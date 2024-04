Prețul bitcoin a scăzut cu aproape 8%, la 61.842 de dolari

Bitcoin a scăzut sâmbătă, la ora 21:00 GMT, cu 7,9%, până la 61.842 de dolari, pierzând 5.308 dolari față de închiderea precedentă.

Bitcoin, cea mai mare și cea mai cunoscută criptomonedă din lume, a scăzut cu 16,2% de la maximul anului, de 73.794 de dolari din 14 martie.

Ether, moneda legată de rețeaua blockchain ethereum, a scăzut și ea sâmbătă cu 9,18%, la 2.930 de dolari, pierzând 296,1 dolari față de închiderea anterioară.

Atât aurul, cât și "aurul digital", așa cum numesc acum investitorii în criptomonede Bitcoin-ul (BTC), au atins noi maxime în acest an. Bitcoin a ajuns la un maxim de peste 73.000 de dolari și a crescut cu 70% în acest an. Aurul real aproape că a ajuns la 2.200 dolari/uncie și a crescut cu aproape 5% de la începutul anului până în prezent. Dar aurul are factori care influențează cererea mai divers, de la bijuterii, la bănci centrale și investitori și un istoric mult mai lung decât activele cripto.

Pe de altă parte, aurul se confruntă cu un decalaj demografic în creștere, care ar putea frâna performanța acestuia. Sondajul eToro Retail invest Beat arată că investitorii mai tineri preferă alternativa aurului digital. La nivel global, 52% dintre investitorii cu vârste cuprinse între 18 și 34 de ani dețin criptomonede, în timp ce doar 35% dețin mărfuri, inclusiv aur. Procentele tind să se egalizeze pe măsură ce vârsta investitorilor crește, ajungând ca doar 13% dintre investitorii de peste 55 de ani să dețină cripto, în timp ce 18% dețin mărfuri.

Prețul Bitcoin este mișcat de cererea și oferta clasică. În ceea ce privește cererea de aur, este posibil să asistăm la o schimbare fundamentală. Acest lucru a reieșit din sondajul investitorilor și, de asemenea, din fluxurile mai recente ale ETF-urilor. Fluxurile de intrare ale ETF-urilor Bitcoin spot au fost însoțite de ieșiri de capital din ETF-urile de aur.

Deocamdată acesta nu este un factor care să afecteze extrem de puternic prețul aurului, deoarece cererea din partea investitorilor reprezintă doar aproximativ jumătate din cererea totală de aur. ETF-urile reprezintă o fracțiune infimă din totalul deținerilor de aur, dar evoluțiile recente subminează în mod progresiv argumentele tradiționale ale investițiilor în aur și pun timpul de partea Bitcoin, pe măsură ce investitorii mai tineri acumulează active.