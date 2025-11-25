Pîslaru: Cererea de plată 4, blocată până la decizia CCR din 10 decembrie

România va depune, cel mai probabil la jumătatea lunii decembrie, cererea de plată numărul 4 în cadrul Planului Naţional de Redresare şi rezilienţă (PNRR), banii urmând să fie viraţi în luna februarie, a declarat marți ministrul Investițiilor Dragoș Pîslaru.

„Cererea de plată 4 va fi depusă imediat cum scăpăm de decizia CCR de pe 10 decembrie, deci practic jalonul legat de taxa pe poluare este parte din cererea de plată 4, restul documentelor sunt pregătite şi probabil că undeva 15 decembrie depunem cererea de plată 4. La cererea de plată 4 veţi vedea că va fi probabil cea mai rapidă cerere de plată din istoria PNRR pentru că, aşa cum se fac lucrurile, tu nu trimiţi chestii şi după aia vezi ce părere vrea să aibă Constituţia Europeană, toate ţi le pre-negocezi, ştii exact ce trimiţi, de ce trimiţi, cum trimiţi şi mă aştept ca undeva în februarie banii aceştia 2,62 miliarde de euro grant să intre”, a anunţat Dragoş Pîslaru marţi, în cadrul conferinţei ROINVEST organizate de Agenţia de presă News.ro.

În ceea ce priveşte cererea de plată numărul 3, în cadrul căreia plăţi de sute de milioane de euro sunt suspendate pentru neîndeplinirea, de către România, a unor jaloane, între care reforma pensiilor de serviciu a magistraţilor, ministrul admite că există „un risc însemnat” cu privire la unele sume aferente acesteia.

„Cererea de plată 3 este o cerere cu suspendările de care ştim cu toţii. Aşteptarea mea este ca măcar 500 de milioane de euro să intre din această cerere de 860, care este suspendată evident încercăm acum să maximizăm şi pe jalonul cu pensiile vom încerca să venim cu argumentare să vedem dacă putem să găsim o cale, să sugerăm că dacă proiectul pe care îl vom repune după avizul CSM de joi nu va fi atins, înseamnă că voinţa României a fost exprimată deci dacă nu mai există nici o modificare ulterioară să considerăm cumva că exprimarea voinţei a fost în deadline dar după cum vedeţi este un artificiu, deci probabil că acolo există un risc însemnat”, mai spune ministrul Proiectelor Europene.

Curtea Constituțională se va pronunța pe 10 decembrie în privința reformei pensiilor magistraților.

Coaliția de guvernare a decis ca pensia magistraților să fie 70% din ultimul salariu net, iar perioada de tranziție către vârsta de pensionare de 65 de ani se va face treptat în 15 ani, față de 10 ani în proiectul anterior.

Întârzierea reformei ne poate costa 231 de milioane de euro din PNRR.