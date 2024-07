Ciolacu, după reuniunea Comandamentului pentru Energie: Problema de stocare a energiei, vitală în acest moment FOTO

Premierul Marcel Ciolacu a anunțat, vineri, după reuniunea Comandamentului pentru Energie, că a fost evaluată situația capacităților actuale disponibile și s-a discutat despre cum s-ar putea accelera rezolvarea problemei de stocare a energiei, „care a devenit vitală în acest moment”. Șeful Executivului a subliniat că nu va accepta blocarea unor proiecte energetice strategice, „mai ales pe zona de hidrocentrale”.

→ Imaginea 1/5: Premierul Marcel Ciolacu la reuniunea Comandamentului pentru Energie Foto: Facebook

„Am discutat azi, în Comandamentul pentru Energie, despre măsurile pe care trebuie să le luăm după ce am depășit cu bine acest episod lung de caniculă severă care a testat limitele sistemului energetic național. Am evaluat situația capacităților actuale disponibile; am stabilit un calendar de punere în funcțiune a unor noi capacități de producție și am discutat despre cum putem accelera rezolvarea problemei de stocare a energiei, care a devenit vitală în acest moment”, a anunțat premierul Marcel Ciolacu pe pagina sa de Facebook.

Prim-ministrul a precizat că își dorește să să fie foarte clar că este în favoarea protejării mediului. „Dar asta nu înseamnă că voi accepta blocarea unor proiecte energetice strategice, mai ales pe zona de hidrocentrale, fiindcă asta ar însemna să afectăm în viitor siguranța alimentării cu energie a milioane de români”, a adăugat șeful Executivului.

Premierul a susținut de asemenea că depășirea unui moment major de stres energetic fără pene majore de curent „este foarte important”, și se datorează în cea mai mare măsură colaborării „foarte bune” dintre Ministerul Energiei, autoritățile publice, administratorii de rețele și toate companiile private și de stat. Marcel Ciolacu a mai transmis mulțumiri publice, tuturor celor care lucrează în Sistemul Energetic Național, cu ocazia Zilei Energeticianului, sărbătorită mâine.

Premierul Marcel Ciolacu a convocat, vineri, Comandamentul pentru energie. La şedinţa de lucru au participat vicepremierul Marian Neacşu, ministrul Energiei, Sebastian Burduja, reprezentanţi ai companiilor şi asociaţiilor din energie, precum şi ai Consiliului Concurenţei.

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja a anunțat că în perioada Codului roșu de caniculă, consumul de energie la nivel naţional a crescut cu peste o mie de megawaţi faţă de o zi normală de vară.

Burduja a mai precizat că nu există motive de a ne teme de pene de curent generalizate, de blackout, sau alte scenarii vehiculate în spaţiul public. Iar în cauzul penelor înregistrate în urmă cu două zile, la Spitalul Dundeni, a arătat că trebuie să aibă generatoare, pentru că aşa este legea iar acolo unde nu merg, trebuie căutaţi şi pedepsiţi cei vinovaţi.