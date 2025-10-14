search
Marți, 14 Octombrie 2025
First Bank se închide definitiv pe 31 octombrie. Ce trebuie să știe clienții

Procesul de fuziune dintre Intesa Sanpaolo Bank România și First Bank a intrat în etapa finală. Fuziunea este programată să se finalizeze la data de 31 octombrie 2025, dată de la care cardurile First Bank nu vor mai  funcționa.

Fațada First Bank
First Bank se închide definitiv pe 31 octombrie. Foto Inoveo

„Fuziunea este programată să se finalizeze la data de 31 octombrie 2025, sub condiția îndeplinirii tuturor cerințelor legale și de reglementare, inclusiv obținerea aprobărilor necesare din partea autorităților competente. Odată cu finalizarea acestui proces complex, First Bank va fuziona prin absorbție cu Intesa Sanpaolo Bank România, iar portofoliul de clienți, produse și servicii al First Bank va fi transferat către Intesa Sanpaolo Bank România, urmărindu-se cu prioritate protejarea intereselor clienților și asigurarea unei tranziții sigure și fluide”, a informat marți Intesa Sanpaolo.

Ca urmare a acestei fuziuni, clienții First Bank vor beneficia de:

• Expertiza unuia dintre cele mai importante grupuri bancare din Europa: Grupul Intesa Sanpaolo deservește 21,5 milioane de clienți în Italia și are o prezență internațională strategică care include 12 țări din regiunea CEE (Europa Centrală și de Est) și Egipt. Grupul este renumit pentru inovația sa, serviciile de cea mai înaltă calitate și angajamentul ESG, inclusiv în domeniile schimbărilor climatice și impactului social;

• Rețea extinsă de sucursale și bancomate: clienții vor avea acces la 58 de sucursale și peste 700 de bancomate și terminale multifuncționale din rețeaua Intesa Sanpaolo Bank România și Euronet;

• Platformă digitală îmbunătățită: servicii bancare mai rapide, mai simple și sigure, disponibile online și prin aplicația mobilă, pentru gestionarea conturilor, plăților și produselor financiare;

• Oferte speciale: clienții First Bank vor beneficia de o ofertă specială de bun venit, precum și de o gamă de produse și servicii financiare adaptate nevoilor actuale ale pieței;

• Continuitate și securitate: fuziunea va asigura o tranziție sigură a portofoliului de clienți, produse și servicii, cu minimizarea întreruperilor operaționale.

First Bank se alătură astfel unei rețele bancare europene de încredere, cu o prezență internațională puternică și cu o cultură organizațională bazată pe sustenabilitate și excelență în servicii financiare.

Etape principale în procesul de migrare

Fuziunea va produce efecte începând cu data de 31 octombrie 2025, în baza aprobării prealabile din partea Băncii Naționale a României și a înregistrării la Registrul Comerțului. În situația în care aprobarea Registrului Comerţului pentru înregistrarea fuziunii şi a efectelor acesteia nu este obținută până cel târziu la data de 31 octombrie 2025, data fuziunii va fi ultima zi din luna calendaristică în care s-a obținut aprobarea Registrului Comerțului.

Intesa Sanpaolo Bank România va comunica transparent și în timp util orice modificare a calendarului de migrare.

Etape deja în desfășurare

Începând cu data de 15 septembrie 2025, clienții First Bank au început să intre în posesia noilor carduri de debit și de credit emise de Intesa Sanpaolo Bank România. Clienții care nu au ridicat încă noile carduri sunt încurajați să o facă cât mai curând posibil, conform informațiilor primite prin intermediul notificărilor transmise individual.

• Noile carduri de debit vor putea fi utilizate începând cu data de 31 octombrie 2025;

• Noile carduri de credit vor deveni funcționale începând cu data de 3 noiembrie 2025.

Cardurile emise de First Bank pot fi utilizate până la data de 30 octombrie 2025 inclusiv, în aceleași condiții și costuri, și la bancomatele Intesa Sanpaolo Bank România.

Harta completă a rețelei de bancomate este disponibilă aici: https://www.intesasanpaolobank.ro/persoane-fizice/branch-locator.html.

30 octombrie 2025: ultima zi de operare în sistemul First Bank

• Este ultima zi în care clienții pot utiliza produsele și serviciile First Bank;

• Aplicația de Internet Banking First Bank va fi disponibilă până la ora 20:00.

După această dată, instrucțiunile de Direct Debit cu scadență ulterioară datei de 30 octombrie 2025 nu vor mai putea fi onorate.

Clienții sunt sfătuiți să: efectueze toate plățile planificate până la această dată, să își achite eventualele obligații restante și să comunice din timp noile conturi IBAN primite de la Intesa Sanpaolo Bank România angajatorilor și partenerilor comerciali, astfel încât plățile să poată fi procesate începând cu data de 3 noiembrie 2025. Noile conturi IBAN pot fi aflate și accesând acest link: https://www.intesasanpaolobank.ro/persoane-fizice/integrare_FirstBank.html

31 octombrie – 2 noiembrie 2025: perioada de migrare tehnică

În acest interval, vor avea loc activitățile tehnice aferente transferului conturilor și produselor către Intesa Sanpaolo Bank România.

• Sucursalele First Bank nu vor avea program de lucru cu publicul;

• Accesul la unele servicii va fi restricționat;

• Cardurile de debit emise de Intesa Sanpaolo Bank România vor putea fi utilizate începând cu data de 31 octombrie 2025, în limita soldului disponibil la finalul zilei de 30 octombrie 2025;

• Cardurile de credit emise de Intesa Sanpaolo Bank România vor deveni active începând cu 3 noiembrie 2025.

Această etapă este specifică majorității fuziunilor bancare, fiind necesară pentru a asigura integritatea datelor și continuitatea serviciilor oferite clienților.

3 noiembrie 2025: finalizarea procesului de migrare

• Conturile curente, depozitele, creditele și produsele aferente vor fi complet transferate și funcționale în cadrul Intesa Sanpaolo Bank România.

• Clienții vor avea acces integral la fondurile proprii, inclusiv prin noul serviciu de Internet și Mobile Banking Intesa Sanpaolo Bank România.

Informații suplimentare privind calendarul procesului de migrare, condițiile aplicabile și etapele fuziunii pot fi consultate pe www.intesasanpaolobank.ro/persoane-fizice/integrare_FirstBank.

Informații importante despre cele două bănci

Intesa Sanpaolo SpA, cea mai mare bancă din Italia, are o subsidiară în România, care are active de aproximativ 1,5 miliarde de euro şi peste 60.000 clienţi.

Intesa Sanpaolo S.p.A. este activă în principal în domeniul financiar-bancar, fiind societatea-mamă a grupului Intesa Sanpaolo. Grupul Intesa este prezent în România prin intermediul subsidiarei române, Banca Comercială Intesa Sanpaolo România S.A.

First Bank S.A. este o instituţie de credit activă pe piaţa serviciilor financiar-bancare din România, care operează o reţea de 40 de sucursale şi oferă servicii atât persoanelor fizice, cât şi persoanelor juridice.

First Bank furnizează o gamă diversificată de produse şi servicii financiare către clienţii de retail, IMM-uri şi mari companii. JC Flowers a achiziţionat First Bank de la Piraeus Bank în 2018. Un an mai târziu, a preluat rivalul mai mic Leumi, care a fost încorporat în brandul First Bank.

