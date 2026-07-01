search
Miercuri, 1 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Motorina se scumpește de la 1 iulie. Șoferii vor plăti cu aproximativ 40 de bani mai mult pe litru

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

De la 1 iulie, prețul motorinei va crește după expirarea reducerii temporare a accizei. Măsura nu a fost prelungită, din cauză că proiectul de lege care prevedea continuarea facilității până la 30 noiembrie a rămas blocat în Parlament.

Scumpiri la pompă de la 1 iulie. FOTO: Freepick
Scumpiri la pompă de la 1 iulie. FOTO: Freepick

Șoferii vor plăti mai mult pentru un litru de motorină începând cu 1 iulie, odată cu expirarea reducerii temporare a accizei acordate de Guvern în această primăvară. Parlamentul nu a prelungit măsura, deși exista un proiect de lege care prevedea menținerea facilității până la 30 noiembrie. În lipsa unei decizii înainte de expirarea termenului, acciza revine la nivelul anterior, iar prețul de la pompă crește.

Scumpirea nu îi afectează doar pe cei care alimentează cu motorină, ci anunță scumpiri în lanț. Transportatorii vor suporta costuri mai mari pentru fiecare cursă, iar companiile care își distribuie marfa pe cale rutieră vor include aceste cheltuieli în prețul final al produselor. Cum transportul rutier rămâne principalul mijloc prin care mărfurile ajung de la producători la comercianți, majorarea prețului carburantului riscă să se regăsească în costul alimentelor, al produselor nealimentare și al numeroaselor servicii.

Scumpiri în lanţ

Consultantul economic Adrian Negrescu estimează că prețul carburanților va crește, în medie, cu aproximativ 40 de bani pe litru și spune că efectele vor depăși cu mult costul unui plin de combustibil.

„Creșterea prețului la carburanți, în medie cu 40 de bani începând cu 1 iulie, se va traduce, din păcate, în creșteri semnificative de prețuri pe toate lanțurile economice, în condițiile în care economia românească este dependentă de transportul rutier de marfă. De la produsele alimentare, la servicii şi produsele nealimentare, toate se vor scumpi, în condiţiile în care costurile cu transportul vor fi din ce în ce mai mari”, a explicat Adrian Negrescu, citat de Agerpres.

Anunțul privind încetarea facilității fiscale a venit și din partea deputatului PSD Augustin Hagiu, care a precizat marți, 30 iunie, că plafonarea prețului la motorină nu va continua, deoarece proiectul legislativ care ar fi permis prelungirea măsurii până la 30 noiembrie a rămas blocat în Comisia pentru buget-finanțe a Camerei Deputaților și nu a mai ajuns la vot, iar de la 1 iulie parlamentarii au intrat în vacanță.

Vă reamintim că guvernul a redus acciza la motorină la începutul lunii aprilie, după ce a adoptat actul normativ privind diminuarea temporară a nivelului acestei taxe și introducerea unei contribuții de solidaritate aplicate veniturilor obținute din comercializarea țițeiului și a produselor energetice rezultate din prelucrarea petrolului extras în România. Prin această decizie, autoritățile au încercat să limiteze efectele crizei de pe piața petrolului și a carburanților asupra transportatorilor, companiilor și consumatorilor.

Reducerea a însemnat 30 de bani pe litru, respectiv 36 de bani după aplicarea TVA.

Potrivit prevederilor OUG nr. 24, începând cu 7 aprilie 2026, acciza pentru motorina standard comercializată pe piața internă a scăzut de la 2.804,29 lei la 2.504,29 lei pentru fiecare 1.000 de litri. Raportat la tonă, nivelul accizei a coborât de la 3.318,74 lei la 2.963,70 lei. Măsura a rămas în vigoare pe întreaga perioadă în care Guvernul a declarat existența unei situații de criză pe piața petrolului și a produselor petroliere.

Cu câteva zile înainte, la sfârșitul lunii martie, Executivul declarase oficial, prin OUG nr. 19/2026, situația de criză pe piața țițeiului, a benzinei și a motorinei până la 30 iunie 2026. În același act normativ, Guvernul a limitat și adaosul comercial practicat pentru benzină și motorină în activitățile de rafinare, distribuție angro și vânzare cu amănuntul.

Între 1 aprilie și 30 iunie, fiecare operator economic a trebuit să păstreze un adaos comercial care să nu depășească media anuală practicată în 2025, prevederea aplicându-se importatorilor, producătorilor, distribuitorilor și comercianților de carburanți. Restricția nu a vizat exporturile și livrările intracomunitare.

Legislația permite Guvernului sau Parlamentului să prelungească situația de criză pentru perioade succesive de cel mult trei luni, dacă motivele care au dus la instituirea acesteia persistă.

Până la expirarea termenului de 30 iunie însă, autoritățile nu au adoptat un nou act normativ prin care să mențină reducerea accizei. În aceste condiții, de la 1 iulie motorina se scumpește, iar economiștii avertizează că efectele nu se vor opri la pompă, ci vor influența costurile de transport și prețurile plătite de consumatori pentru numeroase bunuri și servicii.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
De ce s-au prăbușit așa de multe clădiri în timpul cutremurelor din Venezuela și cum a rezistat Chile unor seisme mult mai puternice
digi24.ro
image
Eurostat: România, pe primul loc în UE la taxarea salariilor. Cât din venitul brut ajunge la stat
stirileprotv.ro
image
Noi dezvăluiri din dosarul procurorilor constănțeni Teodor Niță și Gigi Ștefan. Cum l-au dat în vileag martorii, printre care doi președinți de Consiliu Județean, pe șeful de la Investiții Rurale Constanța
gandul.ro
image
Legea care schimbă jocul. Cum poate fi DEMIS acum un președinte al României
mediafax.ro
image
Ce debut pentru Darius Olaru! Ce a făcut fostul jucător al FCSB-ului la primul meci pentru Union SG. Video
fanatik.ro
image
Ce bilanț financiar a prezentat autorităților Viorel Pașca de la Asociația Dumbrava DPG – Dumnezeu Poartă de Grijă în ultimii doi ani. Gruparea condusă de el ar fi devalizat 13 milioane de lei
libertatea.ro
image
Cine este Vadim Ermolaev, oligarhul ucrainean rănit în explozia de la Monaco
digi24.ro
image
„Diana-braziliana” a onorat pariul pierdut cu Dan Alexa, în direct la TV: „Băi, dar le face! Eu nu am crezut”
gsp.ro
image
Neverosimil! Șeful securității SUA: ”Sunt foarte bucuros că au pierdut! Am cântat și am dansat de bucurie”. A venit replica
digisport.ro
image
Stația Piața Victoriei 2, închisă după furtuna din Capitală. Infiltrații masive au blocat circulația pe Magistrala 1
click.ro
image
Realitatea despre cumpărarea unei case de 1 euro în Italia. Ce au descoperit străinii după ce s-au mutat în Sicilia
antena3.ro
image
Încă o multinaţională taie în carne vie şi dă afară 9.000 de angajaţi, inclusiv în România. Anunţul a venit luni
zf.ro
image
Subiectele la matematică de la BAC 2026, publicate astăzi
observatornews.ro
image
A confundat BAC-ul cu NUBA! Cum s-a putut îmbrăca un elev din Mehedinți la Bacalaureat depășește orice imaginație
cancan.ro
image
Victorie ! Cum a obținut un român încadrarea în condiții speciale de muncă și sute de lei în plus la pensie?
newsweek.ro
image
Ramona Olaru, dialog incendiar cu Dan Alexa. Propunerea care a încins totul: „Ce pot eu să-ți ofer pentru asta?”
prosport.ro
image
De ce s-a scumpit motorina în România, deși în restul UE s-a ieftinit. Explicațiile experților
shorturl.at
image
Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, dau o nouă lovitură. Unde bagă 12 milioane de euro cei mai bogați patroni din fotbalul românesc
fanatik.ro
image
Greșelile pe care le fac șoferii pe vreme de caniculă. Sfaturile lui Titi Aur pentru întreținerea mașinii
ziare.com
image
Gest inexplicabil la Mexic - Ecuador! OUT în minutul 90+5: "Fără creier / Să-ți fie rușine, reprezinți o țară întreagă"
digisport.ro
image
Haos în Gara de Nord. Întârzieri mari la aproape toate trenurile în această dimineață
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Transformare radicală a lui Dan Petrescu, după 10 luni de luptă cu boala. Cum arată acum. Imagine foarte RARĂ cu el. În compania cui a fost fotografiat / FOTO
romaniatv.net
image
Putin își face baze militare la granița cu NATO. Dezvălurile serviciilor secrete de informații
mediaflux.ro
image
Anonimul care și-a vândut toate hainele pentru fiul bolnav a fost umilit public, iar acum a șocat istoria fotbalului!
gsp.ro
image
VIDEO | Călin Georgescu, atac furibund la adresa Ancăi Alexandrescu. S-au certat în direct Realitatea PLUS, cu acuzații de lipsă de caracter: „Nu mai susțineți o marionetă!”
actualitate.net
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
O furtună violentă a făcut prăpăd în București. Un bărbat a murit după ce un copac a căzut peste mașina pe care o conducea
click.ro
image
Cum arată Gina Pistol în costum de baie. Vedeta a făcut furori pe plajă
click.ro
image
Ce amintiri au vedetele din perioada BAC-ului? Cine era să leșine și cine a luat aproape 10 pe linie? „Am uitat buletinul acasă”
click.ro
Sultanul Mehmed al VI lea, ultimul sultan al Imperiului Otoman profimedia 0667106072 2 jpg
Ultimul sultan al Imperiului Otoman a murit în exil atât de sărac, încât creditorii „i-au pus sechestru pe sicriu“
okmagazine.ro
Budinca de orez Sursa foto shutterstock 2570084045 jpg
Răsfăț rece pentru zile fierbinți: budincă de orez
clickpentrufemei.ro
Via Appia, unul dintre cele mai vechi și mai importante drumuri strategice ale Imperiului Roman (© Livioandronico2013 / Wikimedia Commons)
Cum au construit romanii drumuri atât de drepte?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Marina Almășan, în lacrimi de bucurie! Fiul din Dubai s-a întors acasă: „Sunt fericită să-l văd teafăr. Grija m-a îmbătrânit cu zece ani”
image
O furtună violentă a făcut prăpăd în București. Un bărbat a murit după ce un copac a căzut peste mașina pe care o conducea

OK! Magazine

image
Povestea tristă a celei mai frumoase prințese iraniene, moartă acum 25 de ani. Fost model pentru Valentino, a fost măcinată de durere

Click! Pentru femei

image
Ce trebuie să știe fiecare nativ din zodiac despre energia intensă a Lunii pline în Capricorn?

Click! Sănătate

image
7 simptome frecvente ale cancerului pancreatic