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Care sunt tarifele în Park&Ride Pantelimon. Parcarea construită de PMB se poate folosi de la 1 iulie

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Parcarea supraetajată Park&Ride Pantelimon, construită de Primăria Municipiului București, va fi deschisă începând cu 1 iulie. Locația este administrată de Compania Municipală Parking București, iar tarifele sunt identice cu cele practicate în restul rețelei.

Parcare supraetajată modernă în Pantelimon, București, văzută de pe stradă, cu trafic
Park&Ride Pantelimon, parcarea supraetajată din București. FOTO: Primăria Capitalei

Proiectul are o istorie de mai bine de un deceniu. Prima variantă a fost inițiată în mandatul lui Sorin Oprescu, care a prevăzut o parcare subterană pe două niveluri, abandonată în 2012. Ulterior, proiectul a fost reluat în mandatul Gabrielei Firea, de această dată în variantă supraterană.

Lucrările au început în august 2019, pe baza unui contract de peste 100 de milioane de lei și cu un termen de execuție de 12 luni. Constructorii au fost asocierea Tehnologica Radion, TIAB și VIA Proiect. În momentul preluării mandatului de către Nicușor Dan, în toamna lui 2020, stadiul fizic era de aproximativ 55%, iar principalul blocaj era lipsa unui post de transformare. Parcarea a fost inaugurată în mai 2022, la 2 ani peste termenul inițial. După o perioadă de funcționare în regim Park&Ride, devine acum accesibilă tuturor șoferilor.

Cât costă o oră de parcare în Park&Ride Pantelimon

Tarifele sunt cele stabilite de Compania Municipală Parking în 2023 și valabile în întreaga rețea. O oră de parcare costă 5 lei, iar tariful pentru o zi este de 30 de lei. Abonamentul de zonă unică ajunge la 500 de lei pe lună și permite utilizarea locurilor marcate cu albastru din București. Pentru locuitorii din zonă este disponibil abonamentul de riveran, în valoare de 50 de lei pe lună, destinat celor care locuiesc în perimetrul arondat.

În Pantelimon, opțiunile de plată sunt mai limitate decât în alte parcări din rețea. Șoferii pot achita prin abonamente sau în numerar, la parcometrele din incintă. Plata prin aplicații mobile nu este încă disponibilă.

Unde se află parcarea și cui se adresează

Parcarea are 498 de locuri, dintre care 6 sunt destinate persoanelor cu dizabilități și alte șase părinților cu copii mici. Este dotată cu pază permanentă, supraveghere video, lifturi, grupuri sanitare, acces pietonal dedicat și scări de evacuare.

Park&Ride Pantelimon este destinată în principal locuitorilor din zonă, aflați la câteva minute de mers pe jos. Abonamentul de riveran este disponibil pentru persoanele care locuiesc în perimetrul delimitat de Strada Ion Vlad, Aleea Pantelimon, Șoseaua Vergului, Strada Logofătul Dan și Șoseaua Pantelimon.

Tarifele în parcarea de la Lia Manoliu

Primăria Capitalei va da în folosință, tot de la 1 iulie, și parcarea supraterană de la Arena Națională. Tarifele sunt aceleași: 5 lei pe oră, 30 de lei pe zi, 500 de lei pe lună pentru abonamentul de zonă unică și 50 de lei pe lună pentru abonamentul de riveran.

Diferența principală ține de metodele de plată, mai variate în această locație. Șoferii pot plăti prin aplicația Parking București, aplicația Am Parcat, prin coduri QR sau la parcometrele din incintă.

Parcarea de la Arena Națională are 1.248 de locuri, dintre care 31 pentru persoane cu dizabilități și 31 pentru părinți cu copii mici. Abonamentele de riveran sunt disponibile pentru mai multe zone din jurul stadionului, inclusiv perimetrele delimitate de Bulevardul Basarabia, Bulevardul Chișinău, Șoseaua Pantelimon și Strada Sergent Șerbanică Vasile, dar și zonele cuprinse între Strada Maior Ion Coravu, Strada Victor Manu, Strada Vatra Luminoasă și Bulevardul Pierre de Coubertin, precum și străzile Câmpia Libertății, Fruntaș Constantin Tudor, Bucovina, Murgeni și Intrarea Patinoarului.

Împreună, cele două parcări supraetajate oferă 1.746 de locuri și sunt dotate similar, cu pază permanentă, supraveghere video, lifturi, grupuri sanitare și acces pietonal dedicat.

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