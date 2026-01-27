Proiecte de stocare energie la scară largă, aduse în România de o platformă europeană de investiţii

O platformă europeană de investiţii în imobiliare intră pe piaţa sistemelor avansate de stocare a energiei în baterii (BESS) cu mai multe proiecte de stocare energie la scară largă în România.

Prima investiţie în BESS, în valoare de 22 de milioane de euro, va acoperi o capacitate totală de 130 de megawaţi-oră (MWh) constând într-un sistem BESS şi unităţi de stocare independente, ce vor fi exploatate în regim de colocare, se arată într-un comunicat de presă al MetaWealth, transmis marţi Agerpres.

„România generează aproape jumătate din energia electrică din surse regenerabile, însă are o capacitate limitată de stocare”

Investiția include un sistem autonom de baterii de 100 MWh în Dumbrava, judeţul Neamţ, situat în apropierea infrastructurii de reţea existente şi a capacităţii de generare a energiei regenerabile, precum şi 30 MWh de stocare în regim de colocare ce vor fi instalate în mai multe locaţii conectate la reţeaua electrică existentă.

„Această decizie marchează o nouă etapă în evoluţia MetaWealth de la o platformă axată pe sectorul imobiliar la o platformă mai amplă, pentru investiţii în active reale de nivel instituţional, ca urmare a extinderii portofoliului la instrumente ale pieţelor de capital reglementate, şi la investiţii având ca activ suport creanţe din finanţări private. România generează aproape jumătate din energia electrică din surse regenerabile, însă are o capacitate limitată de stocare a energiei în sisteme de baterii. Acest dezechilibru a crescut nevoia de flexibilitate la nivelul reţelei, atrăgând atenţia investitorilor instituţionali asupra sistemelor de stocare a energiei ca element de infrastructură esenţial, mai degrabă decât ca tehnologie emergentă", se arată în comunicat.

Potrivit reprezentanţilor companiei, primii 30 MWh vor deveni operaţionali în trimestrul al treilea al acestui an, iar întreaga capacitate de 130 MWh va fi pusă în funcţiune până în trimestrul IV.

Strategie pe termen lung

Aceste proiecte reprezintă, baza unei strategii pe termen lung de dezvoltare a unei platforme româneşti de stocare a energiei, intenţia fiind de dezvoltare a unei capacităţi suplimentare de aproximativ 650 MWh în mai multe locaţii, în valoare totală de 110 milioane de euro, potrivit companiei

Platforma anunţă că va atrage, în lunile următoare, investitori instituţionali şi investitori cu patrimoniu ridicat, inclusiv prin participarea la evenimentul MIPIM, unul dintre cele mai importante evenimente imobiliare din lume, organizat la Cannes, în luna martie a acestui an.

Creştere medie anuală de aproape 50%

Capacitatea instalată în sistemele de tip BESS au înregistrat o creştere medie anuală de aproape 50%, în ultimul deceniu, şi a ajuns la peste 61 GWh, la sfârşitul anului 2024, potrivit datelor oficiale. Estimările sunt că această capacitate va creşte de zece ori până în 2030, după cum reiese din raportul publicat, recent, de SolarPower Europe.

MetaWealth este o platformă europeană de investiţii în active reale, fondată în anul 2023, ce operează în Spania, Italia, Grecia, România şi Polonia. Platforma deserveşte peste 1.400 de investitori din 28 de ţări.