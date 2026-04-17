Profitul celui mai mare producător de ciocolată, în cădere liberă. Scăderea prețurilor la cacao a lovit compania

Producătorul elvețian de ciocolată Barry Callebaut și-a redus joi estimarea privind profitul operațional, invocând scăderea prețurilor la cacao, supracapacitatea din industrie și posibile perturbări ale aprovizionării legate de războiul cu Iranul, notează platforma de știri economice CNBC.com.

Mai puțin profit pentru gigantul ciocolatei

Compania, considerată cel mai mare producător de ciocolată din lume, a anunțat că se așteaptă acum ca profitul înainte de dobânzi și taxe (EBIT) să scadă cu un procent de ordinul zecilor, la mijlocul intervalului în anul fiscal 2025–2026. Noua prognoză reprezintă o scădere semnificativă față de estimarea de acum doar trei luni, când grupul cu sediul la Zurich anunța că se pregătește pentru revenirea pe creștere.

Hein Schumacher, numit director general al Barry Callebaut la sfârșitul lunii ianuarie, a declarat că firma are o „poziție de piață fără egal” și oportunități solide de creștere, însă a avertizat că industria traversează o perioadă „turbulentă”.

„În prima jumătate a anului nostru fiscal, prețurile boabelor de cacao au scăzut, ceea ce este încurajator pentru dinamica viitoare a pieței ciocolatei și a susținut o generare puternică de fluxuri de numerar libere. Totuși, viteza neobișnuită a scăderii pieței, combinată cu supracapacitatea concurențială, scăderea volumelor și perturbările din aprovizionare, a afectat performanța EBIT și ne-a determinat să ne ajustăm perspectivele de profitabilitate pentru acest an, întrucât prioritizăm refacerea volumelor și readucerea pieței pe creștere”, a declarat Hein Schumacher, citat de CNBC.

Producător mondial de ciocolată lovit de scăderea prețurilor

Acțiunile Barry Callebaut au scăzut cu până la 17 la sută joi, după ce cu o zi mai devreme, prețurile la cacao au coborât cu 0,72%, la 3.537,28 dolari pe tonă. Deși au crescut în ultima săptămână, ele s-au prăbușit cu 41,6% de la începutul anului și cu 57,6% în ultimele 12 luni, potrivit Trading Economics.

Potrivit platformei de știri economice CNBC, la fel ca în cazul altor materii prime, închiderea Strâmtorii Hormuz a influențat piața cacaoului prin restrângerea aprovizionării și creșterea costurilor. Totuși, recoltele mult mai bune comparativ cu anii recenți, când prețurile explodaseră, au limitat creșterea costurilor la cacao.