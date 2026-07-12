Pensionar la 40 de ani? Strategia radicală prin care tot mai mulți tineri își cumpără libertatea. Cum se aplică în România

Să nu mai depinzi de salariu la 40 sau 50 de ani pare un obiectiv greu de atins pentru cei mai mulți oameni, însă pentru adepții mișcării FIRE acesta este un plan financiar care poate fi calculat și urmărit. Conceptul „Financial Independence, Retire Early” (Independență financiară, pensionare timpurie) are la bază economisirea agresivă, investițiile pe termen lung și controlul strict al cheltuielilor.

Ideea din spatele FIRE este diferită de pensionarea tradițională. Nu este vorba despre atingerea unei anumite vârste stabilite prin lege, ci despre acumularea unui patrimoniu suficient de mare astfel încât veniturile generate de investiții să poată acoperi cheltuielile de zi cu zi.

Pentru unii adepți, acest lucru înseamnă renunțarea completă la muncă. Pentru alții, înseamnă libertatea de a lucra mai puțin, de a schimba domeniul profesional sau de a nu mai depinde de un singur venit lunar.

Cum funcționează principiul FIRE

Mișcarea FIRE pornește de la o idee simplă: diferența dintre venituri și cheltuieli trebuie transformată în investiții.

În loc ca majorările salariale să fie urmate de un stil de viață mai scump, adepții FIRE încearcă să păstreze o rată ridicată de economisire și să investească constant banii rămași.

Strategia presupune, de regulă:

creșterea veniturilor prin carieră, proiecte suplimentare sau afaceri;

reducerea cheltuielilor considerate neesențiale;

investirea economiilor în active care pot genera randamente pe termen lung;

menținerea unui plan financiar pe perioade de zeci de ani.

Diferența față de economisirea clasică este nivelul economisirii. Dacă multe gospodării încearcă să pună deoparte 10%-20% din venituri, adepții FIRE urmăresc frecvent rate de economisire de 40%, 50% sau chiar mai mult.

„Numărul FIRE”: câți bani sunt necesari pentru independența financiară

Un concept central în comunitatea FIRE este „FIRE number”, adică suma necesară pentru ca o persoană să poată trăi din investiții, potrivit Investopedia.

Cea mai cunoscută regulă este cea a multiplicatorului de 25:

Cheltuielile anuale × 25 = suma necesară pentru independență financiară

De exemplu, o persoană care cheltuiește 4.000 de lei pe lună are nevoie de aproximativ 48.000 de lei pe an.

Aplicând regula celor 25 de ori:

48.000 lei × 25 = 1,2 milioane lei

Aceasta este suma pe care adepții FIRE o consideră necesară pentru ca o persoană să își poată acoperi cheltuielile pe termen lung fără să depindă de un salariu. Calculul pornește de la ideea că banii sunt investiți, iar o parte din câștigurile obținute din investiții poate fi folosită pentru cheltuielile anuale.

Regula celor 25 de ori este însă doar o estimare, nu o garanție. Ea se bazează pe evoluțiile istorice ale piețelor financiare, iar randamentele viitoare pot fi diferite. Inflația, perioadele de scădere ale burselor sau schimbările în nivelul cheltuielilor pot modifica suma necesară pentru independența financiară.

Regula retragerii de 3%-4%: cum ar trebui să fie folosiți banii

Un alt principiu des întâlnit în mișcarea FIRE este rata de retragere.

Adepții folosesc frecvent o rată anuală de 3%-4% din portofoliu pentru acoperirea cheltuielilor.

Astfel, un portofoliu de 1 milion de lei ar permite retrageri aproximative de:

30.000 de lei anual la o rată de 3%;

40.000 de lei anual la o rată de 4%.

Ideea este că investițiile rămase în portofoliu pot continua să producă randamente, astfel încât capitalul să nu fie consumat rapid.

Totuși, specialiștii avertizează că perioada în care o persoană începe să retragă bani contează foarte mult. O criză bursieră apărută la începutul perioadei de pensionare poate afecta semnificativ sustenabilitatea unui portofoliu.

Tipurile de FIRE: nu toți urmăresc același obiectiv

În timp, comunitatea FIRE a dezvoltat mai multe variante ale conceptului.

Lean FIRE este varianta pentru persoanele care acceptă un stil de viață minimalist și urmăresc independența financiară cu un buget redus.

Fat FIRE presupune acumularea unui portofoliu mai mare, care permite menținerea unui nivel de trai ridicat după renunțarea la salariu.

Barista FIRE este o variantă intermediară, în care persoana nu renunță complet la muncă, ci trece la un program redus sau la un job mai puțin solicitant.

Coast FIRE presupune acumularea unei sume importante la o vârstă tânără, după care investițiile sunt lăsate să crească până la momentul pensionării.

Poate funcționa modelul FIRE în România?

Conceptul FIRE a devenit popular în special în Statele Unite, unde veniturile disponibile pentru investiții sunt mai mari, iar accesul la piețele financiare este mai dezvoltat.

În România, atingerea independenței financiare la 40 de ani este mai dificilă pentru majoritatea populației, în special din cauza nivelului veniturilor și a costurilor ridicate ale locuințelor în marile orașe.

Totuși, principiile mișcării pot fi aplicate și local: construirea unui fond de siguranță, investițiile regulate și reducerea dependenței de un singur venit.

Pentru mulți români, un obiectiv realist poate fi nu pensionarea completă la o vârstă foarte tânără, ci obținerea unei flexibilități financiare mai mari.

De exemplu, acoperirea unei părți din cheltuieli prin investiții poate permite schimbarea carierei, reducerea programului de lucru sau asumarea unor proiecte antreprenoriale.

Critici asupra mișcării FIRE

Deși a devenit populară pe internet, mișcarea are și critici.

Unii economiști susțin că economisirea extremă poate presupune sacrificarea unor experiențe importante din prezent pentru un obiectiv incert în viitor.

Există și riscuri financiare. Inflația, perioadele lungi de scădere ale piețelor sau cheltuielile neprevăzute pot modifica planurile unei persoane care urmărește independența financiară.

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În plus, nu toate persoanele care urmăresc FIRE ajung să renunțe complet la muncă. Pentru mulți, rezultatul final este mai degrabă o reducere a presiunii financiare decât o pensionare anticipată propriu-zisă.