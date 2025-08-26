search
Marți, 26 August 2025
Adevărul
Cât ar putea valora Bitcoin până la finalul anului. Previziunile specialiștilor

Publicat:

Bitcoin traversează o perioadă plină de contraste. După ce a atins recent un nou maxim istoric, depășind pragul de 124.000 de dolari, criptomoneda a intrat într-o fază de corecție și acum oscilează între 112.000 și 118.000 de dolari.

Bitcoin în fața unui ecran care afișează creșteri și scăderi bruște ale cotațiilor
Bitcoin traversează o perioadă plină de contraste. Foto arhivă

Această trecere bruscă nu este deloc întâmplătoare, pentru că reflectă atât volatilitatea contextului global, cât și influența unor factori concreți, arată o analiză a Bitget. Potrivit acesteia, deciziile de politică economică din SUA, încetinirea intrărilor de capital și tiparele sezoniere pe care piața le repetă aproape previzibil, sunt doar câteva dintre cauzele acestei retrageri.

De ce a încetinit ascensiunea Bitcoin

Unul dintre factorii cheie ai ajustării a fost schimbarea de sentiment generată de o declarație a Trezoreriei SUA. Oficialii au anunțat că nu intenționează să continue achizițiile de Bitcoin pentru o rezervă națională, ceea ce a tăiat din avântul pieței și a îndepărtat un catalizator al cererii, mai ales în apropierea pragului psihologic de 120.000 de dolari.

La presiunea generată de știrile externe, s-au adăugat și datele on-chain, care arată o încetinire vizibilă a intrărilor de capital nou. Acest tip de date provine direct din blockchain și reflectă tranzacțiile și mișcările reale de capital. Indicatorul Capitalizării Realizate (RC) pe 7 zile, ce măsoară creșterea capitalului investit, a scăzut semnificativ. Dacă în marile raliuri din martie și decembrie 2024 sau iulie 2025 acesta depășea constant 20 de miliarde de dolari, acum valoarea este de numai 5,8 miliarde. Diferența arată că piața se sprijină pe fluxuri mai reduse de capital proaspăt, ceea ce crește șansele unei perioade de consolidare sau a unor corecții repetate.

Datele on-chain arată, de asemenea, o rotație semnificativă de capital în interiorul ecosistemului crypto. În timp ce intrările în Bitcoin s-au redus, tot mai multe fonduri s-au orientat către Ethereum. Tendința este confirmată de creșterea raportului ETH/BTC și de interesul instituțional reînnoit. Această mutare a „hărții capitalului” are consecințe importante: lichiditatea care altădată se îndrepta spre Bitcoin este acum absorbită de Ethereum, explică specialiștii Bitget.

Bitcoin oscilează între două posibile scenarii

Pentru restul anului 2025, Bitcoin are două posibile direcții. În scenariul optimist, dacă intrările de capital se reiau și presiunea venită din rotația către Ethereum se stabilizează, moneda ar putea câștiga din nou teren. Depășirea și confirmarea zonei de 125.000 - 126.000 de dolari ar reprezenta un punct de pornire către noi maxime în trimestrul al treilea sau al patrulea. În acest caz, nu este exclusă o continuare a creșterii până spre 140.000 - 150.000 de dolari, mai ales dacă lichiditatea globală rămâne favorabilă și cererea instituțională se reactivează.

În scenariul pesimist, evoluția Bitcoin ar putea arăta semnele unei „oboseli” a trendului ascendent, dacă intrările de capital rămân scăzute și lichiditatea continuă să migreze spre Ethereum. La aceasta se adaugă și slăbiciunea sezonieră tipică lunii septembrie, care ar putea amplifica presiunea de scădere, punctează analiștii.

În aceste condiții, Bitcoin ar putea coborî din nou spre intervalul 117.000 - 110.000 de dolari, cu riscul de a testa chiar zona de 100.000 de dolari, înainte de a-și construi o bază solidă pentru o nouă revenire. Pentru investitori, un astfel de context cere prudență și răbdare, având în vedere că pe termen scurt direcția depinde de revenirea unor fluxuri semnificative de capital și de schimbarea dinamicii actuale a pieței.

Economie

