search
Vineri, 10 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Presa franceză, despre frații Pavăl după preluarea gigantului de retail Carrefour România: „Un ofertant surprinzător”

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Ieșirea Carrefour din România și preluarea operațiunilor locale de către Pavăl Holding au fost prezentate în Franța mai degrabă ca o nouă retragere strategică a gigantului din retail decât ca o victorie spectaculoasă a fraților Dragoș și Adrian Pavăl.

Frații Pavăl, noii proprietari ai Carrefoul România FOTO: Facebook
Frații Pavăl, noii proprietari ai Carrefoul România FOTO: Facebook

Carrefour a finalizat vânzarea tuturor operațiunilor sale din România către Pavăl Holding, după obținerea aprobărilor necesare. Tranzacția fusese anunțată în februarie și a fost realizată pe baza unei valori de întreprindere de 823 de milioane de euro. Carrefour România a fost scoasă din situațiile financiare consolidate ale grupului începând cu 30 iunie 2026.

Le Figaro: „Carrefour și România, s-a terminat”

Le Figaro și-a început articolul despre tranzacție cu fraza: „Carrefour et la Roumanie, c’est fini” – „Carrefour și România, s-a terminat”.

Publicația franceză a pus accentul pe faptul că unul dintre cele mai cunoscute grupuri franceze renunță la o piață pe care intrase în urmă cu aproximativ un sfert de secol, în schimbul sumei de 823 de milioane de euro.

Presa franceză îi prezintă însă pe noii proprietari drept reprezentanții unuia dintre cele mai puternice grupuri antreprenoriale din România. În materialul publicat de AFP, Pavăl Holding este descris drept vehiculul de investiții al familiei care deține Dedeman, „liderul național al bricolajului și una dintre cele mai mari reușite antreprenoriale ale țării”.

Presa de retail: Carrefour „continuă să taie în carne vie”

Publicația franceză de specialitate Linéaires a analizat mult mai dur decizia grupului. „După Italia, Carrefour se retrage din România”, a titrat revista, care consideră că directorul general Alexandre Bompard „continuă să taie în carne vie în activitățile internaționale” ale companiei.

Jurnaliștii francezi leagă direct vânzarea din România de cedarea operațiunilor Carrefour Italia, produsă în 2025, și de strategia de concentrare asupra celor trei piețe considerate esențiale: Franța, Spania și Brazilia.

Linéaires merge chiar mai departe și interpretează formula folosită de conducerea Carrefour – „recentrage sur ses trois pays cœurs”, concentrarea asupra celor trei țări principale – drept un posibil semnal că alte piețe ar putea fi scoase la vânzare. Publicația amintește în acest context Belgia și Polonia, fără ca grupul să fi anunțat oficial o decizie similară pentru aceste țări.

Aceeași abordare apare și în alte publicații economice franceze. Rayon Boissons a prezentat tranzacția drept o nouă etapă a retragerii internaționale, după Italia, în timp ce presa bursieră a tratat subiectul aproape exclusiv prin prisma efectelor financiare pentru grup și pentru acționari.

Vânzarea Carrefour către frații Pavăl, analizată de Consiliul Concurenței

Ce au observat francezii despre frații Pavăl

Presa franceză a remarcat faptul că frații Pavăl nu aveau până acum experiență directă în retailul alimentar, ceea ce a făcut ca apariția lor printre cumpărătorii Carrefour să fie considerată inițial surprinzătoare.

RetailDetail a descris Pavăl Holding drept „un ofertant surprinzător”, deoarece proprietarii Dedeman nu mai administraseră anterior un lanț alimentar. În același timp, grupul românesc este prezentat drept un investitor puternic, capabil să preia o rețea națională de sute de magazine.

Publicațiile franceze au preluat și declarația lui Dragoș Pavăl, potrivit căruia modelul Carrefour a reprezentat o sursă de inspirație inclusiv pentru dezvoltarea Dedeman. Omul de afaceri a insistat asupra relațiilor Carrefour România cu producătorii locali și asupra promovării produselor românești, o filosofie în care noul proprietar spune că se regăsește.

Francezii, mai interesați de dividend decât de plecarea din România

Pe forumurile bursiere, informația a fost analizată în special prin prisma dividendului și a îmbunătățirii profitabilității Carrefour. O analiză distribuită pe forumul ABC Bourse susține că vânzarea activităților cu marje mai reduse din Italia și România poate contribui la redresarea marjelor grupului și la concentrarea investițiilor în regiunile esențiale.

Carrefour le oferă acționarilor 150 de milioane de euro

Finalizarea tranzacției va permite Carrefour să distribuie un dividend excepțional de 150 de milioane de euro, echivalentul a 0,21 euro pentru fiecare acțiune. Plata este programată pentru 30 iulie.

Dividendul reprezintă aproximativ 30% din valoarea operațiunilor Carrefour România, calculată înaintea includerii obligațiilor contabile IFRS 16. Restul banilor obținuți din tranzacție poate fi folosit pentru consolidarea situației financiare și finanțarea strategiei grupului în piețele considerate prioritare.

Carrefour România avea, la momentul anunțării tranzacției, o rețea de 478 de magazine: 55 de hipermarketuri, 191 de supermarketuri, 202 magazine de proximitate și 30 de unități discount. Pentru 2025, compania estima venituri nete de 2,77 miliarde de euro, un EBITDA de 173 de milioane de euro și un rezultat operațional curent de numai 29 de milioane de euro.

Diferența mare dintre cifra de afaceri și profitul operațional explică parțial de ce presa financiară franceză consideră că Carrefour a obținut un preț atractiv pentru o filială importantă ca dimensiune, dar cu o contribuție relativ redusă la profitabilitatea grupului.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Omul care ar schimba Rusia. Cel mai mare industriaș rus îl avertizează pe Putin despre dezastrul iminent cu care se confruntă țara
digi24.ro
image
Momente de panică într-un avion Ryanair care zbura spre München. Un geam s-a spart la scurt timp după decolare. VIDEO
stirileprotv.ro
image
Ce s-a ales de promisiunea lui Bolojan de la început de mandat că va salva economia. A preluat o țară cu o prognoză de creștere de 2,4% pentru 2026, iar datele oficiale arată acum o scădere de -1,2%. O gaură de peste 70 de miliarde de lei
gandul.ro
image
PERFORMANȚĂ! Cum au ajuns niște liceeni din București să IMPRESIONEZE lumea roboticii
mediafax.ro
image
Ape tulburi la Rapid! Pancu, dezamăgit total de campania de achiziții. Șucu și Angelescu au ratat transferurile promise și l-au vândut și pe Christensen. Exclusiv
fanatik.ro
image
Profilul votanților AUR, analizat în detaliu de sociologii Mircea Comșa și Bogdan Voicu: „Biserica este singura instituție în care mai au încredere”
libertatea.ro
image
Mai multe femei împing un microbuz blocat în trafic în Galați, în timp ce bărbați aflați la terasă filmează și comentează
digi24.ro
image
A jucat cu gheata tăiată în Portugalia - Spania: explicația detaliului bizar
gsp.ro
image
"E clar că Mondialul este aranjat!" Reacții virulente, după scenele din Franța - Maroc 2-0
digisport.ro
image
A fost votat cel mai bun film din toate timpurile! Producția la care nu se aștepta nimeni să fie pe primul loc
click.ro
image
Scafandrii au recuperat blocuri de 80 de tone din Farul din Alexandria, una din cele 7 minuni ale Antichității: Erau sub apă de secole
antena3.ro
image
Striker, pariul de peste 3 mld. euro al Renault cu Dacia, lasă Mioveniul cu o treime din producţia mărcii
zf.ro
image
Momentul în care alpiniștii și mascaţii pătrund într-un apartament din Sectorul 6 pentru a salva o femeie
observatornews.ro
image
Amendă neplătită, permis suspendat. Calculul simplu pe care trebuie să-l știe toți șoferii
cancan.ro
image
Care pensionari au primit deja pensia pe card? Din ce orașe sunt? La ce bănci au cont?
newsweek.ro
image
Imagini hot! „Prea frumoasă ca să fie adevărată!”. Faimoasa Paige Spiranac a negat vehement că a folosit AI
prosport.ro
image
Clădirea în care locuiești ar putea fi verificată. Ce este evaluarea vizuală rapidă și cum se face
playtech.ro
image
Mbappe la Liverpool! Dezvăluirile lui Jurgen Klopp despre cel mai tare transfer negociat de fosta campioană din Premier League
fanatik.ro
image
Orașul care își răcește blocurile cu ceață. Temperatura poate scădea cu până la 8 grade
ziare.com
image
Shakira i-a rostit numele: ”A fost primul! Îi voi fi mereu recunoscătoare”
digisport.ro
image
Topul celor mai sigure țări din lume în 2026. Pe ce poziție se află România
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Imagini uluitoare din casa lui Philipp Plein și a Andreei Sasu. Luxul este orbitor. Doar în filme mai vezi așa ceva! Reședința e amenajată într-un stil extravagant / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
PAPARAZZI Oana Roman, „la cafeluță” cu o prietenă! Vedeta își menține silueta doar cu apă plată și discuții FOTO și VIDEO
mediaflux.ro
image
A jucat cu gheata tăiată în Portugalia - Spania: explicația detaliului bizar
gsp.ro
image
Cum acționa unul dintre cei mai teribili prădători sexuali de copii în România zilelor noastre. De șase ani droghează și violează tineri, iar instanța de judecată ține dosarele pe rol
actualitate.net
image
Coșmarul trăit de o familie de imigranți mutată de stat într-o vilă de 250.000 de lire: „O urâm! Ne e frică să ieșim din casă”
actualitate.net
image
Zodia care va avea de trecut un hop uriaș al vieții la finalul lunii iulie. Va primi ajutor de la Divinitate și va găsi puterea să meargă mai departe
click.ro
image
Coasta de Azur, mai ieftină decât litoralul românesc. Concluzia profesorului de economie, Cristian Păun: „Prefer să păstrez banii”
click.ro
image
Cum l-au poreclit copiii pe Cabral Ibacka? Prezentatorul a aflat abia după despărțirea de Andreea: „A început negocierea”
click.ro
prințesă foto profimedia 0560613293 jpg
„Sexul a fost exploziv, ea nu era virgină.” Prințesa cu cei mai frumoși sâni s-ar fi iubit până și cu Mick Jagger și Warren Beatty
okmagazine.ro
Placinta fara coacere Sursa foto shutterstock 1673727172 jpg
Plăcintă fără coacere, perfectă pentru zilele toride
clickpentrufemei.ro
Tezaurul dacic de la Lupu (© Muzeul Municipiului București)
Tezaurul de la Lupu – o poveste sacră a lumii dacice
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce fac astăzi copiii lui Mircea Diaconu și ai Dianei Lupescu. Actrița a făcut mărturisiri rare: „Avem o relație foarte bună”
image
Zodia care va avea de trecut un hop uriaș al vieții la finalul lunii iulie. Va primi ajutor de la Divinitate și va găsi puterea să meargă mai departe

OK! Magazine

image
Ultima oră! Prințul William și Prințesa Kate, profund îndurerați de decesul neașteptat. Era o persoană atât de prețuită

Click! Pentru femei

image
Mariajul neconvențional al lui Bonnie Tyler: o poveste de iubire care a rezistat peste cinci decenii

Click! Sănătate

image
Motive pentru care tot mai multe cupluri evită contactele intime