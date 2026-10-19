Prețurile carburanților luni, 19 octombrie. Unde se găsește cea mai ieftină benzină și cât costă motorina

Prețurile carburanților se mențin la niveluri ridicate în România luni, 19 octombrie, iar benzina standard și motorina continuă să coste peste 10 lei pe litru.

Prețurile carburanților luni, 19 octombrie. Foto: Adevărul

Potrivit datelor publicate de Peco Online pentru luni, 19 octombrie, cel mai mic preț la benzină este de 9,89 lei pe litru, la stația Petroleum, din Iernut, județul Mureș.

În cazul motorinei, cel mai mic tarif este de 10,69 lei pe litru, la aceeași stație din Iernut.

Prețurile pot varia de la o stație la alta, iar tarifele afișate pe platformă pot diferi uneori de cele de la pompă, în funcție de momentul actualizării datelor.

Cât costă benzina în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța

În marile orașe din România, prețurile minime ale benzinei standard se situează între 10,04 și 10,06 lei pe litru.

La București, Iași, Constanța și Cluj-Napoca benzina poate fi găsită la un preț minim de 10,06 lei pe litru. În Timișoara, tariful minim este de 10,04 lei pe litru.

Astfel, diferența dintre cel mai mic preț al benzinei din cele cinci orașe analizate este de numai doi bani pe litru.

Prețul motorinei în principalele orașe din țară

Motorina standard se vinde la un preț minim de 10,86 lei pe litru în București, Iași și Constanța.

La Cluj-Napoca, cel mai mic tarif este de 10,84 lei pe litru, în timp ce la Timișoara motorina poate fi găsită la un preț minim de 10,83 lei pe litru.

Diferențele dintre cele cinci orașe sunt reduse, cel mai mic preț fiind înregistrat la Timișoara, urmat de Cluj-Napoca.

Cât costă GPL-ul

În ceea ce privește GPL-ul, Bucureștiul înregistrează cel mai mic preț dintre cele cinci orașe analizate, de 4,64 lei pe litru.

La Constanța, tariful minim este de 4,69 lei pe litru, iar la Cluj-Napoca ajunge la 4,69 lei pe litru. În Timișoara și Iași, GPL-ul costă cel mai puțin 4,71 lei pe litru.

Prețurile carburanților sunt actualizate periodic și pot suferi modificări pe parcursul zilei. Șoferii pot consulta platforma Peco Online pentru a verifica tarifele minime din marile orașe și din stațiile de alimentare din țară.

Ministerul Finanțelor a decis că acciza la motorină se menține la nivelul redus

Ministerul Finanțelor prelungește reducerea temporară cu 25% a accizei aplicabile motorinei standard pentru intervalul 16–31 octombrie 2026, în urma noii evaluări bilunare prevăzute de mecanismul instituit prin Legea nr.162/2026.

Această măsură continuă intervenția aplicată în perioada anterioară, într-un context marcat de presiuni pe piața carburanților. Potrivit Ministerului Finanțelor, mecanismul este calibrat în funcție de evoluția cotațiilor internaționale și a prețurilor de la pompă, cu scopul de a limita efectele acestora asupra populației și economiei.