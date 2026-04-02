Analiză Ieftinirile de la pompă, doar o „iluzie” - Motorina de 11 lei devine inevitabilă în aprilie. De ce eșuează măsurile Guvernului

Prețul motorinei standard a scăzut ușor în stațiile Petrom, coborând sub pragul de 10 lei pe litru (9,99 lei). În restul rețelelor mari de carburanți, prețurile rămân însă peste acest nivel, ajungând la 10,53–10,54 lei/litru la Rompetrol, 10,51 lei la Mol, 10,49 lei la Lukoil și 10,08 lei la OMV Petrom. În același timp, motorina premium depășește 11 lei/litru la Mol. Specialiștii estimează noi creșteri ale prețurilor în aprilie, pe fondul măsurilor adoptate la nivel european.

Specialiștii în energie avertizează însă că scăderile de preț de la unele benzinării, determinată de plafonarea adaosului comercial la nivelul anului trecut, oferă doar o iluzie pentru consumatori, prețurile fiind estimate să crească cu 30 de bani până la finalul săptămânii.

„Intrarea în vigoare a unei noi ordonanțe de reducere cu 5% a accizei va produce, cel mai probabil, o nouă corecție descendentă. Însă chiar și cumulul acestor măsuri nu va reuși să schimbe direcția generală - până la mijlocul lunii aprilie, pragul de 11 lei pe litru pentru motorina standard pare inevitabil.

Scenariul devine și mai sugestiv spre finalul lunii. O posibilă nouă reducere a accizei ar putea coborî temporar prețul în jurul valorii de 10,83 lei/litru, doar pentru ca piața să readucă rapid nivelul înapoi spre 11 lei. Este un du-te-vino care reflectă mai degrabă o ajustare permanentă între decizia politică și realitatea economică decât o stabilizare autentică”, a explicat specialistul în energie Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă.

Potrivit acestuia, în ansamblu, luna aprilie se conturează ca una a scumpirilor mascate, o creștere totală de aproximativ 1 leu pe litru, din care consumatorul va resimți direct doar 40 de bani, diferența fiind absorbită de măsurile guvernamentale. „Cu alte cuvinte, statul nu oprește creșterea, ci doar o redistribuie parțial.

Problema de fond rămâne însă nerezolvată. Atât timp cât intervențiile sunt reactive și fragmentate, ele nu pot înlocui o strategie coerentă privind fiscalitatea carburanților și reziliența pieței energetice. În lipsa acesteia, consumatorii vor continua să navigheze între scăderi temporare și scumpiri inevitabile, într-un echilibru fragil care nu oferă predictibilitate, ci doar amânări”, a declarat Dumitru Chisăliță.

România are printre cele mai mari accize la carburanți din UE

România are a cincea cea mai mare acciză la motorină din UE (55 de eurocenți pe litru) și a opta cea mai mare acciză la benzină (60 de eurocenți pe litru), conform datelor centralizate din Weekly Oil Bulletin al Comisiei Europene. „Deficitul ridicat limitează însă opțiunile de intervenție prin reducerea taxelor”, punctează specialiștii PwC România.

La nivelul Guvernului s-a discutat reducerea accizelor, în prima fază doar la motorină, conform celor mai recente declarații publice. S-a decis o reducere inițială de 5%, care ar putea fi extinsă etapizat până la 25%, în funcție de evoluția cotației petrolului și a prețurilor la pompă.

Criza actuală, similară cu cea din 2022

Actuala criză a prețurilor la carburanți nu este fără precedent, susțin specialiștii PwC. Invazia Rusiei în Ucraina a provocat un șoc similar pe piețele petroliere, prețurile crescând timp de patru luni. Revenirea la niveluri apropiate de normalitate a durat aproximativ un an.

Diferența este că în România scumpirile au pornit acum de la un nivel mai ridicat decât în 2022, datorat în primul rând nivelului mai ridicat al taxelor (accize și TVA) decât în urmă cu patru ani. Față de 2022, accizele la benzină și motorină sunt acum mai mari cu peste 1 leu pe litru.

Prețul motorinei în UE a crescut în medie cu 27,6% în perioada 26 februarie – 26 martie, cele mai mari scumpiri înregistrându-se în Suedia (43%), Cehia (42%) și Polonia (40%). La polul opus, cu creșteri sub 10%, sunt Slovenia, Slovacia și Ungaria, arată cele mai recente date săptămânale publicate de Comisia Europeană în cadrul Weekly Oil Bulletin. În cazul Slovaciei și Ungariei, evoluțiile reflectă deja tăierile de accize adoptate de cele două țări. Conform raportului, România a raportat o creștere sub medie a prețului motorinei din UE în ultima lună, de circa 20%.

La benzina Euro 95, creșterile de preț au fost ceva mai moderate, de 14,9% în medie la nivelul UE și 15,8% în România.

Mai multe state UE au redus deja taxele

Șapte țări din UE, dar și alte state europene din afara uniunii, au decis deja reduceri substanțiale de taxe – accize și TVA – pentru a limita impactul crizei carburanților asupra economiilor și consumatorilor.

Italia, Portugalia, Slovenia, Ungaria, Spania au fost primele state membre UE care au decis reducerea accizelor la produsele petroliere iar recent li s-a alăturat și Irlanda. In plus, Spania a redus și cota TVA la benzina și motorină de la 21% la 10%.

Cea mai substanțială reducere accizelor a realizat-o Italia, de 30% atât la benzină cât și la motorină sau 20 de eurocenți pe litru (echivalentul a 1 leu pe litru), în vreme ce Portugalia a coborât nivelul accizelor cu 21% pentru motorina (reduceri de 7,6 eurocenți pe litru) ajungând sub pragul minim cerut de Comisia Europeană.

Polonia a intervenit și ea în forță pe piața carburanților, după ce a fost printre țările UE cel mai puternic afectate de scumpiri. Joia trecută, premierul Donald Tusk a anunțat reducerea TVA la produsele petroliere de la 23% la 8% și tăierea accizelor, concomitent cu introducerea unor prețuri maximale de vânzare.

Alte țări europene care au tăiat deja taxele la carburanți includ Serbia, Muntenegru, Albania și Islanda. Chiar și Parlamentul Norvegiei a votat săptămâna trecută scăderea taxelor la combustibili.

UE îndeamnă europenii să lucreze de acasă, acolo unde e posibil

Comisia Europeană a lansat un apel clar către cetățeni și statele membre pentru a reduce consumul de energie, recomandând oamenilor să lucreze de acasă, să limiteze condusul și zborurile și să accelereze implementarea surselor regenerabile. Dan Jørgensen, șeful UE pentru energie, a avertizat că Europa se confruntă cu o „situație foarte gravă” fără soluții imediate. „Chiar dacă pacea va fi aici mâine, tot nu vom reveni la normal în viitorul apropiat”, a declarat el, după reuniunea extraordinară a celor 27 de miniștri ai energiei din UE.

Jørgensen a subliniat că economisirea petrolului, în special a motorinei și combustibilului pentru avioane, este esențială. „Cu cât putem face mai mult pentru a economisi petrol, cu atât ne merge mai bine”, a spus el, confirmând intenția Bruxelles-ului ca europenii să călătorească mai puțin. El a recomandat aplicarea sugestiilor Agenției Internaționale pentru Energie: munca de acasă acolo unde e posibil, reducerea limitelor de viteză pe autostrăzi cu 10 km/h, încurajarea transportului public, utilizarea alternativă a mașinii private, partajarea vehiculelor și condusul eficient.

Pe termen lung, oficialul european a îndemnat statele UE să dubleze eforturile pentru surse regenerabile de energie. „Acesta trebuie să fie momentul în care vom schimba situația și vom deveni cu adevărat independenți energetic”, a subliniat Jørgensen.

Discuțiile recente s-au încheiat fără măsuri concrete, însă Comisia Europeană va anunța în curând un pachet de acțiuni la nivelul UE. Contextul este unul tensionat: prețurile petrolului și gazelor au crescut cu până la 70% de la primele atacuri ale SUA și Israel asupra Iranului, blocând o cincime din rezervele mondiale de țiței și gaze lichefiate. Această criză energetică are potențialul de a depăși șocul petrolier din anii 1970 și de a genera efecte economice globale comparabile cu pandemia de coronavirus.