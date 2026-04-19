Duminică, 19 Aprilie 2026
Adevărul
Prețul motorinei se apropie de cel de dinaintea războiului din Iran, la unele benzinării

Război în Orientul Mijlociu
Prețul motorinei se apropie de cel de dinaintea războiului din Iran, la unele benzinării fiind cu doar 36 de bani mai scump, potrivit informațiilor oficiale analizate de „Adevărul”.

Pompă de carburanți
Prețul motorinei se apropie de cel de dinaintea războiului din Iran, la unele benzinării

Prețurile afișate de Petrom pentru motorina standard sunt de 8,63 lei/litru, în timp ce la OMV se vinde cu 8,72 lei/litru.

Mai scumpă este motorina standard vândută de Mol, Lukoil, Socar și Rompetrol, care țin încă prețurile sus și vând cu 9,02 lei/litru.

Pe 27 februarie, cu o zi înainte de a izbucni războiul din Iran prețul mediu al motorinei era 8,25.

La 28 martie prețul mediu era de 8,27 lei, iar pe 1 martie era 8,28 lei.

În ce privește motorina premium, Petrom o vinde cu 9,4 lei/litru, OMV cu 9,54 lei/litru, Lukoil și Rompetrol cu 9,84 lei/litru și Mol cu 9,89 lei/litru.

Prețul barilului de petrol Brent era duminică de 90,38 dolari, iar WTI de 84,98 de dolari.

„Vor fi fluctuații importante ale barilului de petrol în perioada următoare, cotațiile urmând să oscileze de la 90 de dolari, la 103 de dolari, ca să revină din nou la 98 și tot așa. Dar per total, vorbim de o de-escaladare a prețurilor, pentru că niciun stat, nicio putere,  nici măcar Iranul nu are vreun interes ca petrolul să rămână la un preț mare”, a declarat recent expertul în energie Dumitru Chisăliță pentru „Adevărul”.  

Specialistul a estimat că, în perioada imediat următoare prețurile petrolului se vor apropia de o de-escaladare parțială, oscilând între 88 și 100 de dolari pe baril.

De-escaladarea controlată este cea mai probabilă pentru că toți actorii pierd masiv dacă situația scapă de sub control — iar până acum comportamentul lor arată clar că testează limitele, dar evită ruptura totală. Niciuna dintre marile puteri, nici țările mici, nici măcar Iranul, nu are interes ca petrolul să ajungă la 150–200$/baril pe termen lung, deoarece ar arunca economia mondială într-o recesiune globală”, a explicat Chisăliță.

Guvernul a adoptat vineri, 3 aprilie, Ordonanța de Urgență care prevede reducerea accizei la motorina standard și introducerea unei contribuții de solidaritate pentru companiile din industria petrolieră.

Acciza la motorina standard comercializată pe piaţa internă a fost redusă temporar, pe perioada declarată a crizei pe piaţa petrolului şi a carburanţilor, cu 30 de bani pe litru, 36 de bani în total, cu tot cu TVA.

Pe lângă reducerea accizei, ordonanța introduce și o contribuție de solidaritate pentru companiile care obțin venituri din extracția și comercializarea petrolului românesc. Contribuția este calculată în funcție de prețul petrolului Brent și vizează profiturile considerate excepționale în actualul context economic.

