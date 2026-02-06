Un gigant italian revine după 7 ani în România să lucreze la noua fabrică „verde” a OMV Petrom de la Rafinăria PetroBrazi

O companie italiană specializată în proiectarea și fabricarea de sisteme de stocare și facilități pentru industria energetică și petrolieră, activă pe trei continente, a decis să revină în România după o absență de șapte ani pentru a participa la construcția noii fabrici de combustibili sustenabili a OMV Petrom de la rafinăria Petrobrazi.

Potrivit Profit.ro, OMV Petrom a început în februarie anul trecut lucrările de construire a noii fabrici de producție de combustibili sustenabili pentru aviație (SAF) și motorină din surse regenerabile (HVO) de la PetroBrazi, cu capacitate anuală de fabricație de 250.000 de tone, care ar urma să fie dată în folosință în 2028.

Compania italiană Paresa Srl din Cesena și-a înființat în acest scop o sucursală la București.

„Suntem prezenți în România pentu execuția unui proiect EPC (inginerie, achiziții și construcție – n.r.) de construire de sfere sub presiune pentru stocarea de bio-GPL, la rafinăria OMV Petrom. Vom lucra direct pentru OMV Petrom, sub supravegherea antreprenorului de amplasament John Wood Group″, au declarat reprezentanții Paresa pentru Profit.ro.

Potrivit sursei citate, italienii au mai fost prezenți în România, în perioada 2013-2018, în care au deținut o subsidiară la București, pe care au radiat-o însă.

Cu o activitate în Europa, Africa de Nord și Orientul Mijlociu, compania italiană a terminat anul trecut cu un rulaj total de circa 100 milioane euro și în jur de 450 de salariați, conform estimărilor conducerii.