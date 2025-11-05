Bateriile de stocare, următorul pas după panourile solare. Cum alegi capacitatea potrivită pentru locuința ta

Pe lângă panourile solare, românii şi-au îndreptat atenţia și către bateriile de stocare, pentru că își doresc independență energetică reală, nu doar facturi mai mici, după cum au declarat pentru „Adevărul” specialiștii în energie regenerabilă.

Facturile la energie au explodat, tarifele se schimbă de la o lună la alta, iar românii nu mai vor să fie spectatori în fața scumpirilor. După valul de investiții în panouri fotovoltaice, interesul se mută spre bateriile de stocare – soluția care transformă o locuință obișnuită într-una independentă energetic. Nu mai e vorba doar de economii, ci de control total asupra propriei energii.

În cele ce urmează vă prezentăm un ghid cu ajutorul căruia puteți afla, pas cu pas, cum funcționează o baterie de stocare și cum alegeți capacitatea potrivită pentru locuința dumneavoastră. Pe o piață tot mai volatilă, autonomia completă nu se obține doar prin producerea energiei, ci și prin stocarea ei eficientă.

„O baterie de stocare nu mai este un lux, ci următorul pas firesc al oricărui sistem fotovoltaic modern.Tot mai mulți români vor nu doar panouri solare, ci și baterii de stocare, pentru că își doresc independență energetică reală, nu doar facturi mai mici. O baterie le permite să folosească energia produsă ziua, noaptea sau în orele de vârf, când curentul din rețea este mai scump. În plus, îi protejează de pene de curent și de fluctuațiile tot mai frecvente ale sistemului național”, a declarat pentru „Adevărul” Tibor Dosa, coordonator departament tehnic Livoltek România.

Cum alegi capacitatea optimă de stocare

O baterie de stocare păstrează energia produsă și neconsumată ziua, oferind curent noaptea sau când producția scade. Fără ea, surplusul se pierde sau este vândut în rețea la prețuri mici.

Capacitatea trebuie aleasă în funcție de consumul locuinței – ideal, de până la patru ori mai mare decât puterea sistemului fotovoltaic. Pentru case cu consumatori mari (pompe de căldură, stații auto) este necesară o baterie capabilă să livreze putere instantanee ridicată, chiar cu un cost mai mare.

Bateria potrivită în funcție de locuință:

• Apartament/casă mică: baterie de 5-7 kWh (4-6 ore autonomie)

• Casă medie: 10-15 kWh (8-12 ore autonomie)

• Casă mare: 15-20 kWh (până la 24 de ore independență energetică).

Potrivit specialiștilor, alegerea unei baterii trebuie să țină cont de consumul zilnic mediu al locuinței și de puterea sistemului fotovoltaic. O casă în care locuiesc 3-4 persoane consumă în medie 10-15 kWh/zi, iar un sistem de 5 kWp produce între 20-25 kWh vara și 10-12 kWh iarna. Bateria ideală ar trebui să poată stoca energia produsă peste necesarul zilnic imediat.

„În ultimii doi ani, prețurile la energie s-au dublat, iar tendința rămâne imprevizibilă. Dacă până acum vorbeam doar de presupuneri privind creșterile tarifare, astăzi avem dovezi clare: facturile sunt mai mari, iar rețeaua este tot mai instabilă. De aceea, independența energetică devine obiectivul firesc al oricărei gospodării moderne. Pentru eficiență maximă, bateria de stocare este elementul-cheie care transformă un simplu sistem fotovoltaic într-un sistem inteligent și complet autonom”, a declarat pentru „Adevărul” Albert Soare, fondator Kilowat.

Condiții de montare: unde trebuie să stea bateria?

Locul de amplasare este esențial pentru siguranța și durata de viață a bateriei. Spațiul trebuie să fie uscat, bine ventilat și ferit de temperaturi extreme, altfel există risc de deteriorare rapidă sau chiar de incendiu.

O baterie de stocare are trei componente esențiale:

• BMS – gestionează celulele și prelungește durata de viață;

• Celulele – de calitate A, B sau C, în funcție de performanță și durabilitate;

• Carcasa – protejează sistemul, clasificată prin indicele IP care arată rezistența la praf și apă.

Pentru montaj exterior se recomandă un nivel minim IP65, care oferă protecție completă împotriva prafului și a jeturilor de apă.

Avantajele bateriilor

Un sistem fotovoltaic cu baterii direcționează energia mai întâi către consumatori, apoi către baterii, iar surplusul – atunci când acestea sunt pline – este trimis în rețea. „În felul acesta se poate obține o autonomie energetică de 100%, ba chiar mai mult, surplusul din rețea se poate întoarce sub formă de bani de la furnizorul de energie, deci putem avea facturi cu plus”, spun reprezentanții companiei Kilowat.

Ce avantaje concrete oferă bateriile de stocare:

1. Independență energetică – nu depinzi de rețea și ai curent chiar și la întreruperi.

2. Consum inteligent – folosești energia produsă ziua, noaptea sau în orele de vârf.

3. Facturi mai mici – poți reduce costurile cu până la 70-90%.

4. Tarife dinamice – stochezi energie când e ieftină și o folosești când prețul crește.

Bateriile oferă și beneficii suplimentare: stabilizează tensiunea, preiau vârfurile de sarcină din rețea și asigură funcționarea constantă a sistemului, protejând totodată locuința în caz de întreruperi de curent.

Investiția într-o baterie de stocare nu înseamnă doar facturi mai mici, ci și siguranță și independență energetică pe termen lung. O alegere informată face diferența între un cost temporar și o investiție durabilă în viitorul locuinței tale.

Ce baterii de stocare caută românii și cât costă

Interesul pentru bateriile de stocare a crescut semnificativ în 2025, odată cu programul REPowerEU, dar și cu scăderea semnificativă a prețurilor la echipamente. Tot mai multe familii aleg sisteme hibride pentru independență energetică și protecție față de fluctuațiile de preț.

„Mulți aleg soluții hibride cu stocare tocmai pentru stabilitate și control: pot vedea în aplicație câtă energie produc, cât consumă și cât stochează, devenind astfel prosumatori activi, nu doar consumatori. Iar odată cu apariția tarifelor dinamice, bateriile inteligente devin o investiție logică: se încarcă atunci când energia e mai ieftină și o livrează când prețul crește, generând economii consistente și autonomie completă”, explică reprezentantul Livoltek.

Românii preferă modelele de 10-15 kWh, cu 8-12 ore de autonomie și tehnologie LiFePO₄, apreciată pentru siguranță și durabilitate. În creștere este și interesul pentru bateriile inteligente, care se conectează la aplicații mobile și optimizează automat consumul în funcție de prețul energiei.

Prețurile bateriilor variază în funcție de capacitate și tehnologie:

• baterii de 5 kWh – de la 5.000 de lei, potrivite pentru locuințe mici;

• baterii de 10-15 kWh – între 8.000 și 12.000 de lei, pentru case medii;

• sisteme modulare mari – peste 20.000 de lei.

Investiția se amortizează treptat, prin economii lunare și autonomie energetică pe termen lung. Potrivit specialiștilor în domeniu, este de așteptat ca în viitor să existe prețuri diferențiate în funcție de intervalul orar de consum. Odată stocată energia în baterie, această să fie folosită atunci când prețul este unul ridicat, o practică întâlnită în mai multe țări europene.

Atenție ce baterii cumpărați!

Cele mai sigure și mai eficiente tehnologii sunt cele pe bază de litiu-fier-fosfat (LiFePO₄) datorită stabilității termice și duratei mari de viață.

Bateriile de stocare trebuie cumpărate doar de la producători sau distribuitori de încredere, care oferă garanție și suport real pe toată durata de viață – de regulă, între 5 și 10 ani. Instalarea trebuie realizată de un montator autorizat, pentru a asigura funcționarea corectă și menținerea garanției, recomandă specialiștii consultați de „Adevărul”.