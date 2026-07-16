Primul drum radial al Bucureștiului avansează. Ministerul Transporturilor aprobă studiul de fezabilitate pentru DR1 Vest Expres

Primul drum radial al Bucureștiului face un nou pas spre realizare, după ce Ministerul Transporturilor aprobă, joi, studiul de fezabilitate pentru DR1 Vest Expres, a anunțat secretarul de stat Horațiu Cosma.

Proiectul prevede prelungirea Bulevardului Timișoara până la Autostrada A0, în apropiere de Domnești, și este gândit ca una dintre principalele conexiuni dintre Capitală și zona metropolitană București-Ilfov.

Drum cu benzi dedicate pentru transportul public și piste de biciclete

Potrivit lui Horațiu Cosma, investiția are o lungime de aproape 10 kilometri și va include câte două benzi de circulație pe sens, o bandă dedicată transportului public pe întreaga lungime, piste de biciclete, șase noduri rutiere denivelate și parcări de tip Park&Ride în toate nodurile principale.

Proiectul va asigura și o conexiune directă cu Autostrada A0 și va integra sisteme inteligente de management al traficului.

„Vorbim despre o investiție de aproape 10 kilometri care nu înseamnă doar un drum nou, ci un nou mod de a gândi mobilitatea în regiunea București - Ilfov”, a transmis secretarul de stat.

Soluții folosite în premieră în România

Oficialul susține că proiectul va introduce soluții tehnice utilizate în premieră în România, prin amplasarea transportului public în zona mediană a drumului și conectarea acestuia cu parcările Park&Ride din nodurile rutiere.

Scopul este ca șoferii să își poată lăsa autoturismele în aceste parcări și să își continue deplasarea cu mijloacele de transport public.

Potrivit lui Horațiu Cosma, DR1 Vest Expres este primul dintre drumurile radiale care vor lega Bucureștiul de Autostrada A0 și de localitățile din jur, contribuind la dezvoltarea unei rețele moderne de transport în regiunea București-Ilfov.