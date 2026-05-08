search
Vineri, 8 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Bomba din administrația României: peste jumătate dintre bugetari ies la pensie în următorii 15 ani. 14.500 de angajați iau și pensii

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

România se apropie de o criză majoră în administrația publică, avertizează Guvernul. Potrivit unui raport privind eficiența administrației publice și locale, peste jumătate dintre angajații din sectorul bugetar ar urma să iasă din activitate în următorii 15 ani, în condițiile în care majoritatea funcționarilor se află deja aproape de vârsta pensionării.

Funcționari publici
peste jumătate dintre bugetari ies la pensie în următorii 15 ani. Foto arhivă

Documentul publicat de Guvernul interimar condus de Ilie Bolojan arată că 55% dintre angajații din sistemul public au vârste cuprinse între 45 și 59 de ani. Practic, administrația românească se confruntă cu o îmbătrânire accelerată a personalului, iar riscul unui deficit masiv de forță de muncă devine tot mai mare.

image

Executivul avertizează că valul de pensionări va pune o presiune uriașă pe instituțiile statului, în special în sectoarele deja afectate de lipsa personalului și de dificultățile de recrutare.

Statul pierde masiv oameni cu experiență

Raportul subliniază că ieșirea la pensie a unui număr atât de mare de angajați va însemna nu doar golirea unor posturi-cheie, ci și pierderea experienței acumulate în administrație timp de decenii.

Autorii documentului avertizează că România riscă să se confrunte cu:

  • deficit de personal calificat;
  • blocaje administrative;
  • întârzieri în serviciile publice;
  • dificultăți în transferul de competențe către noile generații.

În același timp, autoritățile recunosc că sistemul public are probleme serioase în atragerea tinerilor, mai ales în contextul competiției cu sectorul privat și al digitalizării accelerate a pieței muncii.

Guvernul vorbește despre „oportunități”, dar admite provocările uriașe

Potrivit raportului, pensionările masive ar putea reprezenta și o șansă pentru modernizarea administrației și pentru aducerea unei noi generații de funcționari publici.

„Această perspectivă deschide oportunități semnificative pentru înnoirea forței de muncă”, se arată în documentul guvernamental.

Totuși, Executivul admite că procesul vine la pachet cu provocări majore:

  • recrutarea unui număr mare de angajați noi;
  • pregătirea profesională a acestora;
  • adaptarea administrației la noile tehnologii;
  • reducerea deficitului de competențe digitale.

România are una dintre cele mai îmbătrânite administrații din UE

Problema nu este una izolată. România se confruntă cu îmbătrânirea populației active în aproape toate sectoarele economiei, însă administrația publică este printre cele mai afectate domenii.

Fostul ministru al Muncii demontează „reforma de 2 zile” a actualului ministru: „Minte!” Provocarea lui Manole pentru Pîslaru

În multe instituții, media de vârstă depășește deja 50 de ani, iar în următorul deceniu pensionările ar putea afecta simultan mii de funcționari, profesori, angajați din sănătate și personal administrativ.

Experții avertizează că fără reforme rapide, digitalizare și politici eficiente de recrutare, statul român riscă să intre într-o perioadă de blocaje administrative și lipsă acută de personal calificat.

14.500 de funcționari iau și pensie și salariu

Ministerul Finanțelor a transmis numărul posturilor din cadrul tuturor instituțiilor publice, la sfârșitul lunii aprilie 2025, după cum urmează:

  • Posturi aprobate - 1.511.900
  • Posturi ocupate - 1.287.381
  • Posturi vacante - 224.519
  • Nr. posturi remunerate - 1.255.381
  • Nr. posturi ocupate de persoane care cumulează salariu + pensie - 14.522

Diferențele dintre posturile ocupate și cele remunerate pot fi explicate prin concedii medicale, suspendări contractuale sau alte situații reglementate de Codul Muncii. Posturile includ toate formele de angajare (CIM, funcționari publici, demnitari, contracte de mandat), însă fără o defalcare clară a acestora, nu se poate determina cu exactitate numărul de angajați. Mai mult, unele posturi pot fi ocupate de mai mulți angajați (cu normă parțială), ceea ce complică estimarea numărului real de salariați, se arată în raport

Mai mult, Ministerul Finanțelor a transmis și lista persoanelor plătitoare de contribuții de asigurări sociale și impozit pe venit, salariate în instituții publice și companii de subordonare centrală sau locală, care ar trebui să fie cea mai completă, cuprinzând toate categoriile contractuale: contracte individuale de muncă, funcționari publici, demnitari, contracte de mandat.

Având în vedere faptul că datele au fost transmise anonimizate, salariații care au relații contractuale cu instituții multiple apar ca asigurați la fiecare angajator. Prin urmare, cei 1.182.190 de asigurați din instituții publice reprezintă numărul de raporturi contractuale (CIM, FP, demnitari, mandat etc.) și nu numărul de salariați unici. Numărul de salariați unici asigurați în cadrul tuturor instituțiilor publice este de 1.102.010 persoane, după eliminarea dublurilor.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Castelul Bran, cumpărat de americanul care se ocupă de moştenirea lui Elvis Presley
digi24.ro
image
Bolojan și Fritz anunță o alianță PNL–USR împotriva „acțiunii distructive a PSD”: „Nu mai putem accepta blocarea reformelor”
stirileprotv.ro
image
Petrișor Peiu acuză Guvernul că pregătește „pe ascuns” vânzarea acțiunilor la Romgaz și Hidroelectrica
gandul.ro
image
Val uriaș de pensionări: peste jumătate dintre angajații statului vor ieși la pensie în următorii 15 ani
mediafax.ro
image
Gestul emoționant făcut de David Popovici pentru un copil cu mâna în ghips: „Mi-am rupt mâna la fotbal!”
fanatik.ro
image
Dilema viitorului guvern, „oricare ar fi el”. Economistul Silviu Cerna, fost membru în consiliul de administrație al BNR, explică pericolele „mediului stagflaționist”
libertatea.ro
image
Ultimele informații cu privire la starea de sănătate a lui Bonnie Tyler. Care sunt șansele de supraviețuire
digi24.ro
image
Dacia, „dormitor pe roți” » Imagini surprinzătoare: cum arată mașina-casă care nu a existat vreodată
gsp.ro
image
În 4 ani de război, Aryna Sabalenka a tăcut. Acum, nu s-a mai abținut și a spus totul
digisport.ro
image
Scene șocante la o școală din Arad! Un copil de 12 ani, înjunghiat de un coleg și luat cu elicopterul SMURD
click.ro
image
Doi soți au fost șocați să descopere că un bărbat locuia în subsolul casei lor. „Mai dispărea un măr, câte o gogoașă” 
antena3.ro
image
Portofoliul la Bursă al prim-vicepreşedintelui AUR Petrişor Peiu a înregistrat marţi, după căderea guvernului, o creştere de circa 30.000 de euro. De la începutul anului, politicianul are un plus de circa 380.000 de euro pe Bursa de Valori Bucureşti
zf.ro
image
A fost muşcată de o insectă într-o expediţie tropicală şi s-a întors cu o boală rară. Caz neobişnuit la Cluj
observatornews.ro
image
Pensionarii români care riscă să rămână fără pensie începând cu 1 octombrie 2026. Ce trebuie să facă până pe 30 septembrie
cancan.ro
image
Instanța cere Casei de Pensii să dea de urgență bani în plus unor pensionari. Decizia, în Monitorul Oficial
newsweek.ro
image
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion Țiriac
prosport.ro
image
Schimbare importantă pentru voucherele de vacanță în 2026: angajații nu mai trebuie să plătească încă 800 de lei pentru a le folosi
playtech.ro
image
Naționala României se vede exclusiv online la următoarele turnee majore?! Senatul a respins proiectul de lege ca meciurile să fie gratis la TV
fanatik.ro
image
Ce premier ar putea avea România: „Cu trădări, mici schimbări de conducere la PSD, văd o refacere a coaliției recent căzute, tot cu Bolojan la Palatul Victoria”
ziare.com
image
BNR a făcut anunțul! "Domnule guvernator, este incredibil! Sincer, în acest context, cu această criză economică"
digisport.ro
image
Cornel Ilie (Vunk) vrea să transforme Ziua Dorului în zi națională: O sărbătoare durează o zi, dar emoția ei, poate dura o viață întreagă
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Anunţul zilei, la loc comanda!
romaniatv.net
image
Curs valutar BNR vineri, 8 mai 2026. 5,2364 lei pentru un euro, scădere înainte de weekend. BNR, un nou anunț oficial
mediaflux.ro
image
Dacia, „dormitor pe roți” » Imagini surprinzătoare: cum arată mașina-casă care nu a existat vreodată
gsp.ro
image
Soția lui Sorin Grindeanu a dezvăluit ce relație are cu adevărat cu liderul PSD. Iată ce afaceri învârte Mihaela Grindeanu și ce salariu neașteptat câștigă
actualitate.net
image
Roxana Ilie, „protejata” lui Sorin Grindeanu, bătută în piață, după ce a încercat să fure. Trecutul zgomotos al fotomodelului care lucrează pe bani grei la ANRE
actualitate.net
image
Carnea și legumele se pun la fiert în apă rece sau fierbinte? Regula simplă care schimbă gustul preparatelor
click.ro
image
Un dresor spune care sunt cele trei rase de câini pe care nu le recomandă: „Nu ai nevoie de așa ceva”
click.ro
image
Andreea Bălan, nuntă spectaculoasă! 250 de invitați și un decor de vis cu peste 30.000 de flori: „Am patru rochii de mireasă”
click.ro
FotoJet (67) (1) jpg
Starul dependent de sex avea relații intime cu câte trei femei pe zi și nu i se părea destul. Le-a ”bifat” pe Helena Christensen și Catherine Zeta-Jones
okmagazine.ro
Heather Locklear foto Instagram Ava Sambora jpg
Sunt ca două surori! La 64 de ani, actrița Heather Locklear îi face concurență fiicei de nici 30 de ani!
clickpentrufemei.ro
Chipul unui bărbat din Pompeii, ucis de erupția Vezuviului, reconstituit cu inteligența artificială (© Facebook / Pompeii - Parco Archeologico)
Chipul unui bărbat din Pompeii, ucis de erupția Vezuviului, reconstituit cu inteligența artificială
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Rețeta autentică de mujdei țigănesc, pregătită de Melek. E delicios, se prepară rapid și merge de minune cu orice fel de carne
image
Carnea și legumele se pun la fiert în apă rece sau fierbinte? Regula simplă care schimbă gustul preparatelor

OK! Magazine

image
Ce conține „camera secretă pentru sex” a celei mai frumoase femei de la Hollywood. „Iubirea e, pur și simplu, prea intensă!”

Click! Pentru femei

image
Sunt ca două surori! La 64 de ani, actrița Heather Locklear îi face concurență fiicei de nici 30 de ani!

Click! Sănătate

image
Ce vezi prima dată îți dezvăluie ce găsești cel mai atractiv la un partener