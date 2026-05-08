Bomba din administrația României: peste jumătate dintre bugetari ies la pensie în următorii 15 ani. 14.500 de angajați iau și pensii

România se apropie de o criză majoră în administrația publică, avertizează Guvernul. Potrivit unui raport privind eficiența administrației publice și locale, peste jumătate dintre angajații din sectorul bugetar ar urma să iasă din activitate în următorii 15 ani, în condițiile în care majoritatea funcționarilor se află deja aproape de vârsta pensionării.

Documentul publicat de Guvernul interimar condus de Ilie Bolojan arată că 55% dintre angajații din sistemul public au vârste cuprinse între 45 și 59 de ani. Practic, administrația românească se confruntă cu o îmbătrânire accelerată a personalului, iar riscul unui deficit masiv de forță de muncă devine tot mai mare.

Executivul avertizează că valul de pensionări va pune o presiune uriașă pe instituțiile statului, în special în sectoarele deja afectate de lipsa personalului și de dificultățile de recrutare.

Statul pierde masiv oameni cu experiență

Raportul subliniază că ieșirea la pensie a unui număr atât de mare de angajați va însemna nu doar golirea unor posturi-cheie, ci și pierderea experienței acumulate în administrație timp de decenii.

Autorii documentului avertizează că România riscă să se confrunte cu:

deficit de personal calificat;

blocaje administrative;

întârzieri în serviciile publice;

dificultăți în transferul de competențe către noile generații.

În același timp, autoritățile recunosc că sistemul public are probleme serioase în atragerea tinerilor, mai ales în contextul competiției cu sectorul privat și al digitalizării accelerate a pieței muncii.

Guvernul vorbește despre „oportunități”, dar admite provocările uriașe

Potrivit raportului, pensionările masive ar putea reprezenta și o șansă pentru modernizarea administrației și pentru aducerea unei noi generații de funcționari publici.

„Această perspectivă deschide oportunități semnificative pentru înnoirea forței de muncă”, se arată în documentul guvernamental.

Totuși, Executivul admite că procesul vine la pachet cu provocări majore:

recrutarea unui număr mare de angajați noi;

pregătirea profesională a acestora;

adaptarea administrației la noile tehnologii;

reducerea deficitului de competențe digitale.

România are una dintre cele mai îmbătrânite administrații din UE

Problema nu este una izolată. România se confruntă cu îmbătrânirea populației active în aproape toate sectoarele economiei, însă administrația publică este printre cele mai afectate domenii.

În multe instituții, media de vârstă depășește deja 50 de ani, iar în următorul deceniu pensionările ar putea afecta simultan mii de funcționari, profesori, angajați din sănătate și personal administrativ.

Experții avertizează că fără reforme rapide, digitalizare și politici eficiente de recrutare, statul român riscă să intre într-o perioadă de blocaje administrative și lipsă acută de personal calificat.

14.500 de funcționari iau și pensie și salariu

Ministerul Finanțelor a transmis numărul posturilor din cadrul tuturor instituțiilor publice, la sfârșitul lunii aprilie 2025, după cum urmează:

Posturi aprobate - 1.511.900

Posturi ocupate - 1.287.381

Posturi vacante - 224.519

Nr. posturi remunerate - 1.255.381

Nr. posturi ocupate de persoane care cumulează salariu + pensie - 14.522

Diferențele dintre posturile ocupate și cele remunerate pot fi explicate prin concedii medicale, suspendări contractuale sau alte situații reglementate de Codul Muncii. Posturile includ toate formele de angajare (CIM, funcționari publici, demnitari, contracte de mandat), însă fără o defalcare clară a acestora, nu se poate determina cu exactitate numărul de angajați. Mai mult, unele posturi pot fi ocupate de mai mulți angajați (cu normă parțială), ceea ce complică estimarea numărului real de salariați, se arată în raport

Mai mult, Ministerul Finanțelor a transmis și lista persoanelor plătitoare de contribuții de asigurări sociale și impozit pe venit, salariate în instituții publice și companii de subordonare centrală sau locală, care ar trebui să fie cea mai completă, cuprinzând toate categoriile contractuale: contracte individuale de muncă, funcționari publici, demnitari, contracte de mandat.

Având în vedere faptul că datele au fost transmise anonimizate, salariații care au relații contractuale cu instituții multiple apar ca asigurați la fiecare angajator. Prin urmare, cei 1.182.190 de asigurați din instituții publice reprezintă numărul de raporturi contractuale (CIM, FP, demnitari, mandat etc.) și nu numărul de salariați unici. Numărul de salariați unici asigurați în cadrul tuturor instituțiilor publice este de 1.102.010 persoane, după eliminarea dublurilor.