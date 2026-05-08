Guvernul a publicat prima „radiografie” a administrației publice din România. Concluziile raportului

Guvernul a anunțat vineri, 8 mai, că a realizat prima „radiografie de ansamblu a statului român: administrația locală, centrală și companiile de stat.” Raportul analizează numărul de angajați, cheltuielile cu personalul, performanța administrațiilor locale, fondurile europene și serviciile publice.

„Raportul privind Analiza Eficienței Administrației Publice Centrale și Locale a fost elaborat la nivelul Cancelariei Prim-Ministrului în cursul anului 2025, pe baza celor mai recente date oficiale disponibile la momentul redactării, aferente anului 2024”, transmite Guvernul într-un comunicat.

Potrivit instituției, administrația publică a funcționat, în mod sistematic, fără transparență reală, cu resurse publice gestionate departe de ochii contribuabililor și date esențiale despre dimensiunea și costul aparatului administrativ dispersate între instituții, fără o imagine de ansamblu accesibilă publicului.

„Raportul de față este materializarea concretă a angajamentului de transparentizare a activității statului: o radiografie amplă, bazată pe date oficiale, pusă la dispoziția fiecărui cetățean.”

Deși raportul a fost realizat în 2025 pe baza datelor din 2024, Guvernul susține că informațiile reflectă în continuare situația actuală a administrației publice din România.

Documentul analizează numărul de angajați și cheltuielile de personal din administrația centrală, locală și companiile de stat, dar și date despre fondurile europene, situația financiară a autorităților locale și serviciile publice.

Datele utilizate au fost colectate de la Ministerul Finanțelor, Ministerul Muncii, Institutul Național de Statistică, Agenția Națională a Funcționarilor Publici, Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC), Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și Consiliul Concurenței și au fost prelucrate cu sprijinul Băncii Mondiale.

Toate datele au fost transmise în formă anonimizată, în conformitate cu reglementările privind protecția datelor cu caracter personal.

„Raportul este disponibil integral AICI, într-un format interactiv accesibil publicului larg, jurnaliștilor, cercetătorilor și tuturor factorilor interesați.”

Raportul concluzionează că administrația publică din România este în continuare fragmentată și ineficientă, cu cheltuieli mari raportate la rezultatele obținute și cu fonduri distribuite fără criterii clare.

„Este incontestabil că a existat un progres al entităților de stat (instituții și companii) în optimizarea și eficientizarea cheltuielilor. Sunt numeroase exemple de bune practici unde autorități publice performează, atât prin creșterea veniturilor din surse multiple cât și prin reducerea cheltuielilor care nu aduc beneficii comunității.

Sunt povești de succes ale companiilor cu capital de stat care pe lângă rolul crucial pe care îl au în buna desfășurare a activităților statului, reușesc să genereze venituri semnificative la bugetul de stat. Urmând aceste exemple, entitățile publice din România pot să treacă la următorul nivel: reducerea semnificativă a cheltuielilor instituțiilor prin comasări și reduceri de personal proactive, urmărind inclusiv ieșirile naturale din sistem; extinderea unei politici de M&A pentru companiile de stat și a unei politici de expansiune a acestora în piețele din proximitatea României plus o politică mai strictă asupra execuției bugetare atât pe partea de cheltuieli, cât și din perspectiva veniturilor.”