Presa franceză, despre frații Pavăl după preluarea gigantului de retail Carrefour România: „Un ofertant surprinzător”

Ieșirea Carrefour din România și preluarea operațiunilor locale de către Pavăl Holding au fost prezentate în Franța mai degrabă ca o nouă retragere strategică a gigantului din retail decât ca o victorie spectaculoasă a fraților Dragoș și Adrian Pavăl.

Carrefour a finalizat vânzarea tuturor operațiunilor sale din România către Pavăl Holding, după obținerea aprobărilor necesare. Tranzacția fusese anunțată în februarie și a fost realizată pe baza unei valori de întreprindere de 823 de milioane de euro. Carrefour România a fost scoasă din situațiile financiare consolidate ale grupului începând cu 30 iunie 2026.

Le Figaro: „Carrefour și România, s-a terminat”

Le Figaro și-a început articolul despre tranzacție cu fraza: „Carrefour et la Roumanie, c’est fini” – „Carrefour și România, s-a terminat”.

Publicația franceză a pus accentul pe faptul că unul dintre cele mai cunoscute grupuri franceze renunță la o piață pe care intrase în urmă cu aproximativ un sfert de secol, în schimbul sumei de 823 de milioane de euro.

Presa franceză îi prezintă însă pe noii proprietari drept reprezentanții unuia dintre cele mai puternice grupuri antreprenoriale din România. În materialul publicat de AFP, Pavăl Holding este descris drept vehiculul de investiții al familiei care deține Dedeman, „liderul național al bricolajului și una dintre cele mai mari reușite antreprenoriale ale țării”.

Presa de retail: Carrefour „continuă să taie în carne vie”

Publicația franceză de specialitate Linéaires a analizat mult mai dur decizia grupului. „După Italia, Carrefour se retrage din România”, a titrat revista, care consideră că directorul general Alexandre Bompard „continuă să taie în carne vie în activitățile internaționale” ale companiei.

Jurnaliștii francezi leagă direct vânzarea din România de cedarea operațiunilor Carrefour Italia, produsă în 2025, și de strategia de concentrare asupra celor trei piețe considerate esențiale: Franța, Spania și Brazilia.

Linéaires merge chiar mai departe și interpretează formula folosită de conducerea Carrefour – „recentrage sur ses trois pays cœurs”, concentrarea asupra celor trei țări principale – drept un posibil semnal că alte piețe ar putea fi scoase la vânzare. Publicația amintește în acest context Belgia și Polonia, fără ca grupul să fi anunțat oficial o decizie similară pentru aceste țări.

Aceeași abordare apare și în alte publicații economice franceze. Rayon Boissons a prezentat tranzacția drept o nouă etapă a retragerii internaționale, după Italia, în timp ce presa bursieră a tratat subiectul aproape exclusiv prin prisma efectelor financiare pentru grup și pentru acționari.

Vânzarea Carrefour către frații Pavăl, analizată de Consiliul Concurenței

Ce au observat francezii despre frații Pavăl

Presa franceză a remarcat faptul că frații Pavăl nu aveau până acum experiență directă în retailul alimentar, ceea ce a făcut ca apariția lor printre cumpărătorii Carrefour să fie considerată inițial surprinzătoare.

RetailDetail a descris Pavăl Holding drept „un ofertant surprinzător”, deoarece proprietarii Dedeman nu mai administraseră anterior un lanț alimentar. În același timp, grupul românesc este prezentat drept un investitor puternic, capabil să preia o rețea națională de sute de magazine.

Publicațiile franceze au preluat și declarația lui Dragoș Pavăl, potrivit căruia modelul Carrefour a reprezentat o sursă de inspirație inclusiv pentru dezvoltarea Dedeman. Omul de afaceri a insistat asupra relațiilor Carrefour România cu producătorii locali și asupra promovării produselor românești, o filosofie în care noul proprietar spune că se regăsește.

Francezii, mai interesați de dividend decât de plecarea din România

Pe forumurile bursiere, informația a fost analizată în special prin prisma dividendului și a îmbunătățirii profitabilității Carrefour. O analiză distribuită pe forumul ABC Bourse susține că vânzarea activităților cu marje mai reduse din Italia și România poate contribui la redresarea marjelor grupului și la concentrarea investițiilor în regiunile esențiale.

Carrefour le oferă acționarilor 150 de milioane de euro

Finalizarea tranzacției va permite Carrefour să distribuie un dividend excepțional de 150 de milioane de euro, echivalentul a 0,21 euro pentru fiecare acțiune. Plata este programată pentru 30 iulie.

Dividendul reprezintă aproximativ 30% din valoarea operațiunilor Carrefour România, calculată înaintea includerii obligațiilor contabile IFRS 16. Restul banilor obținuți din tranzacție poate fi folosit pentru consolidarea situației financiare și finanțarea strategiei grupului în piețele considerate prioritare.

Carrefour România avea, la momentul anunțării tranzacției, o rețea de 478 de magazine: 55 de hipermarketuri, 191 de supermarketuri, 202 magazine de proximitate și 30 de unități discount. Pentru 2025, compania estima venituri nete de 2,77 miliarde de euro, un EBITDA de 173 de milioane de euro și un rezultat operațional curent de numai 29 de milioane de euro.

Diferența mare dintre cifra de afaceri și profitul operațional explică parțial de ce presa financiară franceză consideră că Carrefour a obținut un preț atractiv pentru o filială importantă ca dimensiune, dar cu o contribuție relativ redusă la profitabilitatea grupului.