Programatorii iau în calcul schimbarea carierei. Ce meserii aleg după concedierile din IT

Pe fondul discuțiilor tot mai intense despre impactul inteligenței artificiale asupra pieței muncii, dar și al presiunii crescute din industria IT, tot mai mulți programatori încep să ia în calcul schimbarea carierei. O discuție recentă pe Reddit, în comunitatea r/programare, surprinde direct această tendință: angajați care spun că ajung să acopere mai multe roluri simultan, sub presiune constantă, și care nu mai văd clar un parcurs stabil în același domeniu.

„Genuine question, în ce domenii vă reprofilati, cei care vă gândiți la asta?”, a scris inițiatorul discuției, descriind situații în care unii angajați ajung să facă „3 zone diferite”, cu schimbări frecvente de responsabilități și un nivel ridicat de epuizare profesională.

Răspunsurile conturează o imagine fragmentată a pieței muncii, în care ieșirea din domeniul IT nu mai este o excepție, ci o opțiune tot mai des luată în calcul.

De la IT la meserii manuale: sudor sau șofer de TIR

Una dintre direcțiile de reconversie menționate frecvent este revenirea către meserii tehnice, manuale, în afara mediului de birou.

„Acu lucrez ca sudor. Am 'reînceput cariera' (pt a 3-a oară) la după 30 de ani. Fac mult mai puțini bani decât făceam în IT, dar e mai bine decât zero. Rough ride pentru mine. Mai ales, mi-a stricat/anulat niște planuri pe care le aveam pe termen lung la care lucram de zor și urma să le pun în aplicare. Toate dispăruse acum”, a afirmat un participant la discuție.

Pentru alții, schimbarea este privită ca o soluție de rezervă, nu neapărat ca o decizie finală.

„Fac cursurile pentru categoria C+E și după dau de atestat CPI. Șofer de tir pe comunitate. Doar în cazul în care rahatul lovește ventilatorul”, a scris un alt utilizator.

În ambele cazuri, reconversia implică o repoziționare completă profesională, uneori cu revenirea la niveluri de pornire mai joase decât în cariera anterioară din IT.

Reconfigurarea carierei: revenirea la punctul zero

Pentru unii dintre participanți, schimbarea domeniului nu este doar o mutare profesională, ci o reluare completă a traseului de la început.

„Mai sincer? Am început de 2 ori de jos, de foarte jos, de la salariul minim mereu. Asta e, în viață uneori e bine, alte ori e rău. Foamea te împinge, dacă asta trebuie să facem, o luăm iar de jos”, a comentat un utilizator.

Mesajul reflectă o realitate mai largă a pieței muncii, în care reconversia profesională nu mai este percepută doar ca progres, ci și ca adaptare la un context instabil.

Din IT către domenii hibride: între programare și business

Nu toate schimbările duc însă către meserii manuale. O parte dintre participanți descriu trasee profesionale în care competențele IT sunt folosite în afara industriei software propriu-zise.

„Înainte de programare am lucrat în supply chain, procurement mai exact. Acolo mi-am dezvoltat și skillurile de programare, plictisindu-mă să fac lucruri manuale, am început să automatizez sarcinile în Excel. După am început să fac niște dashboarduri cu React să prezint date din Excel.

Val de concedieri în România, în perioada următoare. Care sunt cele mai afectate domenii

Acum lucrând într-o companie de software, îmi lipsesc vremurile alea. Având skillurile de programare într-un domeniu ce nu ține de programare, ești cam GOD. Dacă m-aș întoarce în acel domeniu, aș putea să fac lucruri mai interesante. Nu se știe niciodată”, a afirmat un internaut.

Acest tip de parcurs indică o tendință de migrare spre roluri hibride, în care tehnologia este folosită ca instrument într-un context de business mai larg.

FE și BE: rolurile din IT aflate sub presiune

În discuție apar frecvent termeni tehnici precum FE și BE. FE (Front-End) se referă la partea vizibilă a unei aplicații - interfața, elementele grafice și interacțiunea cu utilizatorul. BE (Back-End) reprezintă infrastructura din spate - servere, baze de date și logica aplicației.

Mai mulți utilizatori susțin că granițele dintre aceste roluri devin tot mai difuze, iar volumul de muncă a crescut.

„Complexitatea nu a scăzut deloc, la fel și volumul de muncă, ba chiar așteptările sunt ca tu să fii în stare să acoperi cel puțin 2-3 roluri (BE, FE și chiar și testare mai nou)”, a scris un participant la discuție.

Presiune pe piața IT și efectele restructurărilor

Industria IT a trecut în ultimii ani printr-o perioadă de ajustare după expansiunea accelerată din timpul pandemiei. Încetinirea creșterii economice globale, presiunea pe profitabilitate și introducerea accelerată a instrumentelor de automatizare și inteligența artificială au dus la valuri de concedieri și restructurări în mai multe companii internaționale.

În acest context, unii angajați descriu o schimbare de raport de forțe pe piața muncii.

„IT-ul acum e pe principiul 'taci și faci sau riști să rămâi fără job'... din păcate firmele știu că sunt mulți la ușă și pun mult mai multă presiune, iar salariile bat pasul pe loc sau cresc doar simbolic”, a afirmat un internaut.

Între AI, incertitudine și redefinirea muncii

Deși opiniile sunt divergente, discuția reflectă o temă comună: o industrie în transformare rapidă, în care rolurile se schimbă, iar presiunea pe livrare crește.

Pentru o parte dintre participanți, AI este perceput ca un factor de eficientizare. Pentru alții, ca un element care accelerează schimbarea modului de lucru și intensifică presiunea asupra angajaților.

„Niciun rol nu mai este în siguranță”. Cum este transformată zona corporatistă Pipera în următoarea victimă a „asiatizării” și automatizării

„A ajuns IT-ul fix un gunoi, un domeniu care cândva îmi producea fericire am ajuns să-l urăsc din toată inima... Toată ziua au stat cu AI în gură fără să înțeleagă nimic și acum pe cine cade toată presiunea?”, a scris un participant la discuție.

În contrapunct, alți utilizatori susțin că munca nu a devenit mai simplă, ci mai fragmentată, iar responsabilitățile s-au mutat din zona de scriere de cod în zona de integrare, verificare și adaptare continuă la cerințe schimbătoare.

Între adaptare și incertitudine profesională

Privite împreună, răspunsurile de pe Reddit indică mai multe direcții de reconversie profesională: de la meserii tehnice precum sudor sau șofer de TIR, până la roluri hibride în care competențele IT sunt aplicate în alte domenii economice.

În fundal rămâne o temă mai largă, care depășește discuția punctuală despre AI: transformarea accelerată a pieței muncii și nevoia tot mai mare de adaptare profesională într-un context economic și tehnologic instabil.