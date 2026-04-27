Luni, 27 Aprilie 2026
Adevărul
Ciprian Șerban, fostul ministru PSD al Transporturilor, despre scenariul închiderii TAROM: „Nu cred că se va întâmpla acest lucru”

Ciprian Șerban, fostul ministru PSD al Transporturilor, a declarat luni, la prezentarea bilanțului de mandat, că nu vede ca posibilă închiderea companiei TAROM, în ciuda discuțiilor publice din ultimele săptămâni. Social-democratul a precizat că România are un acord cu Comisia Europeană privind sprijinul acordat operatorului aerian și că bugetul pe 2026 include încă 65 de milioane de lei destinați companiei.  

Fostul ministru al Transporturilor a afirmat că managementul TAROM are un plan de restructurare considerat viabil și că statul a acordat deja un ajutor de stat de 65 de milioane de lei anul trecut.

„Nu mi se pare potrivit, în momentul în care ai ceva ce funcţionează în ţara ta, să trebuiască să vinzi", a spus Şerban, subliniind că sprijinul financiar prevăzut pentru acest an este parte a angajamentelor asumate.

Întrebat direct dacă TAROM ar putea fi închisă la 30 aprilie, Ciprian Șerban a răspuns că nu crede în acest scenariu:

„Daţi-mi voie să cred că nu se va întâmpla acest lucru".

Parlamentul accelerează legea care blochează vânzarea activelor companiilor strategice

Aeronavă Tarom. FOTO Shutterstock
Aeronavă Tarom. FOTO Shutterstock

În paralel, Senatul a decis dezbaterea în regim de urgență a proiectului de lege care interzice înstrăinarea activelor companiilor de stat considerate strategice până la finalul anului 2027, potrivit Agerpres.

Daniel Zamfir, liderul senatorilor PSD, a precizat că actul normativ ar putea ajunge în plen săptămâna viitoare. Excepția ar urma să se aplice doar companiilor care au înregistrat pierderi timp de cinci ani consecutivi.

Sindicatele TAROM acuză Guvernul că pregătește desființarea companiei

Recent, reprezentanții angajaților TAROM au protestat, acuzând Executivul că ar intenționa să închidă operatorul național. Liderul Sindicatului Unit TAROM, Narcis Pașcu, a criticat declarațiile vicepremierului Oana Gheorghiu privind necesitatea unor măsuri de redresare la companiile de stat, inclusiv TAROM, și a avertizat că responsabilitatea pentru eventuale consecințe ar reveni Guvernului.

Sindicaliștii susțin că managementul companiei a încercat să stabilizeze situația, însă statul nu a oferit sprijinul necesar, invocând inclusiv faptul că bugetul TAROM nu a fost încă aprobat.

Guvernul vorbește despre necesitatea unor măsuri ferme

La mijlocul acestei luni, vicepremierul Oana Gheorghiu a afirmat că TAROM, alături de CFR Călători și Metrorex, are nevoie de măsuri ferme de redresare, implementate cu sprijinul unor specialiști cu experiență în restructurarea companiilor similare. Ea a menționat că, acolo unde este necesar, poate fi solicitată aprobarea Comisiei Europene pentru acordarea unui ajutor de stat.

