Puterea vedetelor în modă: în ciuda controverselor, Sydney Sweeney contribuie la succesul American Eagle

American Eagle Outfitters, un important retailer de îmbrăcăminte din SUA, cu magazine în Europa și prezență online și în România, a devenit cel mai recent brand care demonstrează impactul crescând al promovării de către vedete asupra vizibilității sale pe piață și a performanței comerciale.

Pe măsură ce retailerii continuă să se confrunte cu o cerere slabă din partea consumatorilor pentru articole considerate discreționare, aceștia se întrec să semneze contracte cu cele mai populare vedete – sportivi, actori, cântăreți – încercând și adesea reușind să transforme popularitatea acestora în vânzări reale.

American Eagle a investit strategic în campanii cu personalități de renume, precum actrița Sydney Sweeney, nominalizată la Emmy și faimoasă pentru rolurile sale din serialele „Euphoria” și „The White Lotus”, și starul NFL Travis Kelce (logodnicul lui Taylor Swift), punctează analistul eToro Bogdan Maioreanu. Retailerul american a reușit să valorifice influența culturală a starurilor – și chiar controversele – pentru a stimula implicarea clienților și vânzările, ceea ce a dus la o creștere considerabilă a prețului acțiunilor companiei. Împreună, campaniile Sweeney și Kelce au avut un impact important: numărul clienților a crescut cu peste 700.000, iar eforturile combinate de marketing au generat un număr uimitor de 40 de miliarde de impresii în online.

Acest trend de promovare a brandurilor de către staruri este vizibil și la alte companii din domeniu care își intensifică eforturile pentru a atrage atenția publicului într-un spațiu foarte aglomerat. Astfel, mai multe branduri de îmbrăcăminte au obținut un succes notabil în ultimii cinci ani prin lansarea de campanii de marketing cu actori, vedete pop sau superstaruri din sport. Adidas Originals a relansat în această vară linia sa iconică de adidași Superstar prin campanii cu Samuel L. Jackson, Missy Elliott, vedetele din fotbal Jude Bellingham și Florian Wirtz și rapperul Stormzy. Levi's are o campanie în curs cu Beyoncé, despre care CEO-ul Michelle Gass a spus că a fost „un mare succes”.

Sloganul „Sydney Sweeney are blugi grozavi” a stârnit controverse

Campania American Eagle cu Sydney Sweeney în rolul principal a fost lansată pe 23 iulie, înaintea sezonului crucial de revenire la școală, cu scopul de a revitaliza segmentul de denim al firmei, cu sloganul „Sydney Sweeney are blugi grozavi”. Cu toate acestea, campania publicitară a subliniat și provocările marketingului modern, deoarece mesajul său a atras reacții polarizate. În timp ce unii au lăudat tonul său jucăuș, alții l-au criticat pentru că ar fi întărit standardele înguste de frumusețe, provocând reacții negative în rândul segmentelor de consumatori mai progresiste.

Cu toate acestea, American Eagle a exploatat în mod eficient controversa pentru a-și menține relevanța culturală și a-și extinde acoperirea pe platformele sociale. Inițiativa a generat o cerere directă de produse, atingând un nivel fără precedent de achiziție de clienți noi și o creștere substanțială a traficului în magazine. Și acest lucru nu se va opri aici, deoarece Sydney Sweeney va continua să facă parte din echipa American Eagle și în a doua jumătate a anului, iar compania va introduce noi elemente în campanie, potrivit lui Craig Brommers, directorul de marketing al American Eagle (AEO).

Colaborarea cu Travis Kelce marchează și ea o nouă evoluție în strategia de marketing a American Eagle. Ca superstar al NFL devenit și un simbol al modei masculine, Kelce a adus colecția sa în ediție limitată „AE x Tru Kolors” și campania de marketing asociată la AEO. Acest parteneriat, care include lansarea colecției din 27 august și pe cea din 24 septembrie, a fost programat strategic pentru a urma momentele importante din cariera lui Kelce, inclusiv logodna sa cu superstarul pop Taylor Swift, precum și începutul sezonului de fotbal american - NFL, maximizând astfel expunerea media și interesul consumatorilor. Campania lui Kelce a atras cumpărătorii mai tineri, în special cei atrași de stilul streetwear și cel atletic. Integrarea numărului mare de fani ai lui Kelce și a stilului său distinct în linia de produse American Eagle va permite brandului să se conecteze cu un spectru mai larg de consumatori.

Importanța acestor campanii susținute de vedete nu poate fi subestimată, atrage atenție analistul eToro adăugând că ele coincid cu schimbări semnificative atât în preferințele consumatorilor, cât și în peisajul mai larg al comerțului cu amănuntul și arată eforturile pe care le depun companiile pentru a rămâne relevante.

Pentru American Eagle Outfitters, campania actuală a avut un mare impact financiar. Deși campania cu Sydney Sweeney a durat doar 10 zile din perioada raportată, compania a înregistrat în trimestrul al doilea venituri de 1,28 miliarde de dolari, peste estimarea de 1,24 miliarde de dolari, ceea ce reprezintă al doilea cel mai mare rezultat din istoria acesteia pentru un trimestru al doilea. „Acest lucru indică o îmbunătățire semnificativă față de primul trimestru și validează acțiunile strategice ale companiei, care vor continua și în trimestrele următoare. Succesul s-a reflectat și în prețul acțiunilor, care a crescut cu aproape 38% ieri, în urma raportării rezultatelor financiare. De la un minim de puțin peste 9 dolari în iunie, prețul acțiunilor depășește acum 18 dolari, ceea ce arată cât de important este pentru investitori să vadă rezultate semnificative în urma campaniilor de marketing de mare amploare”, conchide analistul.