregătirile pentru sărbătorile de iarnă vor aduce și un plus de vânzări și pentru produsele alimentare neperisabile necesare pentru masa de Crăciun, de la ingridientele pentru cozonac la băuturi și dulciuri.

Bugetul mediu de achiziție sub cel de anul trecut

Estimările companiei de consultanță, bazate pe prognozele de vânzări din piață, indică faptul că, în 2025, comanda medie realizată de români va fi în jurul al 400-500 de lei, sub cea de anul trecut.

„Dacă anul trecut am văzut o creștere cu 50 de lei a comenzii medii, anul acesta oamenii vor avea mai puțini bani la dispoziție, în contextul scăderii reale a veniturilor, din cauza inflației record, de 10%. Scăderea puterii de cumpărare se simte tot mai mult, iar efectele se vor vedea și de BF2025”, arată analiza.

Black Friday va aduce cele mai multe comenzi din mediul online, acolo unde principalii jucători din piață vor depune și cele mai multe eforturi de marketing.

„Logistic, vânzările online devin cele mai profitabile. Eforturile de marketing se vor concentra pe acest canal de vânzare care, în 2025, va atinge un record istoric în ceea ce privește traficul, audiența site-urilor de vânzări online urmând atingă cel mai ridicat nivel din istoria Black Friday”, afirmă analiștii.

Potrivit experților, vânzările de BF2025 vor atinge maximul anului, cu un volum de marfă de 4-5 ori mai mare decât în restul perioadelor din an, inclusiv de Paște și Crăciun.

O schimbare de comportament de consum

Spre deosebire de anii trecuți, 2025 va aduce și noi tendințe în comportamentul de consum. Dacă în anii trecuți telefoanele, laptopurile, aparatele electronice și electrocasnice se aflau în topul celor mai căutate produse, în acest an este posibil să vedem un focus mai mare pentru îmbrăcăminte și încălțăminte.

„Tehnologia nu mai aduce, cu mici excepții, acel wow care îi determina pe consumatori, în anii trecuți, să își schimbe produsele.

E greu să mai deosebești, de exemplu, un telefon de acum doi ani față de unul din 2025. Iar această comparație este chiar mai relevantă când vorbim de PC-uri și mai ales de laptopuri. Focusul pus de producători pe inteligența artificială nu pare să reprezinte un atuu atât de important care să determine clienți să facă trecerea la un produs nou la fel de repede ca acum câțiva ani”, spune Adrian Negrescu.

„Estimăm că focusul, de BF 2025, va fi pe achizițiile de încălțăminte, de îmbrăcăminte, pe lucrurile necesare pentru casă mai mult ca oricând. Un fel de back to the basic în materie de comportament de consum”, a mai spus managerul Frames.

Retailerii și fenomenul FOMO

Retailerii sunt conștienți de scăderea puterii de cumpărare și vor încerca, de Black Friday, să stimuleze cât mai mult posibil, prin instrumente de marketing, ideea de FOMO (fear of missing out/ teama de a rămâne pe dinafară).

Prin reclamele online, prin publicitatea la TV vor încerca să inducă ideea necesității achiziției din prisma ofertelor care nu pot fi ratate, asociind gama de produse cu ocazia unică de a cumpăra la un preț mai bun în contextul inflației record care, în luna noiembrie, probabil va trece de 10%.

„Toate sondajele de opinie arată că marea teamă a românilor este legată de scumpiri. Așa că mulți vor intra pe site-uri, vor merge în magazine, vor căuta produsele de care au nevoie, inclusiv cadourile de Moș Crăciun, cu speranța că le vor găsi la un preț mai bun, în contextul scumpirilor anticipate de Crăciun și Anul Nou”, arată analiza Frames.

Black Friday, o sărbătoare pe telefon

După ce Black Friday 2024 a confirmat telefonul ca fiind principalul instrument de achiziție, 2025 va consolida acest trend.

Potrivit analiștilor, nu este exclus ca peste 70% dintre vânzările de BF să fie realizate cu ajutorul telefoanelor mobile, un record istoric în materie de comerț online în România.

„Oamenii, indiferent de vârstă, s-au obișnuit tot mai mult să folosească telefonul mobil la cumpărături, inclusiv la plata în magazine.

Un alt lucru interesant este că folosesc tot mai mult comparatoarele de prețuri online pentru a face alegeri mult mai bine fundamentate. Asistăm, în esență, la o maturizare a consumatorilor în privința obiceiurilor de plată”, spun experții.

Dincolo de acest aspect, un boost semnificativ dat perioadei de shopping de Black Friday este dat de dezvoltarea spectaculoasă a rețelelor de curierat, mai ales prin intermediul box-urilor.

„Easybox, Funbox și celelalte rețele vin să completeze o ofertă de produse și servicii fără precedent în istoria comerțului românesc”, arată analiza.

Potrivit Raportului European Ecommerce 2025, România se clasează pe locul 3 între statele membre UE din Europa Centrală și de Est în ceea ce privește valoarea comerțului electronic (11,7 mld. euro în 2024), după Polonia și Cehia și pe locul 9 la nivel european.

Comerțul electronic din România este așteptat să atingă în acest an 3,5% din PIB.