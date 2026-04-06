search
Luni, 6 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri

Performanță istorică: Emiratele Arabe Unite intră în top 10 exportatori mondiali de mărfuri în 2025

0
0
Publicat:

Emiratele Arabe Unite (EAU) au atins o bornă istorică, devenind oficial una dintre primele 10 țări exportatoare de mărfuri la nivel global, conform celui mai recent raport al Organizației Mondiale a Comerțului (OMC), „Perspective și statistici privind comerțul mondial”.

Emiratele Arabe Unite. FOTO: Shutterstock
Ascensiunea reflectă rolul critic al EAU în lanțurile de aprovizionare internaționale, valoarea schimburilor comerciale (bunuri și servicii) crescând spectaculos de la 949 miliarde USD în 2021 la 1,637 trilioane USD în 2025.

EAU a ocupat locul 9 mondial la exportul de mărfuri și locul 13 la importuri. De asemenea, comerțul cu servicii a depășit pentru prima dată pragul de 1 trilion AED (ajungând la 1,14 trilioane AED), potrivit unui comunicat oficial.

Cifrele succesului în 2025:

- Locul 9 mondial la exportul de mărfuri și locul 13 la importuri.

- Record în servicii: Comerțul cu servicii a depășit pentru prima dată pragul de 1 trilion AED (ajungând la 1,14 trilioane AED).

- Excedent comercial: O creștere anuală de 19%, atingând 584,1 miliarde AED.

- Servicii digitale: EAU ocupă locul 25 global, cu exporturi de 33 miliarde USD, reprezentând 17% din totalul exporturilor de servicii ale națiunii.

Informațiile au fost confirmate și de Ambasada Emiratelor Arabe Unite în România, care a reiterat pe X performanța istorică atinsă de Emirate. 

Reacția oficială

Dr. Thani Al Zeyoudi, Ministrul Comerțului Exterior, a subliniat că acest rezultat confirmă reziliența economiei EAU în fața provocărilor geopolitice actuale:

„Faptul că Emiratele Arabe Unite s-au clasat pentru prima dată în istorie în top 10 la exportul de mărfuri este o dovadă a competitivității țării noastre și o reflectare a încrederii pe care lumea o are în economia noastră. În ciuda provocărilor geopolitice actuale, suntem hotărâți să valorificăm acest succes și să ne consolidăm poziția pe harta comerțului mondial”, a declarat Al Zeyoudi.

Ministrul a adăugat că diversificarea economică este pilonul central al acestei creșteri, sectoarele de logistică, tehnologie și servicii financiare înregistrând avansuri de până la 14%:

„Puterea și diversitatea economiei Emiratelor Arabe Unite stau la baza acestui succes. [Sectoarele de servicii] au înregistrat rate de creștere cuprinse între 9% și 14%, ceea ce subliniază capacitatea economiei naționale de a ține pasul cu schimbările globale și de a depăși provocările geopolitice care afectează în prezent regiunea.”

Perspective pentru 2026

Deși raportul avertizează asupra unei încetiniri a creșterii comerțului global în 2026 (la 1,9% pentru mărfuri), din cauza tensiunilor din Orientul Mijlociu și a prețurilor la energie, EAU mizează pe programul CEPA (Parteneriat Economic Cuprinzător) pentru a accesa noi piețe fără bariere tarifare.

„Emiratele Arabe Unite sunt obișnuite să transforme provocările în oportunități și sunt hotărâte să-și urmeze viziunea privind creșterea și dezvoltarea. [Noi] vom continua să punem în aplicare politici economice deschise, care acordă prioritate sustenabilității și inovării, pentru a construi o economie diversificată”, a concluzionat ministrul Al Zeyoudi.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

