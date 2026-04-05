Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, le-a transmis, duminică, producătorilor români pentru care desfacerea este o problemă că în scurt timp vor putea să-și vândă marfa în supermarket. „Vor fi listate toate cooperativele”, a spus Barbu.

Achiziția rețelei de magazine Carrefour de către proprietarii Dedeman ar putea fi cea mai bună veste pentru fermierii români care au ridicat constant problema, în ultimii ani, că întâmpină mari probleme cu desfacerea. Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, prezent duminică, 5 aprilie 2026, la deschiderea „Târgului producătorilor olteni”, o piață volantă care va funcționa în municipiul Slatina în fiecare duminică, în aer liber, în vecinătatea Consiliului Județean Olt, le-a transmis fermierilor prezenți că a purtat discuții pe această temă cu mai mulți directori din rețeaua magazinelor amintite, aceștia transmițându-i că au în intenție să pună la raft, pe cât se poate, doar produse românești.

„O să listăm mai mult în Carrefour acum, de când au preluat cei de la Dedeman. În maxim o lună se va da de la Consiliul Concurenței avizul. Vor să ajungă undeva la aproape 100% produse românești în Carrefour. Vor merge pe platforme regionale, acolo unde au magazine, cu producătorii locali. În momentul de față, în Carrefour nu vor băga decât produse românești și vor fi listate toate cooperativele”, a transmis ministrul în discuțiile cu producătorii.

Barbu a reluat ulterior subiectul și în declarațiile acordate jurnaliștilor.

„Am avut foarte multe discuţii, inclusiv cu mai multe magazine de retail, mă bucur că magazinele Carrefour au fost achiziţionate de o societate cu capital românesc. Sunt convins, pentru că îi ştiu şi am stat de vorbă cu foarte mulţi directori din aceste companii, vor să integreze tot ceea ce înseamnă cooperative pe care noi în ultimii 3 ani le-am dezvoltat, atât în judeţul Olt cât şi la nivel naţional. Foarte mulţi producători de aici sunt asociaţi în cooperative şi vedem produse realizate pe tot lanţul integrat, vorbim de la materie primă, procesare şi valorificare. Aceasta este reţeta de succes”, a spus ministrul.

Achiziția magazinelor Carrefour România de către Pavăl Holding (proprietarii lanțului Dedeman) este considerată cea mai mare mutare pe piața de retail alimentar din ultimii ani. Gigantul Carrefour se retrage de pe piața din România după 24 de ani de prezență, lăsând în urmă o rețea de aproape 480 de magazine, procesul de transfer către proprietarii lanțului Dedeman fiind estimat să se încheie în acest an.

Pe de altă parte, faptul că fermierii au refuzat constant să se asocieze și lipsa spațiilor de depozitare au fost doar două dintre motivele care i-au împiedicat pe cei mai mulți producători să pătrundă cu marfa la raft în rețelele marilor magazine.

Ce se întâmplă cu depozitele promise prin Casa Unirea

Asocierea în cooperative va fi principala condiție pentru ca fermierii să-și poată trimite produsele către marile lanțuri de magazine, iar Casa Unirea, conform unor precizări anterioare ale directorului Victor Radu, va fi implicată în construirea unor centre de colectare, condiționare și chiar procesare, în principalele bazine legumicole.

Ministrul Florin Barbu a precizat că pentru aceste proiecte există alocare bugetară, iar în acest an va începe efectiv construcția primelor centre.

„Am avut o alocare în bugetul Ministerului Agriculturii de 20 de milioane de euro, așteptăm fluxurile financiare de la Ministerul de Finanțe pentru a putea da drumul la hotărârea de guvern pentru a crește capitalul Casei Unirea și vom începe centrele de colectare, de anul acesta”, a precizat Barbu.

În 2026 se vor amenaja primele șase centre, în 2027 încă șase, iar în maximum trei ani vor fi realizate toate cele 15 centre de colectare, a completat ministrul.

„Cred că până la sfârșitul anului primele șase centre vor fi funcționale”, a mai adăugat șeful Ministerului Agriculturii. Acestea vor fi construite în județele cu cei mai mulți fermieri înscriși în programul de sprijin pentru cultivarea legumelor în spații protejate (renumitul program „Tomata”).

Din 2028, sprijin cuplat doar fermierilor care integrează producția din sectorul vegetal cu zootehnia

Ministrul le-a mai atras producătorilor atenția că trebuie să-și planifice foarte bine lucrurile în fermă, pentru că din următorul exercițiu financiar anumite forme de sprijin se vor acorda în condiții noi.

„Din 2028 (...), nimeni nu va mai primi sprijin cuplat decât dacă integrează vegetalul cu zootehnia, pentru că avem 2 miliarde de euro investiţi în procesare în România, iar în următorii 3 ani trebuie să finalizăm aceste fabrici de procesare şi eu îmi doresc foarte mult ca aceste fabrici de procesare să aibă materie primă din România. Aici vorbim şi în sectorul de panificaţie, vorbim şi în sectorul de produse procesate pe bază de carne, carne de porc, carne de pui, carne de ovine şi tot ceea ce se întâmplă în aceste unităţi de procesare, pentru că finalizarea lor va duce România, în următorii 3 ani, (n. red. - pe poziția de) cel mai mare producător şi procesator din sud-estul Europei”, a mai declarat ministrul Agriculturii.

Credit garantat de stat, cu dobândă fixă de 1,8%

Ministrul Florin Barbu a vorbit și despre fondurile europene pe care le vor putea accesa în continuare producătorii români din sectorul agricol. În maximum o lună, a precizat ministrul, tinerii vor putea accesa proiecte de 50.000 euro – pentru ferma mică și, respectiv, 200.000 euro, atât în sectorul legumicol, cât și în zootehnie.

„Sprijinul este foarte bun pentru tinerii sub 41 de ani, 80% de la Comisia Europeană - bani alocaţi, 20% reprezintă contribuţia fermierilor, dar tot ce înseamnă contribuţie pot fi accesaţi, garantaţi, prin Fondul de Garantare Rural, FGCR, unde noi am intervenit cu foarte mulţi bani pentru a suporta atât partea de comisioane, cât şi partea de garantare, cât şi partea de ROBOR”, a declarat Barbu.

La nivelul Parlamentului României este în curs o modificare legislativă, în urma adoptării acesteia statul putând să acorde o finanțare de minimis de aproximativ 50.000 euro din care producătorii să suporte cheltuielile ocazionate de accesarea creditului bancar. Suma menționată va fi suficientă pentru accesarea unui împrumut de 1 milion lei, pe o perioadă de 5 ani, astfel de credite urmând să fie acordate cu dobândă fixă de 1,8%, potrivit ministrului.