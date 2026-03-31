Marți, 31 Martie 2026
Adevărul
Ultimele știri ⏱️Război în Ucraina

Trump pune iar sub semnul întrebării rolul NATO. Fost ambasador SUA în Rusia: „Reprezintă încă un cadou pentru Putin”

Președintele american Donald Trump a relansat criticile la adresa NATO, sugerând că rolul alianței ar putea deveni inutil în actualul context geopolitic. Declarația a fost făcută în cadrul unui forum de investiții organizat la Miami, unde liderul de la Casa Albă a afirmat: „Am fi fost întotdeauna alături de ei, dar acum, având în vedere acțiunile lor, cred că nu mai este nevoie”.

Trump a relansat criticile la adresa NATO. FOTO: Profimedia
Marco Rubio a subliniat această idee și a declarat că Statele Unite „vor trebui să-și reevalueze” relațiile cu statele membre NATO după încheierea conflictului cu Iran.

Afirmațiile alimentează temerile aliaților europeni că Washingtonul ar putea renunța la rolul tradițional de garant al securității continentului.

Articolul 5, „în pericol foarte mare”

Experții în securitate avertizează că aceste declarații afectează însăși esența alianței. François Heisbourg, analist la Fundația pentru Cercetări Strategice din Paris, susține că articolul 5 — principiul apărării colective — „se află într-un pericol foarte mare”.

La rândul său, fostul ambasador american în Rusia, Michael McFaul, a calificat declarațiile drept „extrem de dezamăgitoare”, afirmând că acestea reprezintă „un cadou” pentru Vladimir Putin.

„Ele reprezintă încă un cadou pentru (președintele rus Vladimir) Putin”, a spus acesta, potrivit Kyiv Independent. 

Tensiuni pe fondul războiului din Orientul Mijlociu

Criza vine într-un moment delicat, în condițiile în care conflictul dintre SUA și Israel, pe de o parte, și Iran, pe de altă parte, a intrat în a cincea săptămână. Blocarea Strâmtoarii Ormuz și atacurile din regiune au dus la creșterea prețurilor la energie și a inflației la nivel global.

Administrația americană a cerut aliaților europeni sprijin militar pentru redeschiderea rutei maritime, însă mai multe state au refuzat să se implice, subliniind că „nu este războiul Europei”.

Relații transatlantice tot mai tensionate

În replică, Marco Rubio a comparat situația cu sprijinul acordat Ucrainei, afirmând că, deși „nu este războiul Americii”, SUA au contribuit cel mai mult.

Experții consideră însă că administrația Trump tratează NATO într-o manieră „tranzacțională”. Jamie Shea, fost oficial al alianței, a declarat că Washingtonul pare să condiționeze sprijinul de contribuțiile financiare ale aliaților.

Europa, între presiuni și incertitudine

Relațiile dintre SUA și Europa s-au deteriorat în ultimii ani, inclusiv pe fondul disputelor legate de Groenlanda și de războiul din Ucraina.

Deși toate statele NATO au atins pragul de 2% din PIB pentru apărare și au convenit creșterea acestuia la 5%, administrația americană ar lua în calcul noi condiționări, inclusiv limitarea drepturilor de vot pentru statele care nu respectă țintele.

Analiștii avertizează că, deși Donald Trump își schimbă frecvent pozițiile, mesajele transmise pot încuraja adversarii alianței și pot slăbi coeziunea NATO.

