search
Luni, 19 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Analiză Pensie privată: 13% dintre angajați sunt în Pilonul 3. Numărul a depășit 1 milion de participanți

0
Analize Adevărul
0
Publicat:

Numărul participanților la fondurile de pensii private facultative (Pilonul 3) a atins un milion la finalul anului trecut, randamentul investițiilor fiind de 19,6%, potrivit informării Asociaţiei pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR).

Cineva așează monede în fișicuri, puse în ordine crescătoare, până la un borcan cu monede
Numărul participanților la Pilonul 3 a atins un milion la finele anului trecut. Foto arhivă

Potrivit asociației, cele zece fonduri de pensii private facultative (Pilonul 3) au înregistrat în 2025 cel mai bun randament investiţional din istoria de aproape 19 ani a sistemului, respectiv de 19,6%, ajungând să administreze active nete în valoare de 7,4 miliarde lei (1,45 miliarde euro), în creştere cu 33% faţă de finele lui 2024.

Astfel, în 2025, 183.000 de români au început să economisească suplimentar prin fondurile de pensii facultative, cu 37% mai mulţi decât în 2024, anul precedentului record. La finele anului 2025 numărul total de români înscrişi la Pilonul 3 de pensii facultative a ajuns pentru prima oară la un milion, reflectând nivelul ridicat de încredere a populaţiei în fondurile de pensii private şi în economia naţională. În cursul anului 2025, aceştia au virat către conturile personale din Pilonul 3 contribuţii în valoare totală de circa 940 milioane de lei, cu 25% mai mult decât în 2024, de asemenea, înregistrându-se o valoare record pentru sistem.

Pe întreaga durată de funcţionare, 2007-2025, fondurile de pensii facultative au generat un randament mediu anual de 6,7%, comparativ cu o rată medie anuală a inflaţiei de 4,9%, conform calculelor APAPR. În termeni monetari, Pilonul 3 a generat un câştig pentru participanţi în valoare de 2,6 miliarde lei (515 milioane euro), net de toate comisioanele, în plus faţă de contribuţiile primite în administrare.

Doar 13% din angajați contribuie la Pilonul 3

În ce privește numărul de participanți, cei aproximativ 1 milion de contributori reprezintă doar 13% din numărul total de angajați raportat în 2025 de Institutul Național de Statistică (circa 7,7 milioane de persoane), ceea ce înseamnă foarte puțin.

Situația este cu atât mai îngrijorătoare cu cât, în prezent, raportul dintre pensionari și salariați rămâne dezechilibrat, cu o medie națională de 8 pensionari la fiecare 10 angajați. Situația este așteptată să se înrăutățească în următorii ani, odată cu ieșirea la pensie a generației „decrețeilor”, moment în care raportul s-ar putea inversa.

„Sistemul public de pensii devine tot mai puțin capabil să asigure un trai decent la bătrânețe. Puterea reală de cumpărare a pensiei a scăzut, raportul pensionari-salariați continuă să fie nefavorabil, iar rata de înlocuire a venitului nu se îmbunătățește suficient pentru a permite un trai confortabil la pensie. În acest context, este necesară o planificare pe cont propriu”, subliniază Ion Soltinschi, expert mr.finance.ro.

Pentru a realiza acest lucru, fiecare viitor pensionar ar trebui să aibă contribuții constante la Pilonii II și III: Pilonul II funcționează automat, însă este important ca fiecare persoană să verifice performanța fondului ales și să înțeleagă cum sunt investiți banii săi. Pilonul III permite contribuții suplimentare, deductibile fiscal în limita a 400 de euro/an și poate fi o altă sursă de venit la pensie.

Economist: Oamenii ar trebui să se gândească serios la pensiile private

La rândul său, economistul Radu Nechita, profesor de economie la UBB a declarat pentru „Adevărul” că oamenii ar trebui să se gândească serios la investițiile în pensiile private, pentru că în curând statul nu va mai putea susține pensionarii din contribuțiile salariaților.

„Deja sistemul de pensii de stat (Pilonul 1) este de ani de zile în deficit, finanțat de la bugetul de stat. În 2024, subvențiile primite de bugetul asigurărilor sociale de stat s-au ridicat la 24 miliarde de lei, adică 18% din venituri! Contribuțiile care alimentează Pilonul 1 sunt deja insuficiente. Veniturile sunt DEJA mai mici cu aproape o cincime față de promisiunile fără acoperire făcute de sistem.

În câțiva ani, vor ieși la pensie generațiile „mari”, așa-numiții „decreței”, adică cei născuți în perioada 1967-1973. Numărul pensionarilor va crește, iar cel al salariaților se va prăbuși. (Nici nu amintim și factorul agravant al emigrației românești, care restrânge și mai mult numărul contribuabililor). Dacă acum se plânge lumea că pensiile sunt mici, dar și că sunt mari contribuțiile de asigurări sociale, ce se va întâmpla atunci?”, a afirmat economistul Radu Nechita.

Adrian Negrescu: Pilonul 3 și-a pierdut atractivitatea

Analistul Adrian Negrescu susține că, în momentul de față, după modificarea legislației pensiilor private, atractivitatea Pilonului 3 a scăzut semnificativ. „Și asta pentru că statul a introdus această prevedere cel puțin absurdă – ca plățile din P3 să fie făcute doar eșalonat, similar cu cele din Pilonul 2. Mica mare diferență este P2 este un pilon obligatoriu, în timp ce Pilonul 3 este facultativ, astfel că este la latitudinea fiecăruia de a decide dacă își adună banii pentru bătrânețe în acest format investițional sau caută o alternativă.

Vestea bună este că, dincolo de Pilonul 3, cei care vor să adune bani pentru bătrânețe și să aibă un câștig suplimentar pe lângă sumele investite, o pot face în tot felul de instrumente financiare optime, de la titlurile de stat – care oferă în continuare o dobândă bună și sunt scutite de taxe, la investițiile în acțiuni la bursă, în ETF-uri, în imobiliare, în aur, argint și alte asemenea plasamente.

E un calcul simplu pe care îl putem face cu toții – să calculăm pensia pe care o vom primi de la stat ca 30% din ce câștigăm acum. Dacă suma rezultată este prea mică, este absolut necesar să ne apucăm să punem bani deoparte, prin investiții, chiar și prin depozite bancare, pentru că ce vom primi în plus pe Pilonul 2 va fi o sumă simbolică, de până în 300-400 de euro lunar.

Altfel spus, dacă nu vrem să devenim niște asistați social la bătrânețe, e timpul să investim oricât putem, în așa fel încât să nu depindem de pensia publică și cea din Pilonul 2”, a declarat Negrescu pentru „Adevărul”.

Cine și cum se poate înscrie pentru pensiile facultative

La Pilonul 3 de pensii facultative pot contribui toţi românii care înregistrează venituri de natură profesională (salariaţi şi cei cu activităţi independente, asimilaţi salariaţilor), dar şi angajatorii, care pot oferi contribuţii suplimentare la Pilonul 3 în numele salariaţilor, ca parte a pachetului de beneficii extra-salariale.

Pentru a te înscrie la Pilonul 3 (pensia facultativă), trebuie să alegi un administrator de fond de pensii (ex: BCR, NN, Generali, Raiffeisen, etc.), să completezi un act de aderare online sau la sediu, să ai venituri profesionale, și să decizi procentul de contribuție (max. 15% din brut) pentru a beneficia de avantajul fiscal (deducere până la 400 EUR/an). Pași pentru înscriere:

  1. Alege administratorul: Caută administratorii de fonduri de pensii facultative (Asociațiile Profesionale din Fonduri de Pensii - APAPR) și compară ofertele lor (comisioane, randamente, opțiuni de investiții).
  2. Verifică eligibilitatea: Poți adera dacă obții venituri dintr-o activitate profesională impozitată (salariat, PFA, etc.).
  3. Alege contribuția: Decide cât vrei să contribui lunar (până la 15% din venitul brut).
  4. Completează aderarea:Online: Mulți administratori permit înscrierea digitală prin aplicație (ex: George) cu actul de identitate și un apel video de validare.Offline: Mergi la o sucursală sau contactează un consultant.
  5. Online: Mulți administratori permit înscrierea digitală prin aplicație (ex: George) cu actul de identitate și un apel video de validare.
  6. Offline: Mergi la o sucursală sau contactează un consultant.
  7. Beneficiază de deducerea fiscală: Păstrează actul de aderare și documentele de plată pentru a deduce contribuțiile (până la 400 EUR/an) din impozitul pe venit, ca un avantaj fiscal.

Lista fondurilor de pensii private și link-urile de înscriere poate fi consultată AICI

Ce fac fondurile de pensii private cu banii tăi

Contribuțiile acumulate în contul tău personal din Pilonul 3 sunt investite prudent și diversificat de către administratorul fondului de pensii private, în diferite instrumente financiare strict reglementate: de la titluri de stat la acțiuni listate, fonduri de investiții și altele. Sistemul are numeroase mecanisme de siguranță și garanții. Fondurile de pensii private nu pot da faliment. Banii fondului de pensii sunt ținuți complet separat de conturile administratorului fondului și pot fi folosiți doar pentru investițiile permise de lege.  

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) reglementează, supraveghează și controlează permanent activitatea administratorilor și fondurilor de pensii private. Situațiile financiare ale administratorilor și fondurilor de pensii sunt de asemenea auditate de societăți specializate. 

Verifică-ți online contul de pensie privată

Cei mai mulți dintre administratorii fondurilor de pensii private facultative îți oferă posibilitatea de a-ți verifica online, oricând și foarte ușor, valoarea la zi a contului tău personal, istoricul de contribuții acumulate și alte informații de interes. Ia legătura cu administratorul fondului tău de pensii facultative și solicită acces online la contul tău personal.   

Ce este scrisoarea anuală de informare și cum o primești

Anual, în cursul lunii mai, toți administratorii din Pilonul 3 sunt obligați să trimită scrisoarea anuală de informare către toți participanții la fondurile de pensii private. Aceasta conține datele tale pentru anul precedent: contribuțiile virate în fiecare lună, precum și suma acumulată la finele anului trecut. Poți solicita administratorului să primești această informare exclusiv în format electronic, pe e-mail, pentru a economisi hârtie și a proteja natura. Oricum, ai aceste informații actualizate mereu accesând online contul tău personal.

Pilonul 3 este foarte transparent, administratorii fiind obligați de lege să publice o mulțime de rapoarte și informări periodice privind evoluția fondurilor de pensii private, pe care le poți oricând accesa pe site-urile acestora sau de pe site-ul ASF.

Îți poți schimba oricând fondul 

Indiferent la ce fond de pensii din Pilonul 3 contribui, te poți oricând transfera la alt fond: contactează administratorul noului fond la care dorești să te transferi și vei primi toate informațiile privind procedura de urmat. Atenție, însă: dacă ai fost participant la un fond mai puțin de 2 ani, în cazul transferului vei suporta o penalitate de transfer, potrivit legii.

Dacă ai lucrat în străinătate și vrei să îți transferi în țară sumele acumulate în fonduri de pensii private din afara României, poți contacta orice administrator de Pilon 3 din România și vei primi informații și sprijin pentru această procedură. La fel, contactează-ți administratorul fondului tău de pensii dacă dorești să îți transferi banii din contul tău personal la un fond similar din afara tarii, în cazul în care începi să muncești în străinătate.

Plata eșalonată a fondurilor se aplică din 2027

Participanţii la Pilonul 3 îşi pot retrage banii acumulaţi oricând după împlinirea vârstei de 60 de ani, ei putând să continue să contribuie şi după această vârstă. În cazul decesului participantului, banii acumulaţi în Pilonul 3 revin moştenitorilor legali sau testamentari.

APAPR precizează că noua lege de plată a pensiilor private (Legea 2/2026) va intra în vigoare abia pe 5 ianuarie 2027, până atunci aplicându-se în continuare normele tranzitorii ce permit atât plata unică, cât şi plata eşalonată pe maximum cinci ani.

Potrivit legislației actuale, banii din contul tău personal din Pilonul 3 îți aparțin, fiind doar administrați de fondul de pensii private până la vârsta pensionării. Ai acces la banii din Pilonul 3 doar în următoarele trei situații:

  • după împlinirea vârstei de 60 de ani;
  • când obții decizia de pensionare pentru invaliditate din sistemul public de pensii, indiferent de gradul de invaliditate;
  • în cazul nefericit al decesului participantului, banii acumulați în contul personal pot fi retrași de către moștenitorii săi legali sau testamentari.

Pentru a primi banii tăi din Pilonul 3, adresează-te administratorului fondului la care contribui și vei primi toate informațiile legate de procedura și documentele necesare. De asemenea, dacă ești moștenitorul unei persoane decedate care a contribuit la Pilonul 3, adresează-te administratorului fondului și vei primi toate informațiile de care ai nevoie.

Legislația prevede deocamdată două opțiuni pentru a-ți primi banii din Pilonul 3: fie o plată unică (toți banii deodată), fie plăți lunare egale, eșalonate pe durata a cel mult 5 ani (maxim 60 de plăți lunare egale). În funcție de suma acumulată în cont și tratamentul fiscal aplicabil, este foarte probabil ca plățile eșalonate să fie mai avantajoase pentru tine. Poți solicita informații și sprijin în acest sens administratorului fondului tău de pensii.

16.100 de români și-au primit banii în 2025

De altfel, cele zece fonduri de pensii facultative au făcut în 2025 plăţi în valoare de circa 272 milioane de lei (+83% faţă de 2024) către 16.100 de beneficiari (+39% faţă de 2024). Plăţile totale realizate de Pilonul 3 pe întreaga durata de funcţionare (2007-2025) au atins 1,05 miliarde de lei către circa 107.000 de beneficiari.

În prezent, contribuţiile la Pilonul 3 sunt deductibile în limita a 400 euro/an pentru persoane fizice şi angajatori, ceea ce face ca sumele virate de fiecare participant să fie de aproape trei ori mai mici decât cele din Pilonul 2.

Actualizarea acestui plafon ar reprezenta o oportunitate importantă de a stimula economisirea suplimentară pentru vârsta pensionării, consideră APAPR. În contextul creşterii veniturilor şi al provocărilor demografice, majorarea deductibilităţii ar face Pilonul 3 mai atractiv, încurajând participarea activă atât a populaţiei, cât şi a angajatorilor, susţine organizaţia.

Economie

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Trump, scrisoare năucitoare adresată premierului norvegian: „Nu mă mai simt obligat să mă gândesc exclusiv la pace”
digi24.ro
image
Cea mai lungă șosea din lume traversează 14 țări și două continente. Parcurgerea ei poate dura și un an de zile
stirileprotv.ro
image
Azi începe al 56-lea Forum de la Davos, la care România nu este reprezentată de preşedinte. Explicaţia lui Nicuşor Dan despre absenţă: nu umblu teleleu prin lume! Gândul prezintă lista cu personalităţi care umblă “teleleu” prin lume, în frunte cu Trump
gandul.ro
image
Prognoza meteorologică pentru următoarele 2 săptămâni: Când se domolește gerul
mediafax.ro
image
FANATIK a vorbit cu Cristi Cenușe, românul închis în Venezuela de forțele lui Maduro și eliberat pe 15 ianuarie: „Ne-au umilit”. Dezvăluiri în premieră
fanatik.ro
image
Tânără de 25 de ani, cerșetoare în Iași cu cazare de lux, telefon de ultimă generație și deplasări cu Uber
libertatea.ro
image
Ministrul Apărării, anunțul momentului despre promovarea CSA Steaua în prima ligă
digi24.ro
image
„Mă hărțuiau la școală doar pentru că eram diferit” » Povestea copilului autist care a devenit cel mai puternic om din lume
gsp.ro
image
Patru ani la rând a fost ”cea mai frumoasă sportivă din lume”, dar acum e ”de nerecunoscut”
digisport.ro
image
Legenda care sfidează rațiunea: aceasta ar putea fi dovada că Diavolul există chiar în lumea noastră
stiripesurse.ro
image
Insula supranumită „Porțile Paradisului”, cu doar trei locuitori, oferă trei locuri de muncă. Care sunt condițiile și salariul oferit
antena3.ro
image
Ruşii jubilează la ameninţările lui Trump: "Vă e dor de Nord Stream?" şi "Aţi priceput în sfârşit, idioţilor?"
observatornews.ro
image
Dorian Popa merge la închisoare? Artistul a apărut la tribunal flancat de bodyguarzi și cu nasul bandajat
cancan.ro
image
„Zeița frumuseții” a renunțat la sportul de performanță la 19 ani și a devenit model: „Să aveți la ce vă uita”
prosport.ro
image
Motivul pentru care pâinea nu se ţine în pungă. Cum se depozitează corect pentru a rămâne crocantă zile în şir
playtech.ro
image
Dinamo a primit ofertă de 1,2 milioane de euro pe Karamoko: „Valoarea lui se va dubla”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Unde a apărut Mario Iorgulescu, după ce a fost dat dispărut și tatăl său a plecat de urgență în Italia
digisport.ro
image
România intră într-o zonă meteo extrem de rară și periculoasă: Mase de aer opuse se ciocnesc deasupra țării
stiripesurse.ro
image
Sergiu, tânărul împușcat în Italia a fost înmormântat! Imaginile DURERII cu momentul în care mam... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Durere uriașă în urma tânărului mort în spitalul din Buzău! Iubita lui Gabriel a cedat, la o săptămână după ce l-a condus pe ultimul drum: „Sufletele s-au cerut…”
wowbiz.ro
image
Românii scapă de cea mai DURĂ taxă! Nicuşor Dan a semnat decretul care amână aplicarea, AVEM documentul
romaniatv.net
image
Adio, bani la pensie! Anunțul Casei de Pensii
mediaflux.ro
image
„Mă hărțuiau la școală doar pentru că eram diferit” » Povestea copilului autist care a devenit cel mai puternic om din lume
gsp.ro
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Boala care a ucis-o pe fiica lui Freedie Mercury la doar 48 de ani
actualitate.net
image
Viața în cel mai geros oraș din lume. Cum reușesc oamenii să trăiască la -40°C
click.ro
image
Cel mai curat oraș din lume se află în Europa. A depășit chiar și Singapore la acest capitol: „Fără trafic aglomerat și plăcut pentru pietoni”
click.ro
image
Dezvăluirile lui Gheorghe Turda despre chefurile organizate de ziua lui Ceaușescu: „În ultimul an nu s-a mai serbat, a «mirosit» că...” Ce mâncăruri îi plăceau?
click.ro
Prințul Albert și Prințesa Charlene foto profimedia 1053916296 (2) jpg
Îngrijorare și incertitudine în Monaco! În ce stare e Prințul Albert, care a ajuns de urgență pe mâinile medicilor
okmagazine.ro
Regele Felipe, Regina Letizia, Printesa Leonor, Infanta Sofia și Regina Sofia foto profimedia 1066852643 (2) jpg
Doliu la Casa Regală a Spaniei! Regele Felipe, soția Letizia, fiicele lor și Regina Sofia au stat lângă sicriul Prințesei Irene a Greciei
okmagazine.ro
fantastic animal constellation jpg
Horoscop general pe două săptămâni. Finalul de ianuarie are miză mare!
clickpentrufemei.ro
459c1399f57167e5c5ed5fdffca282b5 jpg
Traversarea imposibilă: secretele armatei medievale pentru a înfrunta inamicul pe malul opus
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Bombă în direct la Radio ZU! Mihai Morar a dat din casă despre Cătălin Măruță. Ascultătorii au rămas uimiți: „O să fie colegul nostru”
image
Viața în cel mai geros oraș din lume. Cum reușesc oamenii să trăiască la -40°C

OK! Magazine

image
Lovitura finală vine de la fiica sa! Prințesa rupe toate legăturile cu infamul său tată, rușinea familiei regale, care e „devastat”

Click! Pentru femei

image
Succes, premii și încercări. Ce nu s-a văzut din viața Juliei Louis-Dreyfus, ajunsă la 65 de ani

Click! Sănătate

image
De ce apar amorțeala și furnicăturile la nivelul membrelor