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Rabla 2026 începe fără reguli noi: Ministerul Mediului amână noile criterii de eligibilitate

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Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a anunțat că Programul Rabla 2026 destinat persoanelor fizice va fi lansat în aceeași formă în care a funcționat ultima sesiune din 2025, pentru a evita întârzieri suplimentare.

Programul Rabla 2026 va păstra regulile aplicate în ultima sesiune din 2025. FOTO: Arhivă
Programul Rabla 2026 va păstra regulile aplicate în ultima sesiune din 2025. FOTO: Arhivă

Potrivit instituției, introducerea noilor criterii privind originea geografică a autovehiculelor eligibile va fi amânată pentru sesiunea de anul viitor, întrucât aplicarea acestora ar necesita proceduri suplimentare la nivelul Uniunii Europene, care ar întârzia lansarea programului cu cel puțin trei luni.

În acest moment, cea mai responsabilă decizie este să nu prelungim incertitudinea. Orice întârziere suplimentară ar afecta direct beneficiarii, ar bloca decizii de achiziție și ar pune presiune suplimentară pe piața auto”, a declarat ministra Mediului, Diana Buzoianu.

Bugetul rămâne de 300 de milioane de lei

Ministerul precizează că bugetul Programului Rabla 2026 pentru persoane fizice rămâne de 300 de milioane de lei, iar valoarea ecotichetelor nu se modifică.

Astfel, sprijinul financiar va fi de:

  • 18.500 de lei pentru un autoturism nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen;
  • 15.000 de lei pentru un autoturism plug-in hibrid sau o motocicletă electrică;
  • 12.000 de lei pentru un autoturism hibrid;
  • 10.000 de lei pentru un autoturism cu motor termic, inclusiv GPL/GNC, sau pentru o motocicletă.

Condițiile de eligibilitate vor rămâne aceleași ca în ultima sesiune Rabla pentru persoane fizice din 2025. În paralel, Ministerul Mediului va continua discuțiile tehnice cu reprezentanții Comisiei Europene pentru introducerea noilor criterii în ediția de anul viitor a programului.

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