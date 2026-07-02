Premierul Ilie Bolojan susține că prețurile la carburanți ar urma să scadă treptat în perioada următoare, pe măsură ce companiile petroliere vor epuiza stocurile achiziționate în perioada în care cotațiile internaționale ale petrolului erau mai ridicate.

Potrivit premierului, scumpirea resimțită de la 1 iulie este explicată în principal de revenirea accizei la nivelul anterior, ceea ce a însemnat o majorare de aproximativ 36 de bani pe litru. În același timp, acesta spune că tensiunile din Golf s-au diminuat, iar prețul petrolului a revenit la nivelurile de dinaintea conflictului.

„Odată cu expirarea schemei de plafonare s-au întâmplat două lucruri. Primul, cel mai important lucru și cel mai bun, este că avem o liniște relativă în Golf. (...) Așa cum vedeți pe piețele internaționale, prețul barilului de țiței a revenit la valorile de dinainte de începerea conflictului”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul a precizat însă că această evoluție nu s-a reflectat încă în prețul motorinei, combustibil aflat în această perioadă la o cerere ridicată.

„Acest lucru nu s-a întâmplat însă și la motorină, care este combustibilul cel mai solicitat în această perioadă și încă avem un preț global al motorinei mai mare decât cel de dinainte. Al doilea fenomen este că, odată cu încheierea schemei de plafonare, acciza a revenit la nivelul anterior, deci plus 36 de bani”, a explicat șeful Guvernului.

Bolojan: Companiile încă vând din stocurile cumpărate la prețuri ridicate

Ilie Bolojan a afirmat că a discutat cu reprezentanții companiilor petroliere, care i-au transmis că în prezent comercializează carburanți proveniți din stocuri achiziționate în urmă cu 10-15 zile, când cotațiile internaționale erau mai mari.

„În baza discuțiilor pe care le-am avut cu reprezentanții companiilor care operează în acest domeniu, am tras câteva concluzii. În primul rând că stocurile pe care ei le-au achiziționat în urmă cu 10-15 zile, pentru că lucrează pe stocurile achiziționate la prețurile mari, de la jumătatea lunii iunie, se vor epuiza în zilele următoare și vor intra cu stocuri care au fost achiziționate la prețuri mult mai mici”, a spus premierul.

Potrivit acestuia, pe măsură ce aceste stocuri vor fi înlocuite, prețurile la pompă ar trebui să înceapă să scadă.

„Pe cale de consecință, începând din aceste zile, treptat, treptat, vom vedea o scădere a prețurilor la combustibil, care, în a doua jumătate a lunii iulie, ar trebui să se apropie de prețurile care au fost în piață înainte de luna martie. Acesta este angajamentul și discuțiile pe care le-am purtat cu reprezentanții companiilor din acest sector”, a declarat Ilie Bolojan.

Declarațiile premierului vin după ce, de la 1 iulie, motorina s-a scumpit ca urmare a revenirii accizei la nivelul anterior. În multe stații de alimentare, majorarea s-a apropiat de 36 de bani pe litru, reflectând efectul fiscal anunțat de Guvern.

La 30 mai, barilul Brent costa 100 de dolari

Expertul în energie Dumitru Chisăliță a explicat miercuri pentru „Adevărul” că între momentul cumpărării țițeiului și vânzarea produsului finit pe piața din România există un decalaj de aproximativ o lună, ceea ce ar putea explica majorările de preț, dincolo de expirarea măsurii de reducere a accizei la carburanți.

La data de 30 iunie, prețul Barilului de petrol Brent era cotat la 101 dolari, în prezent, fiind cotat la 70 de dolari. Prețul unui litru de motorină varia joi, în București între 9,54 și 9,6 lei/litru.