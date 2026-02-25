search
Miercuri, 25 Februarie 2026
Adevărul
Portretul românului care se judecă cu banca: bărbat, 41-50 de ani, cu un credit în lei și dorința de a scăpa de costuri mari

Publicat:

În ultimii doi ani, profilul consumatorului care apelează la Centrul de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar (CSALB) s-a schimbat semnificativ. Cel mai frecvent, este vorba despre bărbați din mediul urban, în special din București sau din zona centrală a Transilvaniei, cu vârsta între 41 și 50 de ani, care solicită reducerea costurilor creditelor de consum în lei.

Analiza celor 6.434 de cereri de negociere cu băncile și IFN-urile înregistrate în 2024 și 2025 arată că profilul consumatorului de servicii financiar-bancare este al unui bărbat urban, în special bucureștean sau din centrul Transilvaniei, cu vârsta între 41 și 50 de ani, care are un credit de consum în lei și solicită băncii reducerea costurilor printr-o cerere completată online pe csalb.ro. „Beneficiile medii obţinute în 2024-2025 în urma fiecărei negocieri sunt de 3.410 euro”, precizează CSALB.

Pentru comparație, în 2020-2021 beneficiile medii per dosar au fost de 3.810 euro, iar în 2022-2023 s-au înregistrat cele mai mari reduceri, de 4.450 de euro pe caz.

Profilul consumatorului și schimbările de vârstă

Majoritatea celor care au apelat la CSALB în 2024-2025 sunt bărbați (53,3%), în scădere față de perioada 2022-2023 (57,2%) și 2020-2021 (55,7%). Cei mai mulți consumatori au peste 40 de ani: categoria 41–50 de ani reprezintă 28,8% din total, iar cei între 51 și 60 de ani, 27,8%. Față de 2019, când segmentul 31–40 de ani era dominant (32,5%), ponderea acestora a scăzut la 18% în 2024-2025, semnalând o creștere a mediei de vârstă a solicitanților.

Cele mai multe cereri au venit din București (12,9%), Harghita (11,9%) și Sălaj (8,68%). În ultimii doi ani se observă o depolarizare față de zona București-Ilfov, cu solicitări tot mai frecvente din Harghita, Sălaj, Mureș și Cluj, multe transmise prin avocați pentru a evita procesele sau ca urmare a disputelor deja aflate în instanță.

Multe dintre aceste cereri au fost formulate de consumatori, prin avocaţii lor, în dorinţa de a evita un proces în instanţă sau chiar după ce acţiunile judiciare începuseră. Acest lucru arată că principalele beneficii ale concilierii - expertiza conciliatorilor, timpul scurt de soluţionare (13 zile, în medie, în 2025) şi gratuitatea procedurii îi determină pe tot mai mulţi avocaţi să încerce întâi procedura amiabilă în locul celei contencioase. Pentru CSALB, acesta este un semn de maturitate pentru întregul cadru de rezolvare a diferendelor”, explică Alexandru Păunescu, reprezentantul BNR în Colegiul de Coordonare al CSALB.

Tipologia creditelor și cererilor

În ultimii doi ani, 82,8% dintre credite au fost în lei, cu o creștere a solicitărilor pentru creditele în euro, de la 9,1% în 2022-2023 la 14,3% la finalul lui 2025. Creditele în franci elvețieni reprezintă doar 1,9% din total. Majoritatea cererilor (peste 65%) au vizat reducerea costurilor contractelor de credit, problemele cu bancomatele sau depozitele reprezentând 12,5%. Cazurile cu probleme sociale (scăderea veniturilor, situații medicale) au fost 6,5%, iar litigiile aflate deja în instanță 5,2%. Pentru prima dată, au apărut cereri legate de fraude pe canalele bancare.

Activitatea CSALB se desfășoară preponderent online (84,8%), iar numărul cererilor transmise prin poștă a crescut semnificativ, de la 1,1% în 2022-2023 la 13,7% în 2024-2025.

Creșterea cererilor în context economic dificil

Ultimii doi ani au fost marcaţi de încetinire economică, creșterea deficitelor și a inflației, precum și de modificări fiscale importante. Consumatorii români au resimțit toate aceste evenimente și s-au îndreptat către bancă pentru a solicita renegocierea condițiilor contractuale. În 2024 am înregistrat un record de peste 3.500 de cereri de negociere trimise către CSALB. În 2024-2025, aproape 2.000 de români au intrat în negociere cu băncile, iar beneficiile rezultate, chiar dacă în scădere față de perioada pandemiei, au depășit 3.400 de euro în medie per caz”, adaugă Alexandru Păunescu.

CSALB a fost înființat ca urmare a unei directive europene și intermediază gratuit, în mai puțin de trei luni, negocierea dintre consumatori și bănci sau IFN-uri pentru contractele aflate în derulare. Consumatorii pot completa formularul online direct pe site-ul CSALB, iar dacă banca acceptă concilierea, este desemnat un conciliator. CSALB colaborează cu 16 specialiști în drept, cu expertiză în domeniul financiar-bancar, iar înțelegerile amiabile au puterea unei hotărâri judecătorești.

