Povestea bonei filipineze care a câștigat procesul în care statul cerea deportarea ei

Inspectoratul General pentru Imigrări a fost nevoit să își anuleze decizia de a revoca viza bonei din Filipine care urma să fie deportată, după ce angajatoarea femeii a câștigat procesul în instanță.

Deficitul forței de muncă străine este o problemă reală, căreia din păcate îi facem față cu greu. Controversatul caz al bonei filipineze despre care „Adevărul” a relatat într-un articol anterior a fost soluționat în instanță, unde i-a fost acordat câștig de cauză angajatei străine în defavoarea autorităților române. Astfel, Inspectoratul General pentru Imigrări a fost nevoit să își anuleze decizia de a revoca viza bonei din Filipine, care urma să fie deportată, după de angajatoarea sa a decis să lupte pentru dreptul de ședere al femeii care devenise practic parte din familia sa.

,,Din august până acum am fost extrem de stresați. Primul pas care ne-a dat puțină speranță, a fost atunci când pe portalul IGI a apărut o programare de depunere fizică a dosarului pe 19 octombrie, în condițiile în care decizia de deportare trebuia publicată și pe portalul instituției. Din păcate, cred că nu exisă o comunicare prea bună între departamentele IGI, pentru că abia ieri, la depunerea fizică a dosarului, le-a apărut și lor decizia de deportare. Doar în instanță a putut fi anulată această decizie de deportare. Pe baza acestei decizii avocații au atașat această informare la dosar, ceea ce ne-a întărit cazul.”, a declarat Alexandra Craina, angajatoarea Almei Caballero.

Un rollercoaster emoțional demn de filmele de groază s-a desfășurat în ultimele luni, de când familia ai căror copii se aflau sub îngrijirea bonei din Filipine s-a trezit acasă cu cei de la IGI, care au venit să o ridice pe Alma Caballero, pe motiv că ar lucra la negru. Frustrarea angajatoarei, bonei, dar și a agenției de recrutare Work from Asia, cea care a adus-o pe Alma Caballero în țară, a atins cote maxime, atunci când imposibilitatea autorităților de a procesa în timp util actele i-a costat pe toți timp, bani și un munte de emoții.

,,Toată perioada aceasta a fost extrem de stresantă, pentru că am înțeles că acum documentele de refacere a permisului de muncă dacă o trimiteam în Filipine, durează între 6-8 luni. Asta mă lăsa într-o situație imposibilă, în condițiile în care muncesc și am și doi copii. Copiii mei sunt foarte atașași de ea. Bona la rândul ei a fost foarte stresată, o perioadă nu a putut să doarmă și cu toate astea s-a purtat foarte frumos cu cei mici, însă gândurile ei erau la situația sa instabilă...Nu știa dacă mai avea vreun venit în perioada viitoare. Noi am plătit tot, taxe la stat, am urmat toată procedura, contractul ei fiind încă activ, înregistrat la REVISAL, totul complet legal.”, a adăugat Alexandra Craina.

Filipineza făcuse cererea de reînnoire a permisului

Cazul Almei Caballero este unul norocos doar prin prisma angajatoarei sale, care a decis să rămână alături de bona filipineză și să nu renunțe la serviciile sale, conform hotărârii emise de IGI, decizie care nu a prevăzut sub nicio formă detalii legate de soarta angajatei străine, unde și cum ar trebui să trăiască din acel moment și cu ce resurse.

Pe scurt, permisul de ședere al Almei Caballero a fost eliberat în 3 august 2021 şi expira pe 3 august 2022, actele pentru reînnoirea documentului fiind depuse pe data de 19 iulie 2022. IGI nu a chemat-o însă pentru că erau extrem de aglomerați și nu putea face față volumului mare de muncă din cauza personalului insuficient, după cum declara în vară pentru „Adevărul” angajatoarea bonei filipineze.

La momentul respectiv, despre această situație, Yosef Gavriel Peisakh, general managerul agenției de recrutare Work from Asia declara: ,,IGI a dat o amendă şi o dispoziţie de părăsire a ţării pentru o muncitoare străină într-o manieră complet şocantă. În condiţiile în care a fost urmată întocmai procedura dictată de autorităţi, rezultatul este unul care sfidează legalitatea. Mai mult decât atât, au eliberat o dispoziţie prin care angajata trebuie să plece din ţară în termen de 15 zile, iar angajatorul a primit o amendă de 10.000 de lei. Totul în condiţiile în care doamna Caballero are un contract de muncă înregistrat, însă din cauza lipsei de resurse cu care se confruntă autorităţile, au invocat motivul că angajata ar munci ilegal în România. Complet fals şi strigător la cer.”

Amendă de 10.000 de lei

În prezent, lupta Alexandrei Craina nu s-a terminat, pentru că mai are de rezolvat situația amenzii primite.

,,Pe 17 noiembrie avem un alt proces, în care am contestat amenda mea în valoare de 10.000 de lei. Mai am de așteptat și sper să putem soluționa și această situație.”, a concluzionat Alexandra Craina.

Aceasta este din păcate doar una dintre zecile de situații tragice de acest gen, în care victime sunt cetățenii străini care vin sa lucreze în România și care din cauza unor astfel de decizii nu pot părăsi sub nicio formă țara, indiferent de situație, până la soluționarea cazurilor.