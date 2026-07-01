Motorina se scumpește de la 1 iulie. Șoferii vor plăti cu aproximativ 40 de bani mai mult pe litru

De la 1 iulie, prețul motorinei va crește după expirarea reducerii temporare a accizei. Măsura nu a fost prelungită, din cauză că proiectul de lege care prevedea continuarea facilității până la 30 noiembrie a rămas blocat în Parlament.

Șoferii vor plăti mai mult pentru un litru de motorină începând cu 1 iulie, odată cu expirarea reducerii temporare a accizei acordate de Guvern în această primăvară. Parlamentul nu a prelungit măsura, deși exista un proiect de lege care prevedea menținerea facilității până la 30 noiembrie. În lipsa unei decizii înainte de expirarea termenului, acciza revine la nivelul anterior, iar prețul de la pompă crește.

Scumpirea nu îi afectează doar pe cei care alimentează cu motorină, ci anunță scumpiri în lanț. Transportatorii vor suporta costuri mai mari pentru fiecare cursă, iar companiile care își distribuie marfa pe cale rutieră vor include aceste cheltuieli în prețul final al produselor. Cum transportul rutier rămâne principalul mijloc prin care mărfurile ajung de la producători la comercianți, majorarea prețului carburantului riscă să se regăsească în costul alimentelor, al produselor nealimentare și al numeroaselor servicii.

Scumpiri în lanţ

Consultantul economic Adrian Negrescu estimează că prețul carburanților va crește, în medie, cu aproximativ 40 de bani pe litru și spune că efectele vor depăși cu mult costul unui plin de combustibil.

„Creșterea prețului la carburanți, în medie cu 40 de bani începând cu 1 iulie, se va traduce, din păcate, în creșteri semnificative de prețuri pe toate lanțurile economice, în condițiile în care economia românească este dependentă de transportul rutier de marfă. De la produsele alimentare, la servicii şi produsele nealimentare, toate se vor scumpi, în condiţiile în care costurile cu transportul vor fi din ce în ce mai mari”, a explicat Adrian Negrescu, citat de Agerpres.

Anunțul privind încetarea facilității fiscale a venit și din partea deputatului PSD Augustin Hagiu, care a precizat marți, 30 iunie, că plafonarea prețului la motorină nu va continua, deoarece proiectul legislativ care ar fi permis prelungirea măsurii până la 30 noiembrie a rămas blocat în Comisia pentru buget-finanțe a Camerei Deputaților și nu a mai ajuns la vot, iar de la 1 iulie parlamentarii au intrat în vacanță.

Vă reamintim că guvernul a redus acciza la motorină la începutul lunii aprilie, după ce a adoptat actul normativ privind diminuarea temporară a nivelului acestei taxe și introducerea unei contribuții de solidaritate aplicate veniturilor obținute din comercializarea țițeiului și a produselor energetice rezultate din prelucrarea petrolului extras în România. Prin această decizie, autoritățile au încercat să limiteze efectele crizei de pe piața petrolului și a carburanților asupra transportatorilor, companiilor și consumatorilor.

Reducerea a însemnat 30 de bani pe litru, respectiv 36 de bani după aplicarea TVA.

Potrivit prevederilor OUG nr. 24, începând cu 7 aprilie 2026, acciza pentru motorina standard comercializată pe piața internă a scăzut de la 2.804,29 lei la 2.504,29 lei pentru fiecare 1.000 de litri. Raportat la tonă, nivelul accizei a coborât de la 3.318,74 lei la 2.963,70 lei. Măsura a rămas în vigoare pe întreaga perioadă în care Guvernul a declarat existența unei situații de criză pe piața petrolului și a produselor petroliere.

Cu câteva zile înainte, la sfârșitul lunii martie, Executivul declarase oficial, prin OUG nr. 19/2026, situația de criză pe piața țițeiului, a benzinei și a motorinei până la 30 iunie 2026. În același act normativ, Guvernul a limitat și adaosul comercial practicat pentru benzină și motorină în activitățile de rafinare, distribuție angro și vânzare cu amănuntul.

Între 1 aprilie și 30 iunie, fiecare operator economic a trebuit să păstreze un adaos comercial care să nu depășească media anuală practicată în 2025, prevederea aplicându-se importatorilor, producătorilor, distribuitorilor și comercianților de carburanți. Restricția nu a vizat exporturile și livrările intracomunitare.

Legislația permite Guvernului sau Parlamentului să prelungească situația de criză pentru perioade succesive de cel mult trei luni, dacă motivele care au dus la instituirea acesteia persistă.

Până la expirarea termenului de 30 iunie însă, autoritățile nu au adoptat un nou act normativ prin care să mențină reducerea accizei. În aceste condiții, de la 1 iulie motorina se scumpește, iar economiștii avertizează că efectele nu se vor opri la pompă, ci vor influența costurile de transport și prețurile plătite de consumatori pentru numeroase bunuri și servicii.