Numărul participanților la fondurile de pensii private facultative (Pilonul 3) a atins un milion la finalul anului trecut, randamentul investițiilor fiind de 19,6%, potrivit informării Asociaţiei pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR).

Potrivit asociației, cele zece fonduri de pensii private facultative (Pilonul 3) au înregistrat în 2025 cel mai bun randament investiţional din istoria de aproape 19 ani a sistemului, respectiv de 19,6%, ajungând să administreze active nete în valoare de 7,4 miliarde lei (1,45 miliarde euro), în creştere cu 33% faţă de finele lui 2024.

Astfel, în 2025, 183.000 de români au început să economisească suplimentar prin fondurile de pensii facultative, cu 37% mai mulţi decât în 2024, anul precedentului record. La finele anului 2025 numărul total de români înscrişi la Pilonul 3 de pensii facultative a ajuns pentru prima oară la un milion, reflectând nivelul ridicat de încredere a populaţiei în fondurile de pensii private şi în economia naţională. În cursul anului 2025, aceştia au virat către conturile personale din Pilonul 3 contribuţii în valoare totală de circa 940 milioane de lei, cu 25% mai mult decât în 2024, de asemenea, înregistrându-se o valoare record pentru sistem.

Pe întreaga durată de funcţionare, 2007-2025, fondurile de pensii facultative au generat un randament mediu anual de 6,7%, comparativ cu o rată medie anuală a inflaţiei de 4,9%, conform calculelor APAPR. În termeni monetari, Pilonul 3 a generat un câştig pentru participanţi în valoare de 2,6 miliarde lei (515 milioane euro), net de toate comisioanele, în plus faţă de contribuţiile primite în administrare.

Doar 13% din angajați contribuie la Pilonul 3

În ce privește numărul de participanți, cei aproximativ 1 milion de contributori reprezintă doar 13% din numărul total de angajați raportat în 2025 de Institutul Național de Statistică (circa 7,7 milioane de persoane), ceea ce înseamnă foarte puțin.

Situația este cu atât mai îngrijorătoare cu cât, în prezent, raportul dintre pensionari și salariați rămâne dezechilibrat, cu o medie națională de 8 pensionari la fiecare 10 angajați. Situația este așteptată să se înrăutățească în următorii ani, odată cu ieșirea la pensie a generației „decrețeilor”, moment în care raportul s-ar putea inversa.

„Sistemul public de pensii devine tot mai puțin capabil să asigure un trai decent la bătrânețe. Puterea reală de cumpărare a pensiei a scăzut, raportul pensionari-salariați continuă să fie nefavorabil, iar rata de înlocuire a venitului nu se îmbunătățește suficient pentru a permite un trai confortabil la pensie. În acest context, este necesară o planificare pe cont propriu”, subliniază Ion Soltinschi, expert mr.finance.ro.

Pentru a realiza acest lucru, fiecare viitor pensionar ar trebui să aibă contribuții constante la Pilonii II și III: Pilonul II funcționează automat, însă este important ca fiecare persoană să verifice performanța fondului ales și să înțeleagă cum sunt investiți banii săi. Pilonul III permite contribuții suplimentare, deductibile fiscal în limita a 400 de euro/an și poate fi o altă sursă de venit la pensie.

Economist: Oamenii ar trebui să se gândească serios la pensiile private

La rândul său, economistul Radu Nechita, profesor de economie la UBB a declarat pentru „Adevărul” că oamenii ar trebui să se gândească serios la investițiile în pensiile private, pentru că în curând statul nu va mai putea susține pensionarii din contribuțiile salariaților.

„Deja sistemul de pensii de stat (Pilonul 1) este de ani de zile în deficit, finanțat de la bugetul de stat. În 2024, subvențiile primite de bugetul asigurărilor sociale de stat s-au ridicat la 24 miliarde de lei, adică 18% din venituri! Contribuțiile care alimentează Pilonul 1 sunt deja insuficiente. Veniturile sunt DEJA mai mici cu aproape o cincime față de promisiunile fără acoperire făcute de sistem.

În câțiva ani, vor ieși la pensie generațiile „mari”, așa-numiții „decreței”, adică cei născuți în perioada 1967-1973. Numărul pensionarilor va crește, iar cel al salariaților se va prăbuși. (Nici nu amintim și factorul agravant al emigrației românești, care restrânge și mai mult numărul contribuabililor). Dacă acum se plânge lumea că pensiile sunt mici, dar și că sunt mari contribuțiile de asigurări sociale, ce se va întâmpla atunci?”, a afirmat economistul Radu Nechita.

Adrian Negrescu: Pilonul 3 și-a pierdut atractivitatea

Analistul Adrian Negrescu susține că, în momentul de față, după modificarea legislației pensiilor private, atractivitatea Pilonului 3 a scăzut semnificativ. „Și asta pentru că statul a introdus această prevedere cel puțin absurdă – ca plățile din P3 să fie făcute doar eșalonat, similar cu cele din Pilonul 2. Mica mare diferență este P2 este un pilon obligatoriu, în timp ce Pilonul 3 este facultativ, astfel că este la latitudinea fiecăruia de a decide dacă își adună banii pentru bătrânețe în acest format investițional sau caută o alternativă.

Vestea bună este că, dincolo de Pilonul 3, cei care vor să adune bani pentru bătrânețe și să aibă un câștig suplimentar pe lângă sumele investite, o pot face în tot felul de instrumente financiare optime, de la titlurile de stat – care oferă în continuare o dobândă bună și sunt scutite de taxe, la investițiile în acțiuni la bursă, în ETF-uri, în imobiliare, în aur, argint și alte asemenea plasamente.

E un calcul simplu pe care îl putem face cu toții – să calculăm pensia pe care o vom primi de la stat ca 30% din ce câștigăm acum. Dacă suma rezultată este prea mică, este absolut necesar să ne apucăm să punem bani deoparte, prin investiții, chiar și prin depozite bancare, pentru că ce vom primi în plus pe Pilonul 2 va fi o sumă simbolică, de până în 300-400 de euro lunar.

Altfel spus, dacă nu vrem să devenim niște asistați social la bătrânețe, e timpul să investim oricât putem, în așa fel încât să nu depindem de pensia publică și cea din Pilonul 2”, a declarat Negrescu pentru „Adevărul”.

Cine și cum se poate înscrie pentru pensiile facultative

La Pilonul 3 de pensii facultative pot contribui toţi românii care înregistrează venituri de natură profesională (salariaţi şi cei cu activităţi independente, asimilaţi salariaţilor), dar şi angajatorii, care pot oferi contribuţii suplimentare la Pilonul 3 în numele salariaţilor, ca parte a pachetului de beneficii extra-salariale.

Pentru a te înscrie la Pilonul 3 (pensia facultativă), trebuie să alegi un administrator de fond de pensii (ex: BCR, NN, Generali, Raiffeisen, etc.), să completezi un act de aderare online sau la sediu, să ai venituri profesionale, și să decizi procentul de contribuție (max. 15% din brut) pentru a beneficia de avantajul fiscal (deducere până la 400 EUR/an). Pași pentru înscriere:

Alege administratorul: Caută administratorii de fonduri de pensii facultative (Asociațiile Profesionale din Fonduri de Pensii - APAPR) și compară ofertele lor (comisioane, randamente, opțiuni de investiții). Verifică eligibilitatea: Poți adera dacă obții venituri dintr-o activitate profesională impozitată (salariat, PFA, etc.). Alege contribuția: Decide cât vrei să contribui lunar (până la 15% din venitul brut). Completează aderarea:Online: Mulți administratori permit înscrierea digitală prin aplicație (ex: George) cu actul de identitate și un apel video de validare.Offline: Mergi la o sucursală sau contactează un consultant. Online: Mulți administratori permit înscrierea digitală prin aplicație (ex: George) cu actul de identitate și un apel video de validare. Offline: Mergi la o sucursală sau contactează un consultant. Beneficiază de deducerea fiscală: Păstrează actul de aderare și documentele de plată pentru a deduce contribuțiile (până la 400 EUR/an) din impozitul pe venit, ca un avantaj fiscal.

Lista fondurilor de pensii private și link-urile de înscriere poate fi consultată AICI

Ce fac fondurile de pensii private cu banii tăi

Contribuțiile acumulate în contul tău personal din Pilonul 3 sunt investite prudent și diversificat de către administratorul fondului de pensii private, în diferite instrumente financiare strict reglementate: de la titluri de stat la acțiuni listate, fonduri de investiții și altele. Sistemul are numeroase mecanisme de siguranță și garanții. Fondurile de pensii private nu pot da faliment. Banii fondului de pensii sunt ținuți complet separat de conturile administratorului fondului și pot fi folosiți doar pentru investițiile permise de lege.

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) reglementează, supraveghează și controlează permanent activitatea administratorilor și fondurilor de pensii private. Situațiile financiare ale administratorilor și fondurilor de pensii sunt de asemenea auditate de societăți specializate.

Verifică-ți online contul de pensie privată

Cei mai mulți dintre administratorii fondurilor de pensii private facultative îți oferă posibilitatea de a-ți verifica online, oricând și foarte ușor, valoarea la zi a contului tău personal, istoricul de contribuții acumulate și alte informații de interes. Ia legătura cu administratorul fondului tău de pensii facultative și solicită acces online la contul tău personal.

Ce este scrisoarea anuală de informare și cum o primești

Anual, în cursul lunii mai, toți administratorii din Pilonul 3 sunt obligați să trimită scrisoarea anuală de informare către toți participanții la fondurile de pensii private. Aceasta conține datele tale pentru anul precedent: contribuțiile virate în fiecare lună, precum și suma acumulată la finele anului trecut. Poți solicita administratorului să primești această informare exclusiv în format electronic, pe e-mail, pentru a economisi hârtie și a proteja natura. Oricum, ai aceste informații actualizate mereu accesând online contul tău personal.

Pilonul 3 este foarte transparent, administratorii fiind obligați de lege să publice o mulțime de rapoarte și informări periodice privind evoluția fondurilor de pensii private, pe care le poți oricând accesa pe site-urile acestora sau de pe site-ul ASF.

Îți poți schimba oricând fondul

Indiferent la ce fond de pensii din Pilonul 3 contribui, te poți oricând transfera la alt fond: contactează administratorul noului fond la care dorești să te transferi și vei primi toate informațiile privind procedura de urmat. Atenție, însă: dacă ai fost participant la un fond mai puțin de 2 ani, în cazul transferului vei suporta o penalitate de transfer, potrivit legii.

Dacă ai lucrat în străinătate și vrei să îți transferi în țară sumele acumulate în fonduri de pensii private din afara României, poți contacta orice administrator de Pilon 3 din România și vei primi informații și sprijin pentru această procedură. La fel, contactează-ți administratorul fondului tău de pensii dacă dorești să îți transferi banii din contul tău personal la un fond similar din afara tarii, în cazul în care începi să muncești în străinătate.

Plata eșalonată a fondurilor se aplică din 2027

Participanţii la Pilonul 3 îşi pot retrage banii acumulaţi oricând după împlinirea vârstei de 60 de ani, ei putând să continue să contribuie şi după această vârstă. În cazul decesului participantului, banii acumulaţi în Pilonul 3 revin moştenitorilor legali sau testamentari.

APAPR precizează că noua lege de plată a pensiilor private (Legea 2/2026) va intra în vigoare abia pe 5 ianuarie 2027, până atunci aplicându-se în continuare normele tranzitorii ce permit atât plata unică, cât şi plata eşalonată pe maximum cinci ani.

Potrivit legislației actuale, banii din contul tău personal din Pilonul 3 îți aparțin, fiind doar administrați de fondul de pensii private până la vârsta pensionării. Ai acces la banii din Pilonul 3 doar în următoarele trei situații:

după împlinirea vârstei de 60 de ani;

când obții decizia de pensionare pentru invaliditate din sistemul public de pensii, indiferent de gradul de invaliditate;

în cazul nefericit al decesului participantului, banii acumulați în contul personal pot fi retrași de către moștenitorii săi legali sau testamentari.

Pentru a primi banii tăi din Pilonul 3, adresează-te administratorului fondului la care contribui și vei primi toate informațiile legate de procedura și documentele necesare. De asemenea, dacă ești moștenitorul unei persoane decedate care a contribuit la Pilonul 3, adresează-te administratorului fondului și vei primi toate informațiile de care ai nevoie.

Legislația prevede deocamdată două opțiuni pentru a-ți primi banii din Pilonul 3: fie o plată unică (toți banii deodată), fie plăți lunare egale, eșalonate pe durata a cel mult 5 ani (maxim 60 de plăți lunare egale). În funcție de suma acumulată în cont și tratamentul fiscal aplicabil, este foarte probabil ca plățile eșalonate să fie mai avantajoase pentru tine. Poți solicita informații și sprijin în acest sens administratorului fondului tău de pensii.

16.100 de români și-au primit banii în 2025

De altfel, cele zece fonduri de pensii facultative au făcut în 2025 plăţi în valoare de circa 272 milioane de lei (+83% faţă de 2024) către 16.100 de beneficiari (+39% faţă de 2024). Plăţile totale realizate de Pilonul 3 pe întreaga durata de funcţionare (2007-2025) au atins 1,05 miliarde de lei către circa 107.000 de beneficiari.

În prezent, contribuţiile la Pilonul 3 sunt deductibile în limita a 400 euro/an pentru persoane fizice şi angajatori, ceea ce face ca sumele virate de fiecare participant să fie de aproape trei ori mai mici decât cele din Pilonul 2.

Actualizarea acestui plafon ar reprezenta o oportunitate importantă de a stimula economisirea suplimentară pentru vârsta pensionării, consideră APAPR. În contextul creşterii veniturilor şi al provocărilor demografice, majorarea deductibilităţii ar face Pilonul 3 mai atractiv, încurajând participarea activă atât a populaţiei, cât şi a angajatorilor, susţine organizaţia.