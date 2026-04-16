Joi, 16 Aprilie 2026
Adevărul
Victor Negrescu, la Interviurile Adevărul, de la 14.30

Criză majoră de forță de muncă după blocarea platformei Inspectoratului General pentru Imigrări

Patronatul Importatorilor de Forță de Muncă (PIFM) a avertizat joi, 16 aprilie, că România se confruntă cu o criză de forță de muncă, iar aducerea lucrătorilor străini este blocată după ce platforma online a Inspectoratul General pentru Imigrări a fost suspendată în așteptarea unor noi reglementări.

FOTO: Pixabay
FOTO: Pixabay

„În perioada 2022 – 2025 autoritățile au venit în sprijinul mediului de afaceri prin suplimentarea numărului anual de muncitori străini care pot lucra legal în România, inclusiv prin punerea la dispoziția angajatorilor a unor platforme digitale cu scopul fluidizării procesului migraționist.

Astfel, legislația din România prevede că un prim pas pentru angajatorul român este obținerea unui aviz de muncă pentru muncitorul străin care a fost testat și selectat în țara de origine în urma unui proces complex”, transmite PIFM într-un comunicat.

Avizul de muncă pentru străini este emis de Inspectoratul General pentru Imigrări printr-o platformă online, unde angajatorii încarcă documentele necesare, urmând ca acestea să fie verificate ulterior la ghișeu în original, adaugă sursa cicată.

„În cursul anului 2025, după intrarea României în Schengen, tot acest proces dura în medie 4-5 luni de la momentul încărcării documentelor pe platformă până la data programării la ghișeu, respectiv eliberarea avizului de muncă.

Trebuie menționat faptul că, deși reprezentanții IGI au fost tot timpul deschiși dialogului și colaborării cu mediul de afaceri, în mod total nejustificat, nelegal și abuziv, portalul a fost acum blocat de către autorități la nivel central”, consideră Bogdan Gheorghiu, vicepreședintele PIFM.

Bogdan Gheorghiu spune că blocarea portalului afectează companiile care au deja muncitori selectați, dar care nu mai pot fi aduși în țară.

Situația apare în contextul unor noi reglementări pregătite de autorități, însă, în loc de o tranziție, sistemul actual a fost suspendat, blocând procesul de recrutare.

Vicepreședintele PIFM compară situația cu alte domenii, spunând că blocarea sistemului nu este o soluție, așa cum nu s-au oprit nici serviciile fiscale sau traficul rutier pentru schimbări legislative. În opinia sa, măsura riscă să încurajeze migrația ilegală și rețelele de criminalitate.

Soluția propusă de PIFM și implicit de angajatori este deblocarea urgentă a portalului IGI și stabilirea unei perioade de tranziție care să dureze până la finalul anului 2026. Este imperios necesar ca toți participanții la acest proces — autorități, angajatori și agenții de plasare — să aibă posibilitatea să se alinieze procedural noilor rigori și să testeze noua platformă digitală.

De altfel, printre modificările propuse de noi în cadrul consultărilor cu autoritățile s-a numărat chiar această perioadă de tranziție, esențială pentru a nu genera în economie un dezastru suplimentar crizelor cu care deja se confruntă România, precum inflația și deficitul bugetar”, a concluzionat Bogdan Gheorghiu.

