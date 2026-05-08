Raport guvernamental: companiile de stat subvenționate consumă miliarde, iar restructurarea devine inevitabilă

Companiile de stat care funcționează pe pierdere și sunt susținute din bugetul public au nevoie urgentă de mecanisme de monitorizare, redresare și restructurare, arată un raport amplu elaborat de Cancelaria prim-ministrului.

Doi oameni analizează niște grafice economice
Companiile de stat subvenționate consumă miliarde. Foto arhivă

Documentul privind eficiența administrației publice, realizat pe baza datelor oficiale aferente anului 2024, conturează o imagine îngrijorătoare asupra modului în care sunt gestionate resursele publice în sectorul companiilor de stat.

Puține companii subvenționate, dar cu impact bugetar uriaș

Dintr-un total de 1.140 de companii analizate, doar 195 primesc subvenții de la stat (aproximativ 17%). Cu toate acestea, aceste companii concentrează aproape 45% din totalul cheltuielilor cu personalul din întregul sector public de întreprinderi.

Raportul arată că problema nu este doar una de număr, ci de impact financiar disproporționat.

„Unele companii subvenționate înregistrează pierderi majore, precum CFR, Metrorex sau STB. 49 de companii cumulează 7 miliarde de lei cheltuieli de personal, adică aproximativ 22% din totalul sectorului”, se precizează în document.

Pierderi masive și companii fără activitate reală

Situația financiară a multor companii de stat este critică. Raportul identifică:

  • 15 companii care au cheltuieli, dar nu raportează venituri sau subvenții;
  • semnale clare de inactivitate operațională sau lipsă de control financiar;
  • o serie de entități aflate în insolvență, lichidare sau dizolvare.

În total, registrul companiilor de stat include 1.735 de entități, însă doar 1.421 sunt active. Restul de 314 sunt considerate inactive.

Un sistem scump, fragmentat și greu de controlat

Autorii raportului atrag atenția asupra unei administrații publice fragmentate, fără o bază de date unificată pentru toate formele de angajare din sectorul public.

Sunt utilizate simultan mai multe tipuri de contracte — funcționari publici, contracte individuale de muncă, mandate sau poziții de demnitate publică — însă evidența completă a acestora lipsește.

În plus, numărul mare de contracte multiple și forme atipice de angajare ridică semne de întrebare privind eficiența utilizării banilor publici.

Sute de mii de angajați au mai multe joburi în sectorul public

Unul dintre cele mai sensibile puncte ale raportului este legat de cumulul de contracte.

Potrivit datelor:

  • 199.125 de persoane din sistemul public au două sau mai multe contracte;
  • peste 104.000 dintre acestea cumulează contracte în instituții diferite din sectorul public;
  • există cazuri în care angajații dețin două norme întregi simultan.

Mii de instituții și sute de mii de posturi

Administrația publică centrală din România cuprinde peste 13.900 de instituții active.

La nivel național, situația posturilor este următoarea:

  • 1.511.900 posturi aprobate;
  • 1.287.381 posturi ocupate;
  • 224.519 posturi vacante;
  • 1.255.381 posturi remunerate;
  • 14.522 posturi ocupate de persoane care cumulează salariu și pensie.

Cheltuielile de personal reprezintă 21,5% din totalul cheltuielilor instituțiilor publice.

200 de companii privatează aproape la fel de mult ca 900 de companii eficiente

Raportul scoate în evidență un dezechilibru major între companiile subvenționate și cele care se autofinanțează.

  • 904 companii se autofinanțează și nu primesc subvenții;
  • 203 companii sunt subvenționate, dar consumă aproape la fel de multe resurse pentru salarii ca întreg sectorul eficient.

Chiar și în rândul companiilor autofinanțate, 223 au raportat pierderi cumulate de aproximativ 1,1 miliarde lei.

În schimb, 43 de companii subvenționate au pierderi, dar cheltuielile lor de personal se ridică la 5,4 miliarde lei.

Cine produce bani și cine consumă bugete uriașe

Printre companiile de stat profitabile, fără subvenții și cu venituri de peste 1 miliard de lei, se numără:

  • Hidroelectrica
  • Romgaz
  • Transelectrica
  • Transgaz
  • Compania Națională Aeroporturi București
  • Poșta Română
  • Romatsa
  • Loteria Română
  • Romarm

La polul opus, companiile cu pierderi de peste 100 milioane de lei în 2024 includ:

  • CFR SA
  • CFR Marfă
  • Metrorex
  • Termoenergetica București
  • Electrocentrale Craiova
  • Unifarm
  • Complexul Energetic Valea Jiului

Un sistem îmbătrânit și pregătit pentru schimbare

Raportul mai arată că peste 55% dintre angajații din sectorul public au peste 45 de ani, iar între 50% și 60% ar urma să iasă la pensie în următorii 15 ani.

Autorii consideră că această situație poate deveni o „oportunitate de restructurare naturală”, dar avertizează că este nevoie de reforme rapide pentru reconversia profesională și eficientizarea aparatului bugetar.

Concluzie: un sistem scump, fragmentat și greu de susținut

Raportul Cancelariei Prim-ministrului conturează o imagine clară: un sector public extins, fragmentat și costisitor, în care câteva companii eficiente susțin un număr mare de entități cu pierderi.

Oana Gheorghiu: „Sunt companii care nu mai pot fi salvate. Vorbim de CFR Marfă, vorbim de Petrotrans”

Fără restructurări profunde și digitalizare reală, presiunea asupra bugetului de stat riscă să crească semnificativ în următorii ani.

