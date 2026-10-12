Protest la IAR Ghimbav: angajații reclamă salarii blocate și indemnizații de peste patru ori mai mari pentru conducere

Angajații IAR Ghimbav au protestat luni, 12 octombrie, nemulțumiți de blocarea majorărilor salariale și de creșterea de peste patru ori a indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație. Sindicaliștii critică și decizia autorităților de a cumpăra elicoptere din străinătate, fără o implicare suficientă a industriei aeronautice de la Brașov.

Angajații IAR Ghimbav au protestat luni, nemulțumiți de blocarea majorărilor salariale Foto: arhivă

Reprezentanții salariaților susțin că fabrica are nevoie de mai multe comenzi pentru a-și utiliza capacitatea de producție și avertizează asupra efectelor politicii de achiziții militare asupra industriei naționale de apărare.

Protest la IAR Ghimbav din cauza indemnizațiilor conducerii și a salariilor angajaților

Potrivit Sindicatului Liber Independent Brașov de la IAR, mitingul organizat luni a avut ca scop consultarea salariaților în legătură cu majorarea indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, în condițiile în care creșterea salariilor angajaților, negociată în raport cu inflația, nu a fost aplicată.

„Azi s-a desfășurat la IAR SA Braşov un miting la care au participat toți salariații, pentru a afla punctul de vedere al acestora referitor la creșterea, de peste 4 ori, a îndemnizațiilor membrilor CA din IAR SA în condițiile în care, în acest an, cu toate că am negociat creșterea salariului cu inflația, această creștere a fost blocată de Guvernul României”, se arată în comunicatul sindicatului.

Suba Arpad, președintele sindicatului de la IAR Ghimbav, a criticat diferența dintre tratamentul aplicat angajaților și cel al conducerii societății.

„Nouă ne sunt blocate salariile iar acum ne trezim cu creșteri salariale ale membrilor din Consiliul de Administrație de peste patru ori. Acest lucru nu a mai fost suportat, nu putem accepta la nesfârșit ceea ce face Guvernul României”, a declarat liderul sindical, într-o intervenție la B1 TV.

Potrivit acestuia, sindicatul urmărește să obțină sprijinul angajaților pentru revendicări și ia în calcul continuarea demersurilor la nivelul autorităților centrale.

„Deocamdată adunăm salariații căci conducerea sindicatului a hotărât că nu e normal ca oamenii să nu primească indexarea iar membrii CA să-și mărească de peste patru ori salariul. Vom vedea dacă și salariații sunt de acord căci altfel vom discuta cu cei de la București în condițiile în care peste 300 de salariați susțin inițiativa”, a afirmat Suba Arpad.

Sindicatul reclamă un grad de încărcare cu lucrări sub 20%

O altă revendicare importantă vizează activitatea industrială a companiei și lipsa comenzilor. Sindicaliștii susțin că gradul de încărcare cu manoperă al societății este sub 20%, deși România alocă sume importante pentru înzestrarea armatei.

„Societatea și salariații IAR se află într-o situație neplăcută și destul de delicată, care generează preocupări legitime cu privire la situația actuală și la perspectivele de evoluție, deoarece încărcarea cu manoperă pe societate este de sub 20%, în condițiile în care România cheltuiește 16,8 miliarde de euro pentru înarmare, inclusiv pentru cumpărarea de elicoptere militare”, se arată în comunicatul sindicatului.

Suba Arpad spune că prioritatea organizației este creșterea volumului de activitate, înaintea altor revendicări privind conducerea societății.

„Pe mine mă interesează încărcarea, când ai o încărcare de 20%, aceasta e prima revendicare. Trebuie atins pragul de 90% și abia apoi putem sta de vorbă despre creșterea salariilor membrilor C.A.”, a declarat liderul sindical.

Sindicaliștii reclamă și faptul că numărul funcțiilor de conducere remunerate ar fi crescut de la trei la nouă în mai puțin de trei luni, în urma unor decizii luate la nivelul companiei. Ei susțin că schimbările au fost aprobate în timp ce majorarea salarială negociată pentru angajați a rămas neaplicată.

De ce contestă angajații achiziția elicopterelor H225M

Protestul are loc și pe fondul nemulțumirilor legate de programul de achiziție a elicopterelor militare H225M, cumpărate de România în cooperare cu Franța prin mecanismul european SAFE.

La mijlocul lunii iulie 2026, România a semnat contractul pentru achiziția a 12 elicoptere H225M, program estimat la aproximativ 852 de milioane de euro. Sindicaliștii consideră că autoritățile ar fi trebuit să negocieze o implicare mai mare a industriei aeronautice românești, având în vedere experiența IAR Ghimbav în producția și mentenanța elicopterelor militare.

În comunicatul organizației sindicale, criticile la adresa Guvernului sunt formulate ironic:

„Având în vedere că în industria de apărare, comenzile depind de situația conflictuală din lume și de abilitatea guvernanților de a încheia contracte militare cu alte guverne, felicităm guvernele străine care au reușit să «convingă» Guvernul României să cumpere produse militare de la industriile de apărare de la ei și ne exprimăm totala dezamăgire față de miniștrii din Guvernul României care nu au reușit să «convingă» Guvernul României să semneze contracte de achiziții militare cu societățile din industria de apărare românească.”

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Liderul sindical susține că statul ar trebui să joace un rol mai activ în obținerea comenzilor pentru industria națională de apărare.

„În momentul în care a fost înființată fabrica, scopul era de a produce elicoptere pentru Armata României, după care și-a extins portofoliul și a produs și pentru alte armate, dar acest lucru nu înseamnă că trebuie să renunțăm la principalul nostru client, fapt ce s-a și întâmplat. Guvernul României a hotărât că nu mai plasează comenzi la IAR, ci în alte părți”, a declarat Suba Arpad.

Acesta a invocat și experiența colaborării anterioare cu industria franceză, în urma căreia fabrica de la Ghimbav a dobândit competențe în producția de elicoptere.

„În 1969 la IAR nu se făceau elicoptere, nu erau oameni specializați pe această componentă. Au început să se producă elicoptere în urma contractului semnat tot cu francezii care au produs în România, la început ei, după care ne-au învățat și pe noi. Așa se putea face și în acest moment dacă Guvernul României ar fi dorit, dar se pare că dorește altceva”, a afirmat liderul sindical.

Acesta a criticat și modul în care sunt negociate contractele de apărare.

„Ceea ce nu înțeleg cei de la Ministerul Economiei e că produsele din industria de apărare nu se vând de societatea X care le produce, ci de Guvernul României care negociază cu armatele altor țări sau cu Armata României”, a mai declarat Suba Arpad.

Ce prevede programul de achiziție a elicopterelor

Programul actual prevede achiziția a 12 elicoptere H225M, cu o valoare estimată la 852 de milioane de euro. Potrivit informațiilor prezentate de Defense România, ministrul Apărării, Radu Miruță, a indicat un grad de integrare industrială autohtonă de aproximativ 10-15% pentru acest program.

O eventuală comandă suplimentară de 32 de elicoptere ar urma să implice producția la Brașov. Această perspectivă ar putea deschide noi oportunități pentru industria locală, însă sindicaliștii consideră că implicarea actuală a fabricii este insuficientă.

Nemulțumirea angajaților vizează, așadar, nu doar achiziția elicopterelor din străinătate, ci și nivelul de participare a producătorilor români la contractele finanțate din bani publici. Sindicatul cere autorităților să negocieze programe care să asigure comenzi și să valorifice experiența acumulată la IAR Ghimbav.

Ministrul Economiei justifică majorarea indemnizațiilor

Ministrul interimar al Economiei, Irineu Darău, a justificat majorarea indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație de la 4.720 de lei la 20.400 de lei brut pe lună, invocând responsabilitățile conducerii, complexitatea activității și rezultatele financiare ale companiei.

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Potrivit explicațiilor prezentate de ministru, IAR Brașov a înregistrat în 2025 o cifră de afaceri de aproximativ 441 de milioane de lei și un profit net de 48 de milioane de lei. Din profit, aproape 24,5 milioane de lei au fost virați la bugetul de stat în 2026, iar compania are în derulare investiții bugetate la 21 de milioane de lei.

Irineu Darău a susținut că majorarea nu reprezintă o recompensă acordată discreționar unor persoane, ci rezultatul unei formule de calcul care ia în considerare dimensiunea companiei, cifra de afaceri, numărul de angajați, profitabilitatea, investițiile și complexitatea mandatului administratorilor.

Ministrul a invocat și cooperarea de lungă durată dintre IAR și Airbus Helicopters, inclusiv în producția, personalizarea și mentenanța elicopterelor. El a afirmat că programul H225M oferă oportunități pentru participarea industrială românească în cadrul investițiilor realizate prin SAFE.

Sindicaliștii cer creșterea comenzilor pentru industria românească

Dincolo de disputa privind veniturile conducerii, revendicările sindicatului vizează viitorul fabricii și implicarea acesteia în programele de înzestrare ale Armatei Române.

Suba Arpad susține că România ar fi putut negocia un rol mai important pentru IAR Ghimbav în producția elicopterelor H225M, folosind experiența acumulată în colaborarea cu producătorul francez.

Liderul sindical consideră că statul trebuie să se implice mai activ în negocierea contractelor de apărare, astfel încât o parte mai mare a activității industriale și a locurilor de muncă să rămână în România. În opinia sindicatului, un grad de încărcare cu lucrări de numai 20% nu poate susține perspectivele pe termen lung ale fabricii.

Protestul din 12 octombrie pune astfel în discuție atât diferențele de remunerare dintre angajați și conducere, cât și modul în care sunt distribuite comenzile publice de apărare. Sindicatul reclamă lipsa indexării salariale, un grad de încărcare cu lucrări sub 20% și o implicare insuficientă a fabricii în achizițiile de elicoptere militare.